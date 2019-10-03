Короли эфира: объявлены лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ

В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ. Триумфатором вечера стал телеканал «Пятница!», получивший 12 статуэток (в том числе в категориях «Информационная программа» и «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма»). По пять статуэток досталось «ТВ-3» и «Матч-ТВ». Среди лауреатов премии — телеведущие Иван Ургант, Анастасия Ивлеева, Фёдор Бондарчук, Дмитрий Губерниев. Всего были объявлены победители в 34 номинациях.

В среду, 2 октября, в Московском театре мюзикла состоялась церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ-2019. Днём прошло награждение победителей в категории «Дневной эфир», вечером вручались премии в номинации «Вечерний прайм».

Награды присуждались в 34 номинациях, 14 из которых относятся к программам дневного вещания, а 20 — вечернего.

Абсолютным триумфатором в категории «Дневной эфир» стал телеканал «Пятница!», программы которого взяли семь статуэток ТЭФИ.

Канал получил награду в первой же номинации — «Утренняя программа» («Утро Пятницы»). Лучшей телеведущей «Дневного эфира» признали Регину Тодоренко («Регина +1»), а лучшим документальным проектом стала серия благотворительных фильмов «Попроси у неба» той же телекомпании.

ТЭФИ досталась также развлекательной программе «Секретный миллионер», а в номинации «Журналистское расследование» — передаче «Инсайдеры. «Расследования с внедрением» также выходят на «Пятнице!». Кроме того, этот канал забрал статуэтки в номинациях «Просветительская программа» («Мир наизнанку») и «Программа для детей и юношества» («Орёл и решка. Семья»).

Генеральный директор телеканала "Пятница!" Николай Картозия и телеведущая Регина Тодоренко, ставшие лауреатами российской телевизионной премии «ТЭФИ - 2019»

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

Награды в оставшихся семи категориях распределились следующим образом: лучшей телеигрой признали викторину «Что? Где? Когда?» (она получает ТЭФИ в седьмой раз) Первого канала, который также одержал победу в категории «Эфирный/неэфирный промоушен телепрограмм» за кампанию «Чемпионат мира по футболу 2018 на Первом». Статуэтка в номинации «Дневное ток-шоу» досталась программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на канале «Россия-1».

Награды в спортивных номинациях дневного эфира забрал телеканал «Матч ТВ»: статуэтки перешли Дмитрию Губерниеву как лучшему спортивному комментатору (программа «Биатлон, женская эстафета на этапе Кубка мира в Оберхофе») и передаче «Тотальный футбол» как лучшему телевизионному проекту о спорте.

Телепрограмма «Последний герой. Актёры против экстрасенсов» на телеканале ТВ-3 была признана лучшим реалити-шоу, а в номинации «Дневной телевизионный сериал» ТЭФИ наградили «ИП Пирогова» телеканала «Супер».

Вечерний прайм

Вечером череда побед «Пятницы!» продолжилась: канал взял ещё пять статуэток ТЭФИ в категориях «Ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма» (Анастасия Ивлеева), «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма» (Agent Show), «Развлекательная программа» («На ножах»), «Лучший актёр телевизионного фильма/сериала» (Сергей Бурунов за роль в сериале «Мылодрама») и «Информационная программа» («Пятница! News»).

На торжественной церемонии вручения ТЭФИ-2019 приз в номинации «Телевизионный фильм/сериал» достался многосерийному проекту канала ТВ-3 «Обычная женщина». Жюри также присудило исполнительнице главной роли Анне Михалковой победу в категории «Лучшая актриса телевизионного фильма/сериала». А в номинации «Режиссёр телевизионного фильма/сериала» ТЭФИ получил постановщик «Обычной женщины» Борис Хлебников.

Лучшей телевизионной многосерийной комедией/ситкомом стал сериал «Полицейский с Рублёвки», а награду в номинации «Телевизионный продюсер сезона» забрали создатели вышеупомянутой «Обычной женщины» Валерий Федорович и Евгений Никишов.

В категории «Ведущий развлекательной программы» победил Иван Ургант, его команда также получила ТЭФИ за программу «Вечерний Ургант» (номинация «Юмористическая программа/шоу»).

Российский журналист, телеведущий и актёр Борис Корчевников (в центре) со съемочной группой, ставшие лауреатами российской телевизионной премии «ТЭФИ - 2019»

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

Лучшим ведущим информационной программы стал Дмитрий Губерниев («Все на матч»), а интервьюером — актёр и режиссёр Фёдор Бондарчук («Кино в деталях» на СТС).

Передача «Агора» телеканала «Россия К» получила статуэтку в номинации «Информационно-аналитическая программа», а Михаил Швыдкой был признан лучшим ведущим информационно-аналитической итоговой программы. Канал «Россия 1» получил награду за общественно-политическое шоу («60 минут»), однако в категории «Ведущий общественно-политического ток-шоу» победил Дмитрий Куликов («Право знать»).

ТЭФИ за «Событие телевизионного сезона» досталась телеканалу «Матч ТВ» за освещение Чемпионата мира по футболу в России в специальной студии «Мяч». Статуэтку также получил Дмитрий Занин как лучший репортёр/оператор репортажа («Чемпионат Мира Live»).

Таким образом, в совокупности в дневных и вечерних номинациях телеканал «Пятница!» собрал 12 премий. По пять статуэток обеспечили себе «ТВ-3» и «Матч-ТВ».