Доктор Хаус и Фрейд в одном лице: о ком и о чём новый российский сериал «Триггер»

Первый канал готовится выпустить в эфир 16-серийную ленту «Триггер». Её главный герой, психолог Артём Стрелецкий, работает эффективно, но абсолютно не церемонится с пациентами. На своих сеансах он частенько прибегает к помощи триггеров — факторов, провоцирующих повторное переживание психологической травмы. При этом у Артёма полно собственных проблем: он только недавно вышел из тюрьмы и теперь должен разобраться с собственной жизнью, включая отношения с бывшей женой. Роли в картине исполнили Максим Матвеев, Светлана Иванова, Виктория Маслова, Владислав Тирон и Игорь Костолевский. Режиссёрское кресло занял Дмитриё Тюрин («Любовь с ограничениями»), сценарий написал Андрей Золотарёв («Лёд», «Тренер»). RT ознакомился с первым эпизодом сериала.

Как выглядит психолог? Прежде всего на ум приходит образ рассудительного Зигмунда Фрейда, сидящего в кабинете с книжными шкафами и кушеткой. Кому-то, возможно, вспомнится вечно пребывающий в хорошем настроении энергичный руководитель групповой терапии. Но наверняка никто не принял бы за психолога неопрятного мужчину в шортах и тапочках, приветствующего клиентов в здании бизнес-центра с полотенцем и зубной щёткой в руках. А зря. Главный герой нового сериала «Триггер» Артём Стрелецкий — отличный специалист. Но не вполне обычный...

Разработкой «Триггера» занималась продюсерская компания «Среда» во главе с Александром Цекало. Идея проекта принадлежит Александре Ремизовой, креативному продюсеру ленты. Сценарий написал Андрей Золотарёв (ранее он работал над полнометражными картинами «Лёд» и «Тренер»), режиссёрское кресло занял Дмитрий Тюрин («Любовь с ограничениями»). Главную роль исполнил Максим Матвеев.

Премьера первого эпизода 16-серийного «Триггера» состоялась в октябре 2018 года на рынке аудиовизуальной продукции MIPCOM в Каннах. Также он был показан в рамках программы «Первая серия» на XLI Московском международном кинофестивале в апреле. Увидеть сериал целиком можно будет в ближайшее время на Первом канале.

© Кадр из сериала «Триггер»

С первых кадров зритель знакомится с методикой работы главного героя — тот проводит сеанс. По едва уловимым деталям Стрелецкий выясняет истинные, глубинные причины проблем своего пациента. Во внутренний мир собеседника он вторгается грубо, прямолинейно. Но эффективно. К слову, изначально сериал назвали «Провокатором», однако новый вариант звучит ярче, универсальнее и отсылает к медицинской тематике.

Максим Матвеев в разговоре с изданием «Вечерняя Москва» рассказывает о своём герое следующее: «Артём выводит людей из психологического равновесия. Его метод очень напоминает мне актёрскую работу — он воздействует на пациентов шоковыми методами и тем самым открывает истинные мотивы, причины их поступков. Он через слёзы и трудности приводит людей к гармонии с самими собой».

Стрелецкий без особого труда помогает людям выйти из порочного круга, освободиться от давления прошлого. Впрочем, и сам он недавно освободился, но не в психологическом плане: героя условно-досрочно выпускают из тюрьмы. Обстоятельства, при которых он туда попал, будут раскрываться постепенно. Поначалу зрители узнают лишь, что Артёма из заключения не дожидалась жена Даша (Светлана Иванова), поскольку тот мог избежать срока, но по неким принципиальным соображениям решил побывать за решёткой.

Отец героя (Игорь Костолевский), как и Даша, уверен, что Артём сам виноват в своих бедах. Кроме того, по мнению Стрелецкого-старшего, который также является практикующим психологом, его сын — шарлатан, ничего не смыслящий в профессиональной этике (он, например, «украл» у отца клиента).

© Кадр из сериала «Триггер»

Подобно каноническому супергерою, Артём обзаводится помощником: во время полёта в самолёте психолог успевает упрекнуть случайную попутчицу в том, что она, будучи слишком жёсткой и вечно недовольной, растит из сына маньяка. В результате Матвей (Владислав Тирон) уходит от матери и за неимением работы и жилья напрашивается к Артёму в секретари.

Теперь эти двое обитают в офисе у друга Артёма — Дениса (Роман Маякин). В числе прочего Матвей отвечает за снабжение Артёма кофе без сахара: доходящее до комичного пристрастие главного героя к хорошо сваренному напитку правильным образом разряжает мрачноватую, эмоционально насыщенную атмосферу сериала.

Стекающихся к Артёму за помощью клиентов шокирует его поведение. Этот психолог не заботится о приличиях, предлагаемые им решения проблем более чем прагматичны — сменить любовницу или заняться сексом с официантом, который напоминает умершего мужа. Герой, явно ориентирующийся на труды Фрейда, готов чуть ли не на интимные отношения с подопечной Лерой (Виктория Маслова), чтобы разорвать укрепившиеся в её сознании связи и помочь ей жить своей жизнью.

Но, как водится, наладить собственный быт для Артёма — это почти непосильная задача. Он едва ли в состоянии открыто выразить свои чувства и вместо этого причиняет окружающим боль прямолинейностью и пренебрежением элементарными правилами этикета.

© Кадр из сериала «Триггер»

Любым своим поступкам герой находит рациональное объяснение. «Володю мы выперли из гуманных соображений» — так он комментирует разрыв бывшей жены с её новым женихом (Данила Дунаев), который сам же и спровоцировал. Даша, в свою очередь, пытается убедить себя, что, во-первых, избавилась от привязанности к Артёму, а во-вторых — разгадала его приёмы и может им противостоять.

Однако она поддаётся на провокации бывшего мужа и проигрывает психологическую дуэль, действуя ровно так, как запланировал противник. Ведь Артём — ещё один гений-социопат вроде Грегори Хауса или осовремененного Шерлока Холмса. Но абсолютно непроницаемым его не назовёшь: прежняя любовь прорывается оговорками по Фрейду, и герой в прямом смысле бежит от неё, рискуя жизнью.