«Учитывая принесённые извинения»: Друзь возвращается в «Что? Где? Когда?»

Магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь вернётся в Клуб знатоков, однако играть не будет до конца сезона. Как поясняется на сайте проекта, на решение о реабилитации Друзя повлияло то, что после скандала с его участием прошло достаточно времени, а магистр извинился за свой поступок. В феврале знаток и бывший главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинили друг друга в подкупе. Бер утверждал, будто Друзь попытался заранее узнать вопросы выпуска «Кто хочет стать миллионером?» со своим участием, а Друзь — что Бер сам предложил ему сделку. В результате оба обвинителя были отстранены от участия в своих программах.

Телекомпания «Игра-ТВ» возвращает Александра Друзя в телевизионную интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» после отстранения от проекта в феврале 2019 года. Как отмечается не сайте игры, соответствующее решение было принято, «учитывая принесённые Александром Друзём извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени».

В то же время отмечается, что Друзь не будет принимать участие в игре до конца нового сезона.

Со зрителями в текущем сезоне будут соревноваться пять команд: Константина Рудера (Роман Кузиков, Никита Баринов, Илья Баженов, Александра Золотова, Евгений Фионов), Виктора Сиднева(Максим Поташёв, Борис Левин, Леонид Тимофеев, Михаил Дюба, Инна Семёнова), Ивана Жаркевича (Кирилл Чернышёв, Лев Кертман, Денис Галиакберов, Михаил Новосёлов, Анастасия Рекшинская), Елены Потаниной (Михаил Карпук, Андрей Коробейник, Роман Оркодашвили, Ия Метревели, Айк Казазян) и Бориса Белозёрова (Никита Старун Дарья Любинская, Ольга Быкова, Антон Иоков, Ким Галачян).

В Зимний сезон гарантированно выйдет команда, которая выиграет у телезрителей последней.

«Сколько можно наказывать человека?»

Возвращение Друзя в Клуб Знатоков прокомментировал игрок «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель «Хрустальной совы» Михаил Скипский. Он отметил, что очень рад этой новости, и «чем больше людей вернётся (к знатокам. — RT) — тем лучше».

«Мне кажется, это прекрасно. Следующий сезон юбилейный, и без Александра Друзя это было бы странное мероприятие, потому что он — живой символ программы, лучший игрок за всю историю передачи, самый титулованный. Сколько можно наказывать человека за не совершённый поступок», — заявил игрок RT.

Аналогичного мнения придерживается коллега Скипского Ровшан Аскеров.

«Замечательно оцениваю (возвращение Друзя. — RT)... Я не знаю, за что он должен был извиняться», — отметил знаток.

Публицист Анатолий Вассерман подчеркнул, что может только порадоваться за Друзя.

«Друзь — талантливый игрок, но со сложным характером, как и большинство участников интеллектуальных игр. То событие, из-за которого его временно отстранили, было всего лишь следствием недоразумения и недопонимания. С моей точки зрения, это самое вероятное объяснение всему произошедшему. Могу только порадоваться, что это недоразумение в конце концов разрешилось», — заявил Вассерман RT.

Знаток «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов признался, что участники клуба не прерывали общение с Друзём после скандала. По словам Смирнова, вопрос возвращения Друзя обсуждала комиссия клуба по этике — и у членов клуба нет причин сомневаться в её решениях.

«Человек сделал много для клуба и делает много, человек это очень неплохой, хороший человек!.. Игра существует 40 лет. Когда Сашка начинал, ему было 20 лет и мне чуть больше 20 лет было. Я считаю, что, поскольку за всё это время он заслужил уважение, почему же конфликт должен вешать всех собак на него? Ни в коем случае», — подчеркнул Смирнов.

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Вопросы и ответы

В феврале 2019 года главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер на своей странице в «Живом журнале» опубликовал официальное обращение в комиссию по этике, а также к правлению Международной ассоциации клубов (МАК), в котором обвинял знатока «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в попытке подкупа и просил его дисквалификации.

К публикации в сети он прикрепил запись и расшифровку их с Друзём беседы. Из разговора можно было сделать вывод, что Бер согласился заранее предоставить ответы на вопросы «Кто хочет стать миллионером?» магистру ЧГК. Предполагалось, что взамен Друзь поделится выигрышем.

Друзь подтвердил подлинность записи, но отметил, что это Бер предложил ему сделку с ответами за деньги — а он просто решил подыграть редактору и посмотреть, насколько далеко может зайти собеседник.

Знаток добавил, что его партнёр по съёмкам в интеллектуальной викторине «Кто хочет стать миллионером?» Виктор Сиднев был в курсе договорённости. По словам Друзя, вместе с коллегой они решили не выигрывать в случае, если предоставленные Бером ответы окажутся верными.

В итоге, отметил Друзь, ответы на последние вопросы программы не совпали с теми, что надиктовал редактор викторины. Эту информацию позднее подтвердил Сиднев. Он действительно знал о сделке, но настоятельно просил Друзя не участвовать в ней.

После скандала Первый канал отстранил и Друзя, и Бера от работы над «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?». Вещатель счёл «неэтичными и недопустимыми» действия редактора и знатока, отметив, что они нанесли репутационный вред телеигре и всему каналу.

В конце мая Друзь извинился за сложившуюся ситуацию и выразил сожаление относительно ущерба репутации МАК, который нанёс скандал с его участием. Впоследствии генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что не исключает возможности возвращения знатока в телеигру, если тот «объяснится перед зрителями».