Повзрослевшая и раскрепощённая: как создатели «Сплетницы» усовершенствовали образ Нэнси Дрю

На русскоязычном интернет-сервисе «Кинопоиск» состоялась премьера сериала «Нэнси Дрю», созданного по мотивам детективных романов Эдварда Стратемайера и Кэролин Кин. По сюжету едва окончившая школу Нэнси и несколько её друзей становятся подозреваемыми в убийстве. Дабы защитить честь и свободу, герои начинают собственное расследование. В качестве сценаристов проекта выступили авторы сериалов «Сплетница» и «О. С. — Одинокие сердца» Джош Шварц и Стефани Сэвадж. RT посмотрел первый эпизод «Нэнси Дрю» и отследил эволюцию культовой сыщицы из подростковых детективов с 1930-х по сегодняшний день.

Царящий вокруг премьеры «Нэнси Дрю» ажиотаж закономерен: в конце концов, этот сериал основан на истории культового литературного персонажа, героини, серией детективов о которой зачитывались такие влиятельные женщины, как Хиллари Клинтон, бывшая Первая леди Лора Буш и член Верховного суда США Соня Сотомайор.

Впрочем, проект телеканала The CW — не о Нэнси Дрю, запомнившейся почитателям творчества Эдварда Стратемайера и Кэролин Кин (вернее — целой команды, что работала под псевдонимом последней). На литературную Нэнси больше походила Эмма Робертс в одноимённой ленте 2007 года. А вот новый многосерийный проект о юной сыщице в разы мрачнее оригинальной истории и сосредоточен на взрослой жизни Нэнси, уже пережившей подростковый период.

В 2017 году The CW провернул аналогичный фокус с сериалом «Ривердэйл», обернув комедийные графические романы издательства Archie Comics в мрачноватую подростковую историю с жанровой мешаниной и реминисценциями из «Твин Пикса» Дэвида Линча. Проект моментально стал хитом.

Действие нового сериала разворачивается в вымышленном городке Хорсшу Бэй штата Мэн. В пилотной серии Нэнси Дрю с друзьями отмечает школьный выпускной странным ритуалом на кладбище у могилы местной «легенды» Люси Сэйбл — некогда погибшей при странных обстоятельствах королевы школьного выпускного бала. Среди горожан бытует мнение, что её призрак до сих пор расхаживает по городу.

Нэнси Дрю не верит в призраков, а «предпочитает верить правде». Детективная практика девушки началась с поисков пропавшего ребёнка и очень быстро стала неотъемлемой частью её жизни. Впрочем, интерес к расследованиям пропадает, когда Нэнси узнаёт, что её мать смертельно больна.

Взяться за старое Нэнси Дрю вынуждают обстоятельства. Рядом с закусочной, куда она устроилась после смерти матери, происходит убийство: жертва — местная светская львица, подозреваемые — Нэнси и разношёрстная компания её сверстников. Ребятам ничего не остаётся, кроме как начать собственное расследование, в том числе и друг против друга. По законам жанра, каждый подросток прячет скелет в шкафу.

© Кадр из сериала «Нэнси Дрю» (2019)

Разрабатывали проект Джош Шварц и Стефани Сэвадж, работавшие над сериалами «Сплетница», «О. С. — Одинокие сердца» и «Дневники Кэрри» (то есть люди, специализирующиеся на подростковых драмах).

В «Нэнси Дрю» на удивление исправно работают избитые приёмы вроде наличия в сюжете мистического городка и группы подростков, каждому из которых присущи свои стиль и цветовая гамма. Сюжетная канва и стилистика при этом напоминают не только популярный «Ривердэйл», но и многосерийную подростковую драму телеканала UPN «Вероника Марс» (которая, к слову, позднее перешла в обойму The CW) с Кристен Белл в главной роли. Хотя, опять же, сама Вероника Марс — старшеклассница, в перерывах от учёбы распутывающая сложные дела — вдохновлена образом Нэнси Дрю. Так что в этом случае речь идёт скорее о взаимозаимствованиях.

Убийство светской львицы вряд ли возбудит в зрителях большой интерес (по крайней мере, в пилотной серии), однако «Нэнси Дрю» увлекает личной драмой и многочисленными загадками, окружающими героиню, её семью и друзей.

Так, Нэнси не одобряет новый роман отца, а тот не питает симпатии к её бойфренду Нику, что естественно (но при этом шаблонно), ведь Ник — бывший уголовник. Также представляет интерес связь родителей Нэнси с убитой Люси Сэйбл.

Пожалуй, самым увлекательным аспектом сериала является эволюция Нэнси как персонажа.

Эдвард Стратемайер задумывал историю о девочке-сыщице как ответ на детективный цикл «Братья Харди», стремясь расширить потенциальную аудиторию своих романов. В литературной плоскости история о Нэнси Дрю менялась в угоду колебаниям в американской поп-культуре начиная с конца 1950-х. Поначалу Нэнси изображали независимой и уверенной старшеклассницей, «эдакой железной леди», и только позже её облик в некоторой степени романтизировали: девушка обрела «женские» черты характера — к примеру, податливость.

Джош Шварц и Стефани Сэвадж модернизировали и раскрепостили героиню. Нэнси Дрю в исполнении Кеннеди МакМанн отрывается от литературных корней: это взрослая, осознающая себя и свою сексуальность девушка, по-прежнему независимая, но на этот раз готовая работать в команде.