От «Вечной любви» до «Элис»: чем запомнился этап нокаутов на шоу «Голос. 60+»

В новом выпуске второго сезона шоу «Голос. 60+» состоялся этап нокаутов, по итогам которого каждый наставник выбрал двух членов команды для участия в финале проекта. Всем 16 исполнителям, по мнению жюри, удалось подготовить показательные выступления. Наставники также проявили себя: Валерия решилась на эксперименты с голосами и репертуаром подопечных, а Михаил Боярский предложил участникам добавить в выступление театральные элементы. Подробнее о ходе вокального шоу и решениях жюри — в материале RT.

В рамках второго сезона вокального проекта «Голос. 60+» прошёл этап нокаутов. В отличие от стандартной версии конкурса, возрастные участники пропускают раунд поединков, когда по итогам совместного исполнения композиции дуэтом в проекте остаётся один из двух артистов. Этап нокаутов, как и в детском «Голосе», также отличается сокращённым форматом: поскольку в каждой команде всего четыре вокалиста, они не разбиваются на тройки, и наставник выбирает для дальнейшего участия в шоу двух подопечных из четырёх.

Пятничную программу открывала команда Льва Лещенко. Сёстры Богдановы на два голоса спели шлягер «У моря, у синего моря».

Во втором участнике, Юрии Шиврине, наставник разглядел певца советской школы. Поэтому его новой композицией стали «Чистые пруды» — городской романс Давида Тухманова, известный в исполнении Игоря Талькова.

Ирина Нижегородцева представила свою интерпретацию композиции Sweet Dreams (Are Made of This), органично сочетающуюся с образом певицы.

Андрей Лысиков порадовал жюри и слушателей собственной версией песни «Элис» (Living Next Door to Alice): он добавил к тексту имена наставников и некоторых российских звёзд шоу-бизнеса, а затем перешёл на английский язык.

Пелагея отметила удивительные познания Льва Лещенко в области андерграунда, а Валерия призналась, что забыла о конкурсе и просто наслаждалась концертом.

«Голос, а точнее тембр — это зеркало души», — поделился наблюдениями Лев Лещенко. Участие в шоу продолжили сёстры Богдановы и Юрий Шиврин.

От команды Пелагеи первым сцену занял полковник в отставке Дмитрий Усик. Он исполнил песню военных лет «Прощайте, скалистые горы». Репертуар вечера дополнила композиция «Где же вы теперь, друзья-однополчане» в интерпретации Михаила Рыжова.

Рок-музыкант Анатолий Алёшин решил «нокаутировать» соперников в фирменном стиле — они с Пелагеей выбрали песню группы «Воскресение» под названием «Один взгляд назад». «Это тот самый Алёшин, чей голос я знаю с детства. Он сохранил эту энергию», — рассказывала его наставница в интервью.

Леонид Сергиенко, который, напротив, пока не является профессиональным певцом, выступил с романсом на украинском языке «Як не хочеш моє серце».

«Существует много программ мотивирующих о здоровье. Но наша — самая мотивирующая!» — заметил ведущий Дмитрий Нагиев. Чтобы не быть голословным, шоумен напомнил, что Леонид Сергиенко в возрасте 69 лет поступает в консерваторию, а Анатолий Алёшин, уже перешагнувший восьмой десяток, растит двухлетнего сына.

В команде Пелагеи остались Леонид Сергиенко и Михаил Рыжов.

Выступления команды Валерии открывал Олег Слепцов. Музыканты поставили эксперимент с песней «Листья жёлтые», что позволило раскрыть голос Слепцова в новом качестве, а к финалу выступления участника поддержала Валерия (хотя правила шоу и не предусматривают подобных дуэтов).

В свою очередь, Александр Шанс рассказал, что перед слепыми прослушиваниями не предполагал, что продолжит участие в шоу. Однако для его тембра наставница также нашла непривычное применение — после брутальной композиции в предыдущем выпуске Шанс спел «Нет тебя прекрасней».

Людмила Пахомова исполнила шлягер Исаака Дунаевского «Песенка о капитане» из фильма «Дети капитана Гранта», а Владимир Грицык представил собственное прочтение песни «Тропикана-женщина», которая известна слушателям в исполнении Валерия Меладзе.

Валерии, как дебютантке жюри, было особенно сложно сделать выбор. В итоге в её команде остались Людмила Пахомова и Владимир Грицык. Решение певицы поддержал даже выбывший Олег Слепцов. «Остались лучшие», — заявил артист в своей прощальной речи.

Владимир Лаптев продолжил знакомить зрителей с репертуаром Александра Вертинского, выбрав песню «Над розовым морем». Вокальный номер неслучайно дополнял лаконичный образ исполнителя с белым шарфом и перчатками: Михаил Боярский напомнил, что он, как драматический артист, не отделяет голос от выступления в целом. Свою команду наставник назвал «И комик, и трагик, и инженю, и лирический герой».

Елена Гурилёва добавила к песне «Голубка» танцевальные элементы, а Владислав Зуев выступил и как певец, и как инструменталист с песней «Тихая вода» — он исполнил соло на аккордеоне. Концерт завершил Игорь Афанасьев с культовой песней Шарля Азнавура «Вечная любовь».