Долгожданный «Гемини» и новый фильм Вуди Аллена: на что идти в кино в выходные

В четверг, 10 октября, в российский прокат вышла долгожданная лента «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли. Её готовили к выходу около двадцати лет. Также в кинотеатрах появилась мелодрама Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке». Кроме того, зрители могут посмотреть новую зомби-комедию «Маленькие чудовища», второй полный метр автора «Сального душителя» Джима Хоскина «Вечер с Беверли Лафф Линн» и байопик об основателях Международной федерации бодибилдинга «Мистер Олимпия». В числе свежих релизов российского производства — триллер «Болевой порог» с Романом Курцыным и легкомысленная комедия «Девушки бывают разные» с Дмитрием Нагиевым.

«Гемини» (Gemini Man)

Фильм о противостоянии первоклассного киллера и его молодого клона почти двадцать лет не мог добраться до кинотеатров. К проекту подключались разные постановщики, и пока решалась техническая сторона съёмочного процесса и преодолевался производственный ад, главная роль переходила от одного актёра к другому. В этом списке оказались Харрисон Форд, Николас Кейдж, Брэд Питт, Том Круз, Клинт Иствуд, Шон Коннери и другие.

В итоге оригинальный (и уже по прошествии времени неактуальный) сценарий Даррена Лемке переписали автор «Капитана Филлипса» Билли Рэй и создатель «Игры престолов» Дэвид Бениофф. В 2016 году долгостроем занялся постановщик «Горбатой горы» и «Жизни Пи» Энг Ли, решивший снимать фантастический боевик в 3D и частотой 120 кадров в секунду.

Генри Броген (его в итоге сыграл Уилл Смит) — экс-киллер, мечтающий провести пенсионные каникулы на рыбалке близ побережья Джорджии. Герой Смита не подозревает, что биотехнолог Клэй Вэррис (Клайв Оуэн) создал его клона по имени Джуниор, который способен заменить Брогена на службе, а ещё стать прототипом для создания армии суперсолдат. Вэррис посылает Джуниора устранить оригинал.

«Дождливый день в Нью-Йорке» (A Rainy Day in New York)

Лента «Дождливый день в Нью-Йорке» должна была выйти ещё в 2018-м. В тот же период на волне движения #MeToo вокруг режиссёра Вуди Аллена вновь разгорелся скандал, связанный с событиями 25-летней давности. Тогда Amazon Studios отказался выпускать и продвигать картину на территории Америки.

Выпускать фильм в свете этих событий было бы нецелесообразно. В итоге премьера картины состоялась в Польше летом 2019 года. Осенью релиз ленты ожидается ещё в нескольких европейских странах.

Представитель привилегированного сословия Нью-Йорка Гэтсби Уэллес (Тимоти Шаламе) не кичится своим положением в обществе (привет Холдену Колфилду). Напротив, он всячески старается избегать семейных гала-вечеров и даже учится где-то далеко от Верхнего Ист-Сайда.

Его девушка Эшли (Эль Фаннинг) по заданию университетской газеты должна отправиться в Нью-Йорк, выловить на Манхэттене известного режиссёра и взять у него интервью. Пара понимает, что это — отличный повод провести уикенд в мегаполисе, где Гэтсби покажет Эшли любимые места. Однако планам молодого человека не суждено сбыться.



«Болевой порог»

Режиссёр и сценарист Андрей Симонов решил пойти по стопам Риз Уизерспун в «Дикой» (правда, в пределах России) и отправил своих героев исцелять тревогу и зализывать раны на Алтай.

Однако мотивы у героев «Болевого порога» несколько другие, нежели у замученной Шерил Стрэйд. Четверо молодых людей — Лена, Кирилл, Сергей и Таня — попадают в страшное ДТП в Москве, когда убегают от полицейских. Друзья решают на некоторое время переехать в горную местность, чтобы отвлечься от неприятностей. Однако и там герои оказываются в опасной ситуации. На этот раз — один на один с природой.

Главные роли в ленте исполнили Роман Курцын, Арина Постникова, Кирилл Комаров и Наталья Скоморохова.

«Мистер Олимпия» (Bigger)

Автор «Плохих парней» Джордж Галло посвятил свой юбилейный, десятый по счёту полнометражный фильм основателям Международной федерации бодибилдинга Бену и Джо Уайдерам.

Братьев Уайдеров — тренеров спортсменов-бодибилдеров и популяризаторов культуризма — сыграли Анайрин Барнард и Тайлер Хэклин. В фильме повествуется об этапах становления империи спортивных тренеров, начиная от их увлечения цирковым искусством и одержимости совершенствованием тела до основания Международной федерации бодибилдинга и встречи с Арнольдом Шварценеггером.

В российский прокат фильм вышел под названием «Мистер Олимпия» — по названию важного международного соревнования по культуризму, основателями которого были те самые Уайдеры. Мировая премьера картины состоялась ещё прошлой осенью.

«Девушки бывают разные»

В последний раз Сарик Андреасян и Дмитрий Нагиев вместе работали над «Непрощённым» — драме, основанной на истории Виталия Калоева, потерявшего семью в авиакатастрофе над Боденским озером в 2002 году. Теперь дуэт вместе осваивает комедийный жанр.

Нагиеву досталась роль эксцентричного миллионера Хуана, который точит зуб на трёх отдыхающих в Мексике парней — те куда-то дели его петуха. Хуан начинает охоту на друзей, и они вынуждены спасаться, переодевшись в девушек. Герои решают принять участие в соревновании по виндсёрфингу среди женщин, победа в котором сулит солидный выигрыш и, как следствие, билеты в Россию.

Вместе с Нагиевым в ленте сыграли Владимир Яглыч, Зоя Бербер, Роман Попов и Артём Сучков.

«Вечер с Беверли Лафф Линн» (An Evening with Beverly Luff Linn)

«Вечер с Беверли Лафф Линн» — второй сольный полнометражный фильм постановщика Джима Хоскина, автора одиозного и отталкивающего «Сального душителя». На сей раз Хоскин снял абсурдный чёрный ромком в ретро-атмосфере ранних 1980-х.

Муж Лулу увольняет супругу из семейной забегаловки, после чего она решает сбежать из дома с влюбившимся в неё проходимцем — заодно забрав деньги супруга, которые тот украл у её брата. Лулу и её спутник заселяются в отель, где со дня на день ожидается приезд некоего Беверли Лафф Линна. Его и девушку связывает прошлое, и Лулу одержима встречей со старым знакомым.

Зимой 2018 года «Вечер с Беверли Лафф Линн» побывал на фестивале «Сандэнс». Роли в фильме исполнили Эмиль Хирш («Киллер Джо»), а также Джемейн Клемент и Обри Плаза.

«Маленькие чудовища» (Little Monsters)

«Маленькие чудовища» — ещё один участник кинофестиваля «Сандэнс» (правда, 2019 года). Сценарий фильма вдохновлён опытом отцовства, который Абе Форсайт перенёс вначале на бумагу, затем — на экран.

Режиссёр решил попытать удачу и пригласить в картину Лупиту Нионго, которая на тот момент была задействована в съёмках «Чёрной пантеры». Её Форсайт видел в роли мисс Кэролайн — заботливой учительницы начальных классов.

Именно мисс Кэролайн будет оберегать ребят, когда во время экскурсии на них нападут зомби, и стараться превратить зомби-апокалипсис в весёлую игру.