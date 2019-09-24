Генетический профайлинг и маньяк-интеллектуал Майкл Шин: чем интересен сериал «Блудный сын»

24 сентября состоялась мировая премьера сериала «Блудный сын» о даровитом криминальном психологе по имени Малкольм Брайт, консультирующем ФБР и полицию Нью-Йорка в расследовании преступлений. Ход мыслей злоумышленников Брайт угадывает без труда во многом потому, что его отец — находящийся за решёткой серийный маньяк-убийца. Сценаристом сериала стал создатель «Чака» Крис Федак, а продюсированием занимался Грег Берланти. В главных ролях — Майкл Шин и Том Пэйн. RT посмотрел первый эпизод и рассказывает, каким получился новый проект авторов «Ривердэйла».

Нью-Йорк, 1998 год. Доктор Мартин Уитли (Майкл Шин), который вот-вот отправится в тюрьму за совершённые им злодеяния, напоследок напоминает сыну Малкольму, что бесконечно его любит. На разоблачённого серийного маньяка не в силах смотреть жена, а городское население в ужасе от того, что уважаемый кардиохирург убил более двадцати человек.

Проходит два десятилетия. Теперь Малкольм Уитли (Том Пэйн), сменивший фамилию на Брайт, — специальный агент ФБР, который занимается поиском и обезвреживанием преступников. К этой должности Уитли-Брайт стремился со студенческой скамьи. Однако после первой же показанной в пилотном эпизоде операции руководство ФБР по не самым обоснованным причинам решает уволить спецагента.

Первые пять минут повествование то и дело прерывается флешбэками из болезненного прошлого Брайта, связанными с посещениями отца в тюрьме. Последнее воспоминание сына относится ещё ко временам колледжа — тогда Малкольм пришёл к отцу и сообщил, что устраивается на стажировку в ФБР. Это, разумеется, Мартину Уитли не понравилось.

Часть воспоминаний приходит к Брайту в виде ночных кошмаров. Кроме того, герой Пэйна подвержен приступам лунатизма, из-за чего довольно изощрённым образом привязывает себя к кровати перед сном.

По совету сестры, герой решает взять паузу и отойти от криминалистики, однако за помощью к нему тут же обращается старый друг — шеф департамента полиции Нью-Йорка Джил — и просит поработать профайлером. У Брайта патологическая тяга к криминалистике и идущий вкупе с ней «дар» к профайлингу, посему он, не раздумывая, соглашается. Собственно, необычный талант и помогает Малкольму фактически с ходу определить, что последние убийства совершались подражателем его отца.

В сущности, на дальнейшем развитии событий можно не спекулировать (наверняка те, кто смотрел многосерийный эстетский триллер «Ганнибал» с Мадсом Миккельсеном и Хью Дэнси, догадались, что к чему, с первых минут). За разгадкой Малкольм идёт к отцу...

Из-за сюжетных аллюзий зрителю может показаться, будто продюсер Грег Берланти и постановщик Ли Толанд Кригер (оба приложили руку к «Ривердэйлу» и «Леденящим душу приключениям Сабрины») выпустили суррогатную версию «Ганнибала» Брайана Фуллера. Правда, «Блудный сын» — проект с менее визуально богатыми решениями: конструкций из мёртвых тел или кулинарного фетишизма «Ганнибала» от него, пожалуй, ждать не стоит. А вот человеческие головы в формалине присутствуют в изобилии.

Впрочем, по итогам пилотной серии откровенно подражательским «Блудного сына» называть было бы несправедливо: скорее всего, сериалу помогут «раскачаться» основанная на отцовско-сыновних отношениях коллизия и малоизвестный бэкграунд Мартина Уитли. Единственное, что мы знаем о докторе — он страдает от социопатии, а ещё беззаветно любит сына и боится, что тот перестанет посещать его в тюрьме. Уитли-младший знает: отец может прямо или косвенно участвовать в новых убийствах, поскольку за ответами сын непременно обратится к нему.

Брайт, похоже, сам испытывает нечто, что сейчас принято называть guilty pleasure (дословно это выражение переводится с английского как «постыдное удовольствие»). Он винит и не понимает отца, но всё же обдумывает предложение расследовать преступления сообща.

В детстве Брайт проявлял живой интерес к области профессиональных интересов Уитли-старшего. Едва ли сын не мечтал пойти по его стопам. Однако Мартин Уитли умер для Малкольма, признавшись в двадцати убийствах.

До 2013 года многие сомневались, что кто-то сможет затмить Лектера в исполнении Энтони Хопкинса («Молчание ягнят»). Потом оказалось, что сериальный Ганнибал Миккельсена ещё изощрённее своего киновоплощения. Если Мартин Уитли существует в одной реальности с книгой Томаса Харриса, то он однозначно вдохновлялся действиями Лектера (или ими вдохновлялся сценарист Крис Федак — но скорее схематично и без деталей).

Словом, аналогии с Лектером в «Блудном сыне» очевидны. Хоть Майклу Шину и отводится скромное экранное время (как когда-то Хопкинсу), справляется с ролью социопата-маньяка он безупречно. Сына-профайлера первоначально должен был играть Финн Джонс (Лорас Тирелл из «Игры престолов»), но после съёмок пилота создатели поняли, что характер Джонса не соответствует Малкольму Брайту. В итоге выбор пал на уже проходившего прослушивание Тома Пэйна.