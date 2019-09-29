Гонки по вертикали, прабабушка за рулём и трюки на ГАЗ-66: что показали на первом автомобильном шоу талантов

На телеканале НТВ состоялась премьера программы «Россия рулит!», заявленной как первое в мире автомобильное шоу талантов. В стартовом выпуске жюри конкурса — мастер автоспорта Николай Фоменко, чемпион СССР по гонкам Михаил Горбачёв и первый российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров — отбирали лучших автолюбителей. Они будут бороться за звание лучшего водителя страны. Что представляет собой новое шоу талантов — в материале RT.

Вечером в субботу, 28 сентября, телеканал НТВ показал первый выпуск программы «Россия рулит!», заявленной как «первое в мире автомобильное шоу талантов». На сооружённом специально для съёмок автодроме встретились автолюбители из разных уголков страны.

Как подчеркнул ведущий программы Николай Фоменко, участники шоу — «самые обыкновенные водители, которых вы встречаете на дорогах».

Из тысячи претендентов на участие в состязании жюри отобрало 70 человек. В первом выпуске все конкурсанты прошли индивидуальное испытание (для каждого из которых создатели программы придумали оригинальное название). Ключевым требованием к участникам было соблюдение тайминга: если конкурсант справляется с испытанием в отведённое время, все трое членов жюри дают ему зелёный свет для участия в следующем этапе.

Все водители продемонстрировали уникальные навыки вождения и зрелищные автотрюки, которые обычно по зубам только опытным гонщикам или каскадёрам.

Первый же конкурсант — житель Ростова-на-Дону Владимир Третьяк — сумел, отправив автомобиль в управляемый занос, припарковать его в ряд с другой техникой. Выступление под названием «Третьяк снова в деле» жюри назвало исполненным идеально.

Другая участница шоу, Анна Самохина, по собственному признанию, всё время борется с «немым неприятием» женщин в автоспорте и видит свою миссию в том, чтобы доказать обратное. Её выступление назвали «Гонки по вертикали» — Самохиной предстояло заехать на стену высотой 6,5 м и проткнуть воздушные шарики закреплёнными на носу машины лезвиями. За отведённое время ей удалось лопнуть большинство из них, оставив только три.

«Вы себе не представляете, что видит гонщица из машины: она видит только потолок. Это на грани фантастики. Все шары я считаю лопнутыми», — прокомментировал выступление Самохиной член жюри, чемпион СССР по автогонкам Михаил Горбачёв.

Свои силы в испытании решил попробовать ещё один член жюри, гонщик Виталий Петров. Но даже он не сразу смог проткнуть три оставшихся шарика.

Самым филигранным в первом выпуске передачи «Россия рулит!», пожалуй, было выступление машиниста экскаватора, «виртуоза ковша» Данила Угрюмова из Екатеринбурга.

В испытании под названием «Одной левой» ему предстояло с помощью экскаватора включить телефон, открыть одну бутылку, включить зажигалку и открутить крышку другой бутылки. Как и предыдущие конкурсанты, он получил все три зелёных сигнала.

Не менее зрелищным было выступление Фёдора Дзежица из Волгограда, названное «Поедем поедим». Участнику предстояло прикреплённым к машине ножом порезать три овоща.

«800 лошадиных сил, и автомобиль управляется с точностью до миллиметра», — с восторгом заметил Горбачёв.

Ещё одно необычное испытание предстояло пройти 65-летней жительнице Самарской области Пелагее Борисовой — прабабушке, у которой уже четверо правнуков. На половине автомобиля ей надо было преодолеть «змейку» от старта до финиша, не задев ни одного предмета. Испытание справедливо получило название «Мало половин».

Участница конкурса с 47-летним опытом вождения сумела уложиться в отведённое время. Посоревноваться с ней решил Михаил Горбачёв — гонщик справился с заданием за полминуты.

«Дороги перекрывают не потому, что едет правительство, а потому, что едет Михаил Горбачёв», — пошутил Фоменко.

С мастерством ювелира петербуржец Никита Меркушев справился со своим заданием «Тютелька в тютельку». Ему предстояло проехать сквозь три стены, боком попав в точно прорезанный контур автомобиля в стене. А в испытании «Без тормозов» водитель из Ярославля Богдан Булычёв сумел открыть капот находящейся в движении машины и залить в бачок незамерзающую жидкость.

«Осуществил мечту всех автомобилистов России», — прокомментировал навыки водителя Горбачёв.

В полуфинал не прошли автолюбители из Воронежа Денис Сидоров и Марина Бури. Конкурсанты исполняли трюк на машине ГАЗ-66: их задачей было проехать по дороге из стеклянных стаканов, не разбив их.

Вопреки регламенту участвовать в шоу решил профессиональный пилот Антон Ладыгин. В испытании «Дартс Вейдер. Русская версия» участник должен был вести машину и дротиками лопать шары. С заданием Ладыгин справился безукоризненно, однако члены жюри шоу остались верны правилам конкурса.

Лучший водитель России

Запуск программы (тогда носившей название Drive Master) телеканал НТВ анонсировал в начале лета. Отмечалось, что в ней смогут участвовать люди, не занимающиеся автомобильным спортом на профессиональном уровне.

По словам создателей проекта, одна из основных его задач — разрушить связанные с автоспортом стереотипы. К примеру, показать, что сложные трюки на трассе подвластны женщинам (в том числе пенсионного возраста).

Испытания в отборочном туре шоу для каждого участника готовятся индивидуально. В полуфинале конкурсантов ждут задания особой сложности. Кульминация шоу, как ожидается, должна определить, кто в России лучше всех водит автомобиль.

В жюри проекта — первый россиянин в «Формуле-1», пилот программы SMP Racing Виталий Петров, чемпион СССР по автогонкам, автомобильный эксперт Михаил Горбачёв, а также мастер спорта России международного класса по автоспорту Николай Фоменко. Он же вместе с актрисой Полиной Максимовой ведёт программу.