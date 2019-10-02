Картина маслом: тест RT о скандалах в сфере искусства

2 октября 1968 года умер Марсель Дюшан — художник, шахматист, один ведущих представителей дадаизма и сюрреализма. Широкой публике он известен прежде всего благодаря своему произведению «Фонтан», которое представляет собой писсуар, подписанный именем R. Mutt, что в переводе означает «Р. Дурак». Появление этой работы сопровождалось скандалом и спровоцировало множество самых разных споров: начиная от того, были ли у «Фонтана» соавторы, и заканчивая вопросом о том, можно ли вообще считать этот предмет объектом искусства. Тем не менее это произведение вызвало настоящую революцию и дало начало новому художественному направлению — концептуализму. Истории известно немало примеров, когда художники начинали свой путь в искусстве со скандала. Пройдите наш тест и проверьте, что вы об этом знаете.

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