Метеориты, астероиды, болиды — правда или миф: тест RT и «Дилетанта» о космических телах

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25 сентября 2002 года в районе реки Витим на севере Иркутской области упал взорвавшийся в воздухе метеорит. Явление сопровождалось яркими световыми и звуковыми эффектами, на площади около 100 кв. км деревья были повалены и сгорели. Событие вызвало большой резонанс. В прессе Витимский метеорит часто сравнивали с Тунгусским, однако мощность взрыва была относительно невелика — около 200 тонн в тротиловом эквиваленте. Ответьте на несколько вопросов и проверьте, отличаете ли вы правду о метеоритах от мифов.
Метеориты, астероиды, болиды — правда или миф: тест RT и «Дилетанта» о космических телах
  • Gettyimages.ru
  • © da-kuk

Тест подготовлен RT совместно с сайтом «Дилетант»

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