«Урок терпимости»: что известно о киноадаптации бродвейского мюзикла «Выпускной»

11 октября стало известно, что актёрский состав грядущей экранизации мюзикла «Выпускной» пополнила Керри Вашингтон. Она присоединится к уже задействованным в проекте Мерил Стрип, Николь Кидман, Джеймсу Кордену и Эндрю Рэннеллсу. Поставит картину режиссёр «Американской истории ужасов» Райан Мёрфи. По сюжету фильма руководство одной из школ штата Индиана отменяет выпускной после того, как местная старшеклассница нетрадиционной сексуальной ориентации приглашает на вечер свою возлюбленную. Четверо потерявших былую популярность бродвейских актёров решают бороться с нетерпимостью.

К актёрскому ансамблю киноадаптации бродвейского мюзикла «Выпускной», заказанной компанией Netflix, присоединилась американская актриса Керри Вашингтон («Джанго освобождённый»). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В центре сюжета фильма — приключения утративших былую популярность бродвейских актёров. Герои узнают, что в одной из школ консервативного городка в штате Индиана отменили школьный выпускной, поскольку местная старшеклассница решила прийти на вечер в компании своей возлюбленной. Артисты отправляются в провинцию, чтобы помочь школьнице (а заодно — вновь напомнить о себе).

В проекте уже задействованы Мерил Стрип, Николь Кидман, Ариана Гранде, Джеймс Корден, Аквафина, Кигэн-Майкл Ки и Эндрю Рэннеллс. Известно, что Стрип исполнит роль двукратной обладательницы премии «Тони» актрисы Ди Ди Аллен, а образ её партнёра по сцене Бэрри Гликмана воплотит англичанин Джеймс Корден.

Другую экранную пару бродвейских артистов — Энджи Дикинсон и Трента Оливера — сыграют Кидман и Рэннелс. По сюжету, именно эта четвёрка объединяется, чтобы реабилитировать свою карьеру. Ариане Гранде досталась роль возлюбленной школьницы из Индианы по имени Алисса.

Снимет картину режиссёр «Американской истории ужасов» и «Позы» Райан Мёрфи. К слову, для него эта тема должна быть особенно близка: Мёрфи — открытый гей и состоит в браке с фотографом Дэвидом Миллером.

В феврале 2018 года постановщик подписал пятилетний контракт со стриминговым сервисом. Сумма сделки оценивается в $300 млн. Помимо «Выпускного», Мёрфи разрабатывает для Netflix сериал «Рэтчед», основанный на романе «Над кукушкиным гнездом» (более привычное название для русскоязычной аудитории — «Пролетая над гнездом кукушки») с Сарой Полсон в главной роли. Создатели проекта сделают упор на истории медсестры Рэтчед, олицетворявшей власть в одноимённой картине Милоша Формана.

В рамках контракта с Netflix Мёрфи уже снял многосерийную сатирическую комедию «Политик» с Гвинет Пэлтроу и Беном Платтом в главных ролях. Также к выпуску готовится драматический сериал «Голливуд».

Шестикратный номинант на «Тони»

Перед тем, как оказаться на Бродвее, мюзикл Джека Виртела, Чеда Бегелина, Боба Мартина и Мэттью Склара «Выпускной» шёл на сцене театра «Альянс» в городе Атланта штата Джорджия. Премьера постановки состоялась в 2016 году, а двумя годами позже «Выпускной» переехал на Бродвей — в театр «Лонгакр».

Мюзикл получил преимущественно положительные отзывы критиков. Так, театральный обозреватель издания Vatriety Марк Риццо отмечает соответствие спектакля традициям американского музыкального театра: «Мелодичные песни, забавное либретто и яркое исполнение этого громко заявившего о себе жизнерадостного, светлого и шутливого мюзикла, заставляющего вспомнить, что такое настоящий бродвейский дух и бесшабашность, который, по всей видимости, придётся по душе не одному поколению любителей этого жанра».

Также критики отмечали злободневность мюзикла, отвечающего тенденциям в американском обществе. «Постановка — отчасти сатира, ... отчасти урок терпимости, напоминающий нам о том, что место под воздушными шарами на выпускном балу найдётся для каждого, даже в консервативной Индиане. Возможно, две эти составляющие не всегда органично сплетаются между собой, особенно в неровном втором акте, но постановке хватает юмора и задора, чтобы сгладить шероховатости», — писал Дэвид Руни из The Hollywood Reporter.

В 2019 году постановка получила шесть номинаций на «Тони». По мотивам мюзикла писательница Сондра Митчелл в соавторстве с создателями спектакля написала одноимённый молодёжный роман.

Тем не менее, по данным портала Broadway World, оценки зрителей существенно отличаются от отзывов критиков: аудитория оценила постановку на 4,4 балла из 10 возможных.

Хотя «Выпускной» посвящён социальной тематике, на сцене разворачиваются нешуточные страсти. Родители, сотрудники школы, сами выпускники — все вовлечены в ЛГБТ-скандал. На отмене выпускного настаивает ассоциация родителей и учителей (эквивалент родительского комитета в американских реалиях). На стороне главной героини Эммы остаётся только директор школы Мистер Хокинс (в фильме Netflix его сыграет Кигэн-Майкл Ки).

На нарушение закона он жалуется прокурору штата. Однако даже постановление, согласно которому выпускной вечер должен состояться, ещё не означает, что планы героев осуществятся. Даже партнёрша Эммы, Алисса, не готова совершить каминг-аут: её волнует реакция родителей.

Актёры поддерживают Эмму привычными им методами — привлекая внимание общественности. Они общаются с одноклассниками девушки, а также убеждают родителей принять детей нетрадиционной ориентации. Примечательно, что главный антагонист в пьесе предстаёт не в виде отдельного влиятельного недоброжелателя, а как коллектив — то есть, общество.