От «Игры престолов» до «Чернобыля»: в Лос-Анджелесе назвали лауреатов «Эмми»

В ночь с 22 на 23 сентября по московскому времени состоялось вручение главной телевизионной премии США — «Эмми Прайм-тайм». На церемонии чествовали шоу, которые транслируются в самое «горячее», вечернее время. Главную награду — за лучший драматический сериал — получила «Игра престолов». Кроме того, церемония запомнилась бенефисом Фиби Уоллер-Бридж — создательницы комедийного проекта «Дрянь», который был удостоен сразу четырёх призов. Также в числе победителей — Питер Динклэйдж («Игра престолов»), Джоди Комер («Убивая Еву»), Джон Оливер («События прошедшей недели») и создатели мини-сериала «Чернобыль».

22 августа в Лос-Анджелесе прошла 71-я ежегодная церемония вручения главной телевизионной премии США «Эмми Ппрайм-тайм». В числе номинантов — шоу, транслировавшиеся в течение последнего года (с учётом того, что календарь премии ведётся с 1 июня по 31 мая).

Главные награды и выдающиеся успехи

Лучшим драматическим сериалом прайм-тайма стала «Игра престолов» от HBO. Лента также забирала эту награду в 2018, 2016 и 2015 годах, одновременно выигрывая в других номинациях.

Главный приз года вручил актёр Майкл Дуглас, лауреат «Эмми-2013» за лучшую мужскую роль в телефильме или мини-сериале.

Ещё одну статуэтку в копилку проекта добавил Питер Динклэйдж — как лучший актёр второго плана в драматическом сериале. Всего же в этом году «Игра престолов» была представлена в 32 номинациях — это абсолютный рекорд премии.

В номинации «Лучший комедийный сериал» победила лента «Дрянь», где Фиби Уоллер-Бридж выступила как сценарист и исполнительница главной роли — все аспекты её вклада, а также режиссура сериала были отмечены премиями в отдельных номинациях. Таким образом, проект заработал четыре награды.

Лучшим мини-сериалом года стал «Чернобыль», повествующий о катастрофе 1986 года. Йохан Ренк, руководивший съёмочным процессом, получил «Эмми» за лучшую режиссуру в этой номинации, также статуэтки был удостоен сценарист Крейг Мейзин, в своей речи почтивший память ликвидаторов аварии. Примечательно, что сериал оказался вторым по числу номинаций — всего он претендовал на 19 наград.

The cast of "Game of Thrones" accepts the award for Outstanding Drama Series

Reuters

© Mike Blake

Лучшим телефильмом года стала интерактивная лента «Черное зеркало: Брандашмыг» от Netflix.

В номинации «Лучшее ток-шоу» победила программа «События прошедшей недели с Джоном Оливером» (Last Week Tonight with John Oliver) на HBO, которая также удостоилась приза за лучший сценарий. Самым выдающимся скетч-шоу стало «Субботним вечером в прямом эфире» (Saturday Night Live). Персональную статуэтку за этот проект забрал режиссёр Дон Рой Кинг.

Наконец, лучшим реалити стали «Королевские гонки РуПола» (RuPaul's Drag Race). Ведущий также получил награду на церемонии вручения «Эмми» за технические достижения (Creative Arts Awards), которая проходила 14-15 сентября.

Актёрский триумф

Приза за лучшую мужскую роль в комедийном сериале был удостоен Бил Хейдер («Барри»). Аналогичная награда в сфере драмы была вручена Билли Портеру, сыгравшему одного из главных героев сериала «Поза». За главную роль в мини-сериале приз получил Джаррель Джером. Актёр был задействован в ленте «Когда они нас увидят», посвящённой расовому вопросу в США конца 1980-х.

Лучшими актрисами драмы и мини-сериала стали Джоди Комер («Убивая Еву») и Мишель Уильямс («Фосси/Вердон») соответственно.

Немало наград получили актёры, сыгравшие в многосерийной комедии «Удивительная миссис Мейзел»: им достались «Эмми» за мужскую и женскую роли второго плана в комедийном сериале (Тони Шэлуб, Алекс Борштейн), а ранее, на церемонии Creative Arts Awards, призы забрали приглашённые звёзды сериала Джейн Линч и Люк Кирби.

Лучшей актрисой второго плана в драматическом сериале стала Джулия Гарнер («Озарк»). За роль второго плана в мини-сериале «Притворство» награду забрала обладательница «Оскара» Патрисия Аркетт: она воплотила реальную личность Ди Ди Бланчард, которая лечила свою дочь от несуществующих заболеваний.

Приз за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале достался Бену Уишоу («Чрезвычайно английский скандал»). Также эта работа актёра была отмечена «Золотым глобусом» в аналогичной номинации.

От детали киноаппарата до духа искусства

Премия «Эмми» является крупнейшей телевизионной наградой в мире. Она сопоставима с «Оскаром», а также «Грэмми» (для музыкантов) и «Тони» (за достижения в театральном искусстве). Впервые премия «Эмми» была вручена в 1949 году, церемония проводится ежегодно.

Самая знаменитая «Эмми» предназначена для передач, выходящих в прайм-тайм. Её присуждает Американская телевизионная академия. Однако существует и ряд других вариантов.

Так, с 1974 года выдаётся премия дневного времени, также есть спортивная, технологическая, документально-новостная и региональная награды (для США) — все они находятся в ведении Американской национальной телевизионной академии. Наконец, отдельная международная «Эмми» (от Международной телевизионной академии) вручается программам из других стран. Каждой премии посвящена отдельная церемония.

Отдельного упоминания заслуживает сама статуэтка «Эмми»: первоначально она называлась Immy — так неформально называли деталь кинокамеры суперортикон (передающая телевизионная трубка с накоплением заряда). Крылатая женщина, которая держит в руках атом, символизирует кино одновременно как искусство и науку. Интересно, что статуэтки отливает та же компания, которая занимается изготовлением «Оскаров» и «Золотых глобусов».