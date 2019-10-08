«Директор центра запретила вызывать скорую»: СК раскрыл обстоятельства смерти актёра Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о смерти российского актёра Дмитрия Марьянова. По данным СК, Марьянов, находясь в реабилитационном центре «Феникс», неоднократно жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге. Однако директор медцентра Оксана Богданова не реагировала на жалобы артиста и отказывалась вызвать скорую помощь. Она обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека, а также в оставлении оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии.

Следственный комитет раскрыл обстоятельства смерти российского актёра Дмитрия Марьянова. Об этом сообщается на сайте СК.

По данным СК, 15 октября 2017 года, находясь в реабилитационном центре «Феникс», Марьянов неоднократно жаловался сотрудникам и клиентам центра на плохое самочувствие и боль в ноге. Персонал передавал жалобы актёра директору центра Оксане Богдановой, указывая на необходимость его госпитализации.

В СК установили: Богданова знала, что оказать Марьянову необходимую помощь в реабилитационном центре невозможно и что у актёра не было средств мобильной связи для обращения в больницу самостоятельно.

«Директор центра осознавала, что он находится в опасном для его жизни и здоровья состоянии. Тем не менее обвиняемая воспрепятствовала направлению актёра для оказания медицинской помощи и доставлению его в больницу. Она запретила вызывать скорую помощь, намереваясь продолжить социальную адаптацию актёра в стенах своего центра», — говорится в сообщении СК.

В результате скорую Марьянову вызвал один из клиентов центра. Артиста доставили в больницу, где констатировали его смерть. Причиной смерти, как сообщает СК, стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

В СК убеждены, что, если бы актёра вовремя доставили в больницу, его можно было бы спасти.

«Следует отметить, что директором центра давались указания персоналу по введению Марьянову внутримышечно препаратов «галоперидол» и «феназепам», приобретённых у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности, которые могут применяться только в условиях медицинского учреждения и строго по назначению лечащего врача», — подчеркнули в СК.

© Кадр из фильма «Мираж» (2008)

Напомним, 16 октября 2017 года — на следующий день после смерти Дмитрия Марьянова — СК завёл уголовное дело о гибели человека в результате неоказания врачебной помощи. В феврале 2018 года директор медцентра получила статус подозреваемой по делу о смерти актёра, а в ноябре того же года ей были предъявлены обвинения.

В мае 2019 года Следственный комитет сообщил, что следственные действия по уголовному делу в отношении Богдановой завершены.

«Она обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ), и оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ)», — уточнили в СК.

Напомним, ранее RT провёл собственное расследование в связи с деятельностью Оксаны Богдановой. Оно показало, что у реабилитационного центра «Феникс» не было лицензии на осуществление медицинской деятельности. При этом его широко рекламировали в сети как реабилитационный центр для VIP-клиентов.

«Был совершенно удивительным парнем»

Дмитрий Марьянов родился в Москве 1 декабря 1969 года. Он учился в школе при театре-студии на Красной Пресне и уже в 15 лет сыграл главную роль в телефильме Юнгвальда-Хилькевича «Выше радуги». В образе спортсмена, мечтателя и поэта Алика Марьянов прославился на всю страну.

Затем актёр окончил Щукинское театральное училище и вернулся в профессию после службы в армии.

Марьянов работал с именитыми режиссёрами — снимался у Эльдара Рязанова в ленте «Дорогая Елена Сергеевна», сыграл заметные роли в картине Валерия Тородовского «Любовь» и дебютной ленте Сергея Урсуляка «Русский регтайм», не раз сотрудничал с Тиграном Кеосаяном.

Съёмочную площадку он делил с легендарными артистами: Мариной Неёловой, Николаем Караченцовым, Олегом Табаковым, Александром Абдуловым, Ольгой Остроумовой и другими. Дмитрий Марьянов также сыграл немало ролей в театре. Она начинал со студенческой площадки «Учёная обезьяна», с 1992 по 2003 год служил в «Ленкоме» под руководством Марка Захарова, а позже присоединился к «Независимому театральному проекту».

Долгие годы Марьянов был актёром театра «Квартет И». Известен по роли диджея Димы в фильме «День радио».

Актёра похоронили 18 октября 2017 года на Химкинском кладбище. По данным СМИ, на гражданской панихиде в Доме кино присутствовали более 1 тыс. человек — распорядители церемонии рассказывали, что не ожидали подобного внимания общественности. Проститься с актёром пришли его коллеги — Гоша Куценко, Марат Башаров, Ирина Апексимова, Александр Домогаров и другие.

Эммануил Виторган в своей речи выразил сожаления по поводу скоропостижной кончины Марьянова: «Эта потеря совершенно неожиданная, и даже сейчас мне не верится, что это он там. Он был настолько здоров и настолько оптимистичен, что такая потеря, конечно, производит — эмоционально во всяком случае — страшный удар», — отметил актёр в прощальной речи в Доме кино.

Вспоминая Дмитрия Марьянова, Дмитрий Певцов особенно отметил сходство его героев с внесценическим образом актёра. «Дима был совершенно удивительным парнем, он был настоящим мужчиной. В нашей профессии много так называемых мачо на экране, на сцене, но не в жизни. А он был настоящим мужиком, он был светлым человеком, очень дружественным и потрясающе талантливым», — поделился артист в беседе с RT.