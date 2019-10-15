«Есть решительная цель победить заболевание»: представители Заворотнюк рассказали о здоровье актрисы

Представители Анастасии Заворотнюк дали официальный комментарий о состоянии здоровья актрисы. В размещённом в социальных сетях заявлении подтверждается, что артистка действительно проходит лечение. Однако представители актрисы опровергли появившуюся в СМИ информацию, что она якобы находилась в коме или была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Близкие артистки также попросили уважать их желание не выносить детали болезни на всеобщее обозрение.

Аккаунт «Поддержка Анастасии Заворотнюк» в Instagram разместил официальный комментарий близких актрисы по поводу состояния её здоровья. Заявление было сделано на фоне появления в СМИ и социальных сетях большого количества публикаций, в которых, по словам его авторов, сообщалась недостоверная информация.

«Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, не впадала в состояние «сопора», потери памяти, изменённого сознания, паралича или полной атрофии мышц. Всё это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить», — говорится в заявлении.

Аккаунт ведёт пресс-секретарь Анастасии Заворотнюк Марина Потапова. Она в беседе с RT подтвердила его подлинность. Также ссылка на страницу размещена в Stories верифицированного Instagram актрисы.

В постах на этой странице объясняется, почему близкие Заворотнюк не выходят на связь со СМИ: «Семья Анастасии приняла решение не давать никаких комментариев, и очень хочется, чтобы это решение было принято всеми с пониманием и уважением». Также представителям СМИ напоминают, что не следует терроризировать коллег актрисы расспросами о её здоровье.

«Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и уважения к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни — это личное. И пусть бог простит всех тех, кто спекулирует на этой теме, кто делает больно кричащими заголовками своих статей, придуманными «подробностями» и безосновательными прогнозами, кто позволяет себе всяческие провокации, обвинения в пиаре и осуждения родственников», — отмечается в сделанной «Поддержкой» записи.

Первый пост на «странице поддержки» появился 10 октября. Вскоре на него поделились ссылкой в своих аккаунтах в Instagram известные российские деятели культуры: Стас Михайлов, Николай Басков и Анна Семенович, дизайнер одежды Игорь Гуляев, телеведущая Елена Север и другие. Благодаря этой кампании на страницу за день подписались тысячи человек.

Кампания в СМИ

Активные обсуждения СМИ состояния здоровья Анастасии Заворотнюк начались в конце августа 2019 года. Тогда ряд изданий написали, что после рождения третьего ребенка у актрисы диагностировали рак мозга, а сама она госпитализирована в тяжёлом состоянии. Эту информацию опроверг концертный директор артистки Стас Христов.

Позднее стали появляться новые сведения о состоянии Заворотнюк. В разное время СМИ сообщали, что актрису якобы подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, она впала в глубокую кому, ей сделали трепанацию черепа. Затем — что её состояние улучшилось, она перенесла вторую операцию. После этого появилась информация, будто опухоль актрисы «неоперабельна», у Заворотнюк начались серьёзные осложнения, и в клинику для оформления завещания был вызван нотариус.

Журналисты также написали, что актриса Нелли Уварова в знак поддержки Заворотнюк постриглась налысо (позднее Уварова опровергла их слова) и посчитали, сколько родным актрисы могло обойтись её лечение. Состояние Заворотнюк стало темой для нескольких передач и ток-шоу.

© Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Многие друзья и коллеги Заворотнюк неоднократно призывали СМИ прекратить распространять недостоверную информацию и подогревать интерес читателей за счёт чужого несчастья.

Так, актриса Ольга Прокофьева попросила журналистов «постараться оставить семью в покое», поскольку артистка «не хочет ничего афишировать». По словам Прокофьевой, близкие Заворотнюк придерживаются той же политики, что и родные актрисы Веры Глаголевой: они хотят оставить всё внутри семьи.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в то же время полагает, что близкие Заворотнюк «не смогли чётко и вовремя просто сказать правду людям и тем самым создали информационный дефицит вокруг состояния любимой многими актрисы». На его взгляд, именно отсутствие информации стало катализатором такого ажиотажа.

«Чем больше близкие из этого делают тайну, тем больше вокруг этого будет ажиотажа и домыслов. И только близкие к Анастасии люди в силах прекратить это волнение в обществе», — отметил он.