«Молодой, насмешливый, слегка усталый»: Марк Захаров в воспоминаниях друзей и коллег

В Москве после продолжительной болезни скончался советский и российский режиссёр Марк Захаров. Ему было 85 лет. За свою продолжительную карьеру Захаров успел поработать в нескольких театрах, однако большую часть жизни он посвятил «Ленкому», где с 1973 года был худруком и главным режиссёром. Именно Марку Захарову зрители обязаны появлением постановок «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Тиль» и «Юнона и Авось». Он подготовил более двадцати телеспектаклей и срежиссировал такие всенародно любимые фильмы как «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви». Соболезнования в связи со смертью Марка Анатольевича выражают друзья, коллеги и почитатели творчества режиссёра.

28 сентября в Москве на 86-м году жизни скончался советский и российский режиссёр Марк Анатольевич Захаров.

По словам директора театра «Ленком» Марка Варшавера, смерть наступила после повторного воспаления лёгких. В прошлый раз Захарова госпитализировали с подозрением на пневмонию 20 августа 2019 года. 9 сентября стало известно, что его выписали из больницы, однако режиссёру так и не удалось полностью выздороветь.

Соболезнования в связи со смертью Марка Захарова выразили многие российские деятели культуры и политики, включая президента страны Владимира Путина. В телеграмме на имя дочери режиссёра, народной артистки Александры Захаровой, Путин отметил, что Марк Анатольевич был человеком необычайного таланта, внутренней свободы и достоинства.

«Легендарный «Ленком», знаменитые работы в кино, всё творчество Марка Анатольевича Захарова стало уникальным явлением в отечественном искусстве, символом высочайшей художественной культуры и смелого новаторства. Мы навсегда сохраним светлую память об этом выдающемся Мастере и Творце», — подчеркнул президент.

«С такими людьми уходит целое поколение»

В свою очередь, мэр столицы Сергей Собянин назвал смерть режиссёра невосполнимой потерей для Москвы и всей российской культуры.

«Десятки лет спектакли и фильмы Марка Захарова дарили радость от соприкосновения с настоящим искусством», — написал мэр в Twitter.

Десятки лет спектакли и фильмы Марка Захарова дарили радость от соприкосновения с настоящим искусством. Мои искренние слова сочувствия и поддержки Александре Марковне Захаровой и всем родным и близким этого замечательного человека.

Память о нем сохранится в наших сердцах. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 28 сентября 2019 г.

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал, что вырос на спектаклях и фильмах Захарова и имел счастье много общаться с мастером.

«Я понимаю, насколько его блестящие работы, проникнутые тонкой иронией, справедливостью и любовью к людям, помогают нам, его соотечественникам, быть добрее, отзывчивее и внимательнее друг к другу», — отметил глава ведомства.

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина в беседе с RT заявила, что новость о кончине Захарова вызвала у неё «бесконечную грусть» и «ощущение закономерного ухода». Тем не менее, Марк Захаров оставил после себя хорошие воспоминания: Голубкина рассказала, что в прошлом они с режиссёром много общались и шутили.

«До ухода моего мужа Андрея Миронова у нас с Марком Анатольевичем было очень плотное общение. Свободное время мы почти всегда проводили вместе, куда-то ездили, приходили друг к другу на дни рождения. Очень сложно ощущать, что человек уходит. В этот момент от грусти хочется спрятаться. Как будто вчера мы собирались все вместе. Маркуша был очень интересным человеком. На мой день рождения подарил мне серп и всё обещал подарить молот... Мы постоянно как-то развлекались, было весело», — вспоминает Голубкина.

Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Анна Фроловцева выразила сожаление тем, что из жизни уходят талантливые и хорошие люди.

«Мы отработали с ним два фильма. Жизнь есть жизнь, но я просто в шоке. Марк Анатольевич был очень хорошим человеком, я говорю не только про режиссуру. Мы с ним дружили. Очень жалко и обидно, что так устроена жизнь», — отметила она в разговоре с RT.

Директор Центрального дома актёра, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий рассказывает, что в 1970—1980-х Захаров своим творчеством перевернул сознание людей, «делал какие-то невероятные акценты, поскольку чувствовал сегодняшнее время».

«Мне его будет очень не хватать даже житейски. Он был мудрец, который спокойно учил важным в жизни вещам: терпению, спокойствию, что нельзя обижать людей. И в этом он был прекрасен», — цитирует Золотовицкого ТАСС.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин подчеркнул, что с такими людьми, как Захаров, уходит целая эпоха величайших режиссёров — символов страны.

«Марк Анатольевич — именно символ нашей страны. У него был такой мудрый взгляд. После всех фильмов и спектаклей, которые он поставил, он будет увековечен в истории российской культуры. Нам посчастливилось соприкоснуться с такими людьми. Очень грустно и печально, что жизнь конечна. Это страшно. Мы становимся сиротами, теряя таких людей. Они живут во имя и ради дела», — заявил продюсер RT.

