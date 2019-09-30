Неделя с iPhone: стоят ли новые продукты Apple своих денег

В сентябре компания Apple презентовала новую линейку смартфонов: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Стоимость на эти устройства в России начинается от 59 990 рублей. Корреспондент RT в течение недели тестировал iPhone 11 и iPhone 11 Pro. За это время он выяснил, как работают «тройная» камера и долгожданный «ночной режим», надолго ли хватает новой батареи и стоит ли тем, кто намеревается приобрести дорогостоящий смартфон, переплачивать за функционал Pro-моделей.

«Покажи, покажи три камеры! — требовали все, кто узнавал, что iPhone 11 Pro попал ко мне на тест. — Ну что, правда ведь уродливо выглядит, когда три круга пытаются вписать в квадрат?»

Я так и не смог понять, почему людей так увлекает расположение камер на задней панели смартфона: всю проведённую с новым флагманом от Apple неделю я смотрел в основном в видоискатель камеры, а не на неё саму. Что ж, смартфоны давно перестали быть исключительно функциональными устройствами — их дизайн обсуждают так же жарко, как тенденции последней моды, конструкцию задних фонарей у автомобилей или международную политику. Поэтому каждую осень после релиза очередных iPhone в мире активизируются «спящие» эксперты по дизайну камер, экранов и «монобровей».

Я уж точно не эксперт по дизайну, но меня эти три глаза сзади новых iPhone не напрягли, а, скорее, напомнили про серию видеоигр Splinter Cell (там главный герой носил прибор ночного видения схожей конструкции). Гораздо больше смущает, что модуль камеры всё ещё сильно выпирает из корпуса, а объективы — из модуля. Впрочем, таковы законы оптики: для съёмки качественного изображения необходимо определённое расстояние между линзами.

Прежде чем перейти к подробному разбору iPhone 11 и 11 Pro, опишу общие ощущения от использования смартфонов и мысли по поводу их цены.

Apple правильно делает, что привязывает выпуск новых моделей к обновлению операционной системы: даже если по сравнению с предыдущей моделью новый iPhone изменился не сильно, у пользователей появится ощущение более масштабных перемен. В первую очередь за счёт скорости работы. Переключение и запуск приложений, съёмка и обработка видео проходят ещё быстрее даже по сравнению с прошлогодними XS-моделями. И чем более ранней моделью iPhone вы пользовались, тем разительнее будет этот прирост в скорости.

Я заметил, что чаще, чем обычно, стал использовать новый смартфон для рабочих задач — к примеру, чтобы отредактировать текст прямо в дороге — просто потому что «отзывчивость» гаджета стала практически молниеносной. Он «задумывался» исключительно в моменты, когда работа приложения зависела от скорости мобильного интернета (для загрузки данных требовался уверенный приём, а я находился в тоннеле или в другом месте с ограниченным доступом к сети).

RT

FaceID стал работать на 30% быстрее — в большинстве случаев я даже не успевал увидеть анимацию разблокировки. Теперь телефон легче разблокировать, если смотреть на него под более острым углом, нежели раньше (например, когда он лежит плашмя на столе, а вы заглядываете сверху).

Ложкой дёгтя стала замена привычного тактильного 3D Touch технологией Haptic Touch. По сути, чтобы получить доступ к нужным функциям, теперь вместо усиленного нажатия нужно совершить обыкновенное долгое нажатие. Видимо, в мире было мало фанатов технологии 3D Touch... Но я входил в их число — мне нравились тактильные ощущения от нажатия на экран.

В целом, iPhone 11 Pro в сочетании с новой iOS 13 — сбалансированный смартфон, который решает, в том числе задачи, выходящие за рамки потребностей среднего пользователя. Поэтому Apple впервые в истории iPhone и добавили приставку Pro — «для профессионалов». Раньше профессионалы располагали только MacBook и iPad Pro.

Увы, за всё надо платить: широкий функционал и мощность идут в комплекте с ценником, который у многих вызовет удивление и даже негодование.

Цены в официальной рознице на iPhone 11 Pro:

64 Гб — 90 тыс. руб.

256 Гб — 104 тыс. руб.

512 Гб — 122 тыс. руб.

На iPhone 11 Pro Max:

64 Гб — 100 тыс. руб.

256 Гб — 114 тыс. руб.

512 Гб — 132 тыс. руб.

Для «непрофессионалов» Apple подготовила «обычный» iPhone 11 — преемник iPhone XR. Он стоит дешевле:

64 Гб — 60 тыс. руб.

128 Гб — 65 тыс. руб.

256 Гб — 74 тыс. руб.

В iPhone 11 установлен абсолютно такой же процессор A13, как в Pro-версиях, экран (6,1 дюйма) даже больше, чем у 11 Pro с его 5,8 дюйма (но меньше, чем у Pro Max с 6,5 дюйма), тоже есть ультра-широкая камера в дополнение к обычной. Но разница между этими телефонами всё-таки есть, и заключается она не только в их стоимости.

В iPhone 11 Pro используется дисплей на светодиодах (OLED), а в iPhone 11 — жидкокристаллический. OLED-дисплеи позволяют добиться более глубоких оттенков чёрного и более широких углов обзора.

