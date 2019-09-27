Шведская семья в российских реалиях: в эфир выходит комедийный сериал «Триада»

30 сентября в эфир ТНТ выходит новый комедийный сериал «Триада». Проект сценариста Дарьи Грацевич («Измены», «Без меня») и режиссёра Дмитрия Дьяченко («Кухня», «О чём говорят мужчины») интересен в первую очередь нетривиальным сюжетом. Главный герой Анатолий оказывается в непростой ситуации: от него ждут ребёнка сразу три женщины: законная супруга, любовница и случайная знакомая. Чтобы не лишать отца ни одного из своих детей, Анатолий предлагает будущим матерям поселиться с ним под одной крышей. Роли в сериале исполнили Борис Дергачёв, Любовь Аксёнова, Анастасия Калашникова и Дарья Мороз. RT ознакомился с первыми эпизодами «Триады».

В понедельник, 30 сентября, телеканал ТНТ представит ещё одну крупную премьеру осени: эстафету у сериала о программистах «Жуки» приняла трагикомедия «Триада».

По сюжету «Триады» главный герой — владелец семейного кафе Анатолий в исполнении Бориса Дергачёва — очень любит детей. К несчастью, детскую комнату в новом доме Анатолия пришлось переоборудовать под винную: герою и его жене Рите (Дарья Мороз) вот уже много лет не удаётся завести ребёнка.

Семейные проблемы Анатолий пытается компенсировать в обществе молодой учительницы французского языка Наташи. В отличие от деловой и приземлённой Риты, Наташа пишет стихи, мается из-за своей тонкой душевной организации и посещает психотерапевта. Именно по совету врача любимый Толя в её телефоне записан как «Он не разведётся». Героиня страдает, но не спешит завершать отношения.

Анатолий понимает, что наломал дров, и мечтает сохранить остатки человеческого достоинства. Он всерьёз собирается остановиться на одной даме сердца. Но на которой?

Неженатый друг Анатолия Вовчик (Александр Пташенчук) предлагает герою нестандартное решение: провести ночь со случайной знакомой и отследить, перед кем — женой или любовницей — ему станет стыдно. Встреча с танцовщицей Миланой действительно помогает разрешить дилемму, но не проходит бесследно: в один прекрасный день Толя выясняет, что Милана ждёт от него ребёнка. Как и Наташа. И Рита — по странному стечению обстоятельств именно сейчас супруге удаётся забеременеть.

В отчаянной попытке стать отцом не 33%, а 100% своих детей (именно в таком эквиваленте герой оценивает сложившуюся ситуацию) Толя предлагает всем дамам поселиться с ним под одной крышей.

© Кадр из сериала «Триада»

Сценарист Дарья Грацевич в беседе с RT подчеркнула, что тема измены для сериала является лишь отправной точкой:

«Это скорее история о том, как жить и реагировать после. В реальной жизни, я думаю, нет усреднённой эталонной измены. Для кого-то это трагедия, для кого-то — обычное дело, для кого-то — освобождение. Эта тема многолика, потому что поднимает другие темы — выбора, стабильности, верности, скуки. Измены — только повод поговорить об этом всём».

К названию ленты, отмечает Грацевич, нужно хорошо присмотреться: «Речь в сериале идёт именно про три ада. Но не потому, что семейная жизнь — это ад. А потому, что любая искренняя попытка понять и принять другого — это усилие, а иногда и мучение».

Тем не менее, по словам сценариста, даже в таких сложных условиях можно получить позитивный опыт. «Мужчины и женщины друг для друга — это частенько как спуск в другое измерение. Но счастливым можно быть и в аду. Почему нет?» — подчёркивает Грацевич.

К слову, сценарист полагает, что, будь Анатолий женат на Асе, главной героине сериала «Измены» (также её авторства), ни «Триады», ни «Измен» бы не произошло: эти персонажи «идеально подходят друг другу».

© Кадр из сериала «Триада»

Создатели «Триады» позаботились о раскрытии и центральных, и второстепенных героев. Яркими и запоминающимися получились образы представителей старшего поколения.

Инга Оболдина исполнила роль тёти главного героя — женщины с семейными ценностями, стальным характером и изворотливым умом. Кирилл Полухин сыграл отца Наташи — грозного начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями по прозвищу Гоблин.

На фоне тёти Анатолия и отца Наташи ещё заметнее становится инфантильное поведение центральных персонажей. Толик так хочет быть хорошим, что портит жизнь окружающим. Наташа старается показать родителям свою взрослость, но по сути остаётся капризной папиной дочкой. Милана, которую Рита называет ребёнком, свои поступки оправдывает воспитанием.

Приятным дополнением к нетривиальному сюжету, динамичности повествования и многослойности образов в «Триаде» стали многочисленные отсылки к классике и современной массовой культуре, которыми пестрит сериал.

«Совпадение? Не думаю», — говорит Наташа, уличив Толика в подтасовке фактов. Комичность реакции главного героя на новости о неожиданном отцовстве обеспечивает детская песенка «В траве сидел кузнечик», персонаж которой также не ожидал «такого вот конца». Ну а с образом Анатолия отлично «рифмуется» строка из процитированного в «Триаде» стихотворения Бродского: «Я любил немногих. Однако — сильно».