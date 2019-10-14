Элементарно, Ватсон: тест RT о Шерлоке Холмсе

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14 октября 1892 года вышла в свет книга Артура Конана Дойла «Приключения Шерлока Холмса». В первый сборник вошли 12 рассказов о гениальном сыщике, впоследствии сделавших писателя самым успешным и высокооплачиваемым автором своего времени. Вряд ли найдётся человек, который не знает о Шерлоке Холмсе хотя бы из многочисленных экранизаций, но многие ли хорошо помнят текст книги? Проверьте свою память и знания!
Элементарно, Ватсон: тест RT о Шерлоке Холмсе
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