Корпус iPhone 11 сделан из стекла и алюминия, iPhone 11 Pro — из стекла и нержавеющей стали.

В дополнение к обычной и ультраширокой камерам в 11 Pro есть третья, обеспечивающая двукратное оптическое приближение.

Корпус и рамки вокруг экрана iPhone 11 немного толще, чем у Pro-версий.

Максимальная ёмкость iPhone 11 ограничена 256 Гб, 11 Pro в силах вынести до 512 Гб. Зато iPhone 11 можно купить со 128 Гб, а Pro-версию — нет.

Батарея 11 Pro, по заверению Apple, выдержит до 18 часов воспроизведения видео, 11 Pro Max — до 20 часов, а iPhone 11 — до 17 часов.

В комплекте к 11 Pro идёт адаптер быстрой зарядки и провод Lightning-USB-C (его можно подключать к новым макбукам напрямую, без переходников), а iPhone 11 поставляется со стандартным плоским адаптером и кабелем Lightning-USB-A.

В iPhone 11 Apple обещает защиту от проникновения воды до 30 минут на глубине двух метров, а в версиях Pro — до четырёх метров.

Сложно однозначно ответить на вопрос, стоят ли все эти различия лишних 30-40 тысяч рублей, которые просят за iPhone с приставкой Pro. Для меня определяющими отличиями из этого списка, пожалуй, стали бы более ёмкая батарея и третий объектив.

Теперь я расскажу об особенностях новых моделей подробнее.

Экстерьер

Фронтальная панель iPhone внешне не менялась с релиза десятой модели. Одиннадцатые iPhone можно распознать лишь сзади или сбоку — по массивному блоку задних камер, новым цветам корпуса, переехавшему в центр задней панели логотипу, отсутствию надписи iPhone, матовому стеклу.

Модуль камеры по-прежнему выступает из задней панели iPhone. Но и этого мало — объектив каждого из трех сенсоров тоже чуть-чуть приподнят над основным модулем. Первые дни немного нервничаешь, когда кладёшь телефон без чехла на ровные поверхности камерой вниз, но потом перестаёшь обращать на это внимание. За неделю использования смартфона без чехла на корпусе не появилось царапин.

В 11 Pro к стандартному набору цветов из серебристого, «серого космоса» и золотого добавился строгий тёмно-зеленый. Но и старые цвета выглядят немного иначе — в том числе из-за матового заднего стекла. В каждом случае цвет стальной окантовки «рифмуется» с цветом стеклянной задней панели.

Обычный iPhone 11 доступен в шести цветах: фиолетовом, жёлтом, зелёном, чёрном, белом и красном.

В руке 11 Pro не кажется «обмылком» — его задняя панель покрыта матовым, чуть шершавым стеклом. У iPhone 11 задняя панель глянцевая, но чрезмерно скользкой её тоже не назовешь.

Три объектива 11 Pro

Основные обновления iPhone 2019 года сконцентрированы в камере.

Хотя с обратной стороны телефона камер три, с точки зрения приложения она одна. Внизу видоискателя вы найдёте три кнопки — 0,5, 1 и 2. Нажатие на каждую из них включает соответствующий объектив. По умолчанию приложение камеры запускается со стандартным объективом 1х.

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Три объектива 11 Pro

© RT

При желании можно нажать на одну из этих кнопок и провести пальцем по экрану — появится виртуальное колесо зума, позволяющее приблизить или отдалить картинку. Во время этого действа переключение между объективами происходит «бесшовно» — разве что немного меняется экспозиция снимка.

Три объектива — три разные фотографии с одной точки. Как мы видели на презентации, iPhone 11 Pro может обрабатывать потоки одновременно со всех своих четырёх камер (включая фронтальную). Это наверняка откроет множество возможностей для блогеров, которым достаточно будет держать один телефон в руке, чтобы одновременно снимать и происходящее впереди, и себя любимых. Однако пока эта функция приложения Filmic Pro недоступна, поэтому протестировать её я не смог.

Ультраширокий объектив с обзором на 120 градусов, доступный во всех версиях одиннадцатых iPhone, оказался занятной игрушкой. Я люблю брать с собой в поездки GoPro в качестве дополнительной фотокамеры. Благодаря фишай-объективу многие снятые вблизи объекты выглядят необычно; даже рутинные предметы могут быть запечатлены в неожиданных ракурсах. Камера в новых iPhone даёт схожий эффект.

Широкоугольная камера хороша и для очевидных экшн-съемок, и для креативной фотографии: масштабные граффити на стенах, небоскрёбы, статуи хорошо влезают в кадр. Но, как в случае со всеми такими объективами, в тот же кадр отчаянно лезут пальцы — чтобы их не было видно, телефон приходится перехватывать.

Композицию стало легче и интереснее выстраивать: интерфейс приложения камеры по краям стал полупрозрачным, и теперь понятно, что происходит за границей видоискателя.