Пригожин также выразил надежду, что «Ленком» назовут именем Марка Захарова, поскольку режиссёр прослужил в этом театре почти всю жизнь.

Российская певица Валерия подчёркивает: когда люди говорят про «Ленком», то сразу вспоминают Марка Захарова — и наоборот.

«Ещё в советское время театр был символом чего-то прогрессивного, невероятно современного. Марк Анатольевич умел собирать потрясающих актёров, снимал их в кино. Мы до сих пор говорим цитатами из его фильмов. За его жизнь было сделано очень много, он вписался в историю российской культуры, его произведения останутся с нами, и память будет жива. С такими людьми уходит целое поколение. И неизвестно, появится ли в новое время кто-то такого же масштаба», — заключила артистка.

Режиссёр Андрей Кончаловский отметил, что именно благодаря Захарову «Ленком» получил свой творческий облик — «облик яркой режиссуры, опирающейся на классические традиции Станиславского и развивающей традиции Вахтангова и Мейерхольда».

«Я всегда буду помнить Марка Захарова молодым, насмешливым и слегка усталым, как прикрывающим свою энергию некой такой усталостью вечной», — заявил Кончаловский в беседе с телеканалом «360».

Актёр, режиссёр и спаситель «Ленкома»

Марк Анатольевич Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. Детство он провёл на Красной Пресне, на улице Заморёнова.

Во время войны Захаров вместе с матерью уехал в эвакуацию. Там он начал посещать драмкружок. Марк Захаров очень любил театр: ходил в Театр Образцова, во МХАТ. После школы он пробовал поступить в Школу-студию МХАТ, однако там ему посоветовали подумать о другой профессии. Юноша не послушал советчиков и попал на актёрский факультет в ГИТИС, где учился у Григория Конского и Иосифа Раевского.

По окончании обучения Марк Захаров уехал служить в Пермский драматический театр. Там же, в Перми, он начал заниматься режиссурой.

Вернувшись в Москву, актёр устроился в Московский драматический театр имени Гоголя, а затем — в Московский театр миниатюр. Там Захаров поставил спектакль «Весёлый склероз» (и сам же исполнил в нём роль). Благодаря этой постановке молодого режиссёра заметил и пригласил на работу главный режиссёр Московского театра сатиры Валентин Плучек. Так в 1965 году Марк Захаров стал режиссёром Московского театра сатиры.

На репетиции в театре

globallookpress.com

© Aleksandr Sternin/Russian Look

«Это был риск: приход неизвестного режиссёра в прославленную столичную труппу — само по себе явление драматически острое, скепсис я ощутил достаточно скоро, хотя в целом актерский состав держался корректно. За исключением моей будущей любви — Татьяны Ивановны Пельтцер. Она... однажды спросила: «И чего это вы в режиссуру подались? Как только человек ничего не умеет делать — так сразу в режиссуру», — вспоминал Захаров.

Карьера Захарова развивалась стремительно. Уже в 1973 году он стал главным режиссёром Московского театра имени Ленинского комсомола. В нём Марк Захаров проработал до самой смерти — 46 лет.

В «Ленкоме» подчёркивают, что именно с приходом Захарова для театра закончились трудные времена: сразу после назначения режиссёр «сдвинул «Ленком» с мертвой точки». Начало новой — посткризисной — эры для театра ознаменовала премьера «Автограда-XXI», подготовленного Марком Захаровым и поэтом Юрием Визбором. Спустя год режиссёр выпустил впоследствии имевший оглушительный успех спектакль по пьесе Григория Горина «Тиль». В 1976 году в «Ленкоме» вышла легендарная опера «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» с Александром Абдуловым. Спектакль «Юнона и Авось» также станет визитной карточкой театра. Ударными темпами Захаров трудился и в последующие годы. Именно благодаря Захарову «Ленком» приобрёл свой неповторимый «почерк».

Конечно, известен Захаров и своими режиссёрскими работами в кино. Именно он снял многосерийный фильм «12 стульев» с Андреем Мироновым, Анатолием Папановым, Олегом Табаковым и Георгием Вициным. Захарову зрители обязаны появлением «Обыкновенного чуда», «Того самого Мюнхгаузена» и «Формулы любви». Марк Захаров поставил более двадцати телеспектаклей.

Кроме того, он стал автором нескольких книг, в которых рассказал о профессиях актёра и режиссёра, творчестве и вдохновении.

«Несмотря на наличие некоторого числа поклонников моего писательского таланта, талант как таковой я с негодованием отрицаю, но на литературном навыке настаиваю», — писал режиссёр в одной из книг.