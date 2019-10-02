Спорт, сексизм и семейные отношения: о чём комедийный сериал «Дылды»

Главный герой сериала «Дылды», тренер по волейболу Михаил Ковалёв, — грубиян и женоненавистник. И кажется, что неисправимый, пока — по всем законам комедийного жанра — его судьба не оказывается в руках милых дам. Чтобы вернуть привычный жизненный уклад, Ковалёву придётся изменить модель поведения и отношение к женщинам. Роли в ленте исполнили Павел Деревянко, Дарья Урсуляк, Татьяна Орлова и Ангелина Поплавская. Показ сериала стартует на СТС 7 октября, первые эпизоды проекта уже представлены на more.tv.

Тренер топовой волейбольной команды Михаил Ковалёв (Павел Деревянко) никогда не отличался уважительным отношением к окружающим: с вверенным ему мужским коллективом Ковалёв особо не церемонился, а подкреплённое плоскими шутками хамство считал залогом популярности у женщин. Впрочем, их он тоже особо не жаловал — был женоненавистником и менять своё поведение не собирался.

Однако всё изменилось вопреки его воле, когда новоизбранный президент Всероссийской федерации волейбола Вероника Жданова не оценила неспортивное поведение героя и отстранила его от работы. Тут выяснилось, помочь герою восстановить репутацию и вернуться в Высшую лигу могут только женщины.

За поддержкой герой обращается к матери. Валентина Павловна Ковалёва — ныне заведующая факультетом физической культуры и спорта в педагогическом институте маленького городка Новочепецка — когда-то тренировала злобную Жданову, а значит, может уговорить её изменить решение. Мать соглашается помочь сыну, но с условием: он должен взять шефство над институтской сборной по волейболу.

Герой берётся за задание без особого энтузиазма, но последнее желание работать у него пропадает, когда он понимает, что его новые подопечные — девушки.

Спортсменки (которых Ковалёв с высоты своего роста считает дылдами) играть не умеют, а личные проблемы интересуют их куда больше тренировок. Алиса (Юлия Макарова) примеряет на себя роль общественницы; Рита (Изабель Эйдлен) помешана на собственной внешности; Таисия (Евгения Тремасова) страдает от комплексов; Даша (Мария Тухарь) слишком много знает о криминальном мире; Лёля (Дарья Пицик) легко внушаема и перенимает любые увлечения подруг; пессимистка Таня (Надежда Карпова), напротив, не хочет ничем заниматься, потому как «ничем хорошим это не закончится». Ну а Кристина (Ангелина Поплавская) примечательна тем, что, вероятно, является внебрачной дочерью Ковалёва.

Помимо девушек вставлять герою палки в колёса будет ещё одна женщина — проректор института Ирина Шевченко (Дарья Урсуляк). Проректор заинтересована в том, чтобы волейбольная команда не демонстрировала никаких успехов: если спортивную секцию распустят, Шевченко получит оборудование для нового компьютерного класса.

© Кадр из сериала «Дылды»

Облик героя Павла Деревянко, по признанию актёра, вдохновлён внешним видом российского музыканта Сергея Шнурова. А вот у самого Деревянко и Ковалёва мало общего, особенно если говорить о характере.

«Я противоположность Миши, так как с детства не любил волейбол и был деликатен и уважителен не только к противоположному полу, но и в принципе к любой другой личности. Так что получился действительно интересный образ, сотканный из противоположностей», — говорит Деревянко.

Дарья Урсуляк также признаётся, что образ героини ей не близок. «Приятно, но непривычно играть стерву с мерзким характером, которую все не любят. Мне даже технически неудобно в этом образе: юбка-карандаш и каблуки — моя униформа, а вообще я так никогда не хожу в жизни», — рассказала актриса «Комсомольской правде».

Экранная волейбольная команда готовилась к съёмкам вместе с Еленой Зарубиной — серебряным призёром Олимпиады, обладательницей престижных спортивных наград. В съёмках также участвовали настоящие спортсменки — они выступали в качестве дублёров в технически сложных эпизодах.