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Примеры фотографий, сделанных на ультраширокий объектив

© RT

Изображение, захваченное по краям «обычного» кадра, можно использовать для редактирования снимка постфактум. Обычно кадрирование достигается за счёт обрезания лишней информации, тут же получается своего рода «обратное кадрирование», когда благодаря «избыточной» информации можно получить исправленный снимок без обрезания. «Края» фото и видео хранятся в памяти до 30 дней. Эта функция отключена по умолчанию, её нужно включить в настройках камеры.

Ещё новые iPhone научились записывать видео в формате 4k с частотой 60 кадров в секунду. Интерфейс в iOS 13 поменяли, приблизив его к инстаграмному: запись начнётся после долгого нажатия на кнопку спуска. Серию фото по-прежнему можно сделать, если после нажатия на спуск потянуть палец влево.

Ночной режим

«Ночной режим» — пожалуй, самое главное нововведение в iPhone. Многие конкуренты на Andorid уже пару лет предлагают продвинутые режимы для съёмки в тёмное время суток. По этому показателю одиннадцатые iPhone наконец их догнали и даже в чём-то перегнали.

Работает «ночной режим» следующим образом: камера оценивает освещение в кадре и включает режим автоматически, без участия пользователя, сразу предлагая определённую продолжительность выдержки — от 1 до 3 секунд. В углу кадра загорается жёлтым соответствующий значок с пометкой. Нажав на него, можно изменить время выдержки или вовсе отключить режим.

После нажатия на спуск камеру нужно держать неподвижно на протяжении выбранного времени выдержки — за этот промежуток iPhone сделает серию снимков с разной экспозицией и склеит их вместе, выбрав оптимальную освещённость разных объектов на снимке. Параллельно идёт анализ движущихся объектов в кадре, чтобы на конечном снимке не смазалось ничего лишнего. Итогом становятся детализированные изображения с натуральными цветами.

Слева - съемка в «ночном режиме», справа - без

RT

Я попробовал ночной режим в разных условиях. Лучше всего он работает на улице, где есть хоть небольшое естественное или искусственное освещение — фотографии получаются достаточно яркими и практически без шумов. В совсем тёмной комнате, куда пробивался лишь слабый свет, камера смогла вытянуть детализацию объектов, но вот шумы подпортили итоговую картинку.

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Селфи-камера

Угол обзора фронтальной камеры и на iPhone 11, и на iPhone 11 Pro также расширен — изображение автоматически сделает «зум-аут», чтобы захватить больше пространства, если вы повернёте телефон горизонтально. Это особенно удобно для групповых фотографий. Тут же есть кнопка, которая позволяет вернуть прежний угол обзора.

Селфи-камера теперь умеет снимать замедленные видео. Так что, ждите пришествия слоуфи (так их назвали сами разработчики) в инстаграм. На предыдущих iPhone при попытке выбрать пункт «замедленно» камера автоматически переключалась на заднюю.

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Аккумулятор

Оба телефона — и 11, и 11 Pro — успешно проживали в моём тесте целый день без подзарядки даже при более чем средней нагрузке: просмотр видео, звонки, переписка в мессенджерах, навигация по картам, стриминг музыки и фотосъёмка. Apple традиционно не раскрывает показатели мАч, потому что более продолжительное время работы по сравнению с предыдущими моделями достигается за счёт многих факторов: более энергоэффективных процессора и дисплея, программной оптимизации и прочего.

В комплект к Pro-версиям положили 18-ваттный адаптер с разъемом USB-C и соответствующий кабель. За полчаса он заряжает аппарат на 50%, полная зарядка занимает около двух часов. Владельцы iPhone 11 в случае необходимости такой адаптер должны будут докупить.

Конкуренты

У новых iPhone, конечно же, есть и более доступные на российском рынке конкуренты. Эти модели во многом схожи по техническим характеристикам, но предлагаются в разных комбинациях встроенной и оперативной памяти — поэтому перечислять все возможные варианты не представляется разумным.

Кроме того, в случае со смартфонами порою неэффективно сравнивать определённые технические характеристики напрямую — к примеру, качество снимков достигается не только благодаря большей разрешающей способности сенсора камеры, но и существованию так называемой «вычислительной фотографии», когда встроенный софт обрабатывает каждый полученный снимок сотни раз, дабы избавиться от шумов и получить более качественный результат.

В общем, выбор потребителя, уставшего от гигагерцев и миллиампер-часов, чаще всего упирается в то, какую экосистему он предпочитает — от Apple или от одного из производителей телефона на Android. Ведь, покупая смартфон, мы в действительности приобретаем не только железо, но и софт, сервисы и доступ к другим возможностям через экосистему платформы.

Эти модели можно отнести к основным конкурентам одиннадцатых iPhone на российском рынке:

Samsung Galaxy S10 (от 69 тыс. руб. в официальной рознице)

Samsung Galaxy S10+ (от 77 тыс. руб. в официальной рознице

Samsung Galaxy Note 10 (от 77 тыс. руб. в официальной рознице)

Samsung Galaxy Note 10+ (от 90 тыс. руб. в официальной рознице)

Huawei P30 Pro (от 60 тыс. руб. в официальной рознице)