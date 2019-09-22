Шнуров — ведущий и Бузова в будке с тараканами: «Форт Боярд» вернулся на экраны

22 сентября телеканал СТС показал пилотный выпуск телеигры «Форт Боярд. Возвращение» — продолжение легендарного шоу, которое появилось на российском телевидении ещё в 1998 году. На этот раз пост ведущего занял солист «Ленинграда» Сергей Шнуров, а штурмовали форт Екатерина Кузнецова, Александр Белькович, Ольга Бузова, Александр Рогов и Евгений Папунаишвилли. Чтобы добраться до сокровищ замка, пришлось, в частности, зайти в будку с тараканами и провести арифметические расчёты, находясь во вращающейся центрифуге.

22 сентября, спустя шесть лет после выхода заключительного выпуска легендарного шоу «Форт Боярд», на телеканале СТС состоялась премьера обновлённой программы «Форт Боярд. Возвращение». Актёры, певцы, спортсмены вновь отправились во Францию за «золотом» — монетами-боярдами. Новым ведущим телепередачи стал музыкант Сергей Шнуров.

Согласно условиям шоу, чтобы завладеть сокровищами замка, необходимо пройти вереницу сложных испытаний. В ходе них герои получают необходимые для победы ключи и подсказки.

Участникам нужно проявить силу, ловкость и выносливость, нередко — смекалку. Для выполнения многих заданий требуется преодолеть собственные страхи: подняться на большую высоту, засунуть руку в ёмкость, кишащую насекомыми, грызунами или змеями, погрузиться под воду или остаться в полной темноте.

Время на прохождение любого испытания ограничено. Иногда команде приходится жертвовать кем-то из её членов.

Новые герои

Покорять форт в первом выпуске нового сезона под руководством Сергея Шнурова приехали телеведущая и певица Ольга Бузова, хореограф Евгений Папунаишвили, актриса Екатерина Кузнецова, повар Александр Белькович и стилист Александр Рогов.

Первым уготовленным им испытанием стала комната страха. Туда отправилась звезда сериала «Кухня» Екатерина Кузнецова. В полной темноте на неё кидались страшные клоуны. Актриса пугалась их появления, однако к третьему заезду в вагончике к ней вернулось самообладание. Затем артистке досталось не самое приятное задание: снимать подсказки к сейфу с ключом с живых скорпионов.

В поисках подсказок Кузнецовой также пришлось преодолеть страхи сверхъестественного в «проклятой» комнате, где на неё набрасывались шкафы и подсвечники.

Кулинарное испытание предназначалось всей команде. Участникам шоу пришлось дегустировать деликатес от повара Вилли, национальное шведское блюдо — квашеную сельдь.

Ольге Бузовой не удалось избежать испытания с телефонной будкой, наполненной мухами. Там она слушала загадку старца Фура, а в это время с потолка будки на неё сыпались гигантские тараканы.

Позже Бузова участвовала в испытании «Колокольный звон», раскачиваясь над внутренним двором замка на большой высоте. Это задание она смогла пройти.

«Сбылась мечта хейтеров — кто-то распял Бузову» — прокомментировал ситуацию Сергей Шнуров.

Ещё одну фобию артистка успешно преодолела на этапе подсказок в комнате со змеями, к телам которых были прикреплены две части кода.

Александр Рогов отправился на «Воздушную прогулку». Справившись со страхом высоты, он добрался до ключа, но не успел вернуться в отведённое время и стал пленником Мистера Бу.

Александр Белькович пустился в «Большой побег»: ему нужно было покинуть келью за 2,5 минуты, чтобы не стать очередной жертвой тюремщика. Евгений Папунаишвили (как выяснил Шнуров, лейтенант запаса) попал на тренировку Гагарина: ему пришлось заниматься арифметикой во вращающейся центрифуге.

Он же принял участие в интеллектуальном состязании в Зале теней, чтобы заработать последний ключ. Папунаишвили вызвался добровольцем. Ему и мастеру нужно было запомнить и повторить последовательность цветных лампочек. Обитатель форта ошибся первым и проиграл.

Александр Рогов освободился из темницы, продемонстрировав почти безошибочное чувство времени.

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Первую подсказку добыл Александр Белькович, находясь в быстро заполнявшемся водой резервуаре в окружении змей.

Чтобы принести пользу команде, Александр Рогов запустил себя из катапульты над океаном — и также успешно справился с заданием.

Отгадав ключевое слово программы с трёх подсказок, команда заработала 697 830 рублей. Деньги будут переданы в Фонд Константина Хабенского, помогающий детям с заболеваниями головного мозга.

Форт: новейшая история

Французскому шоу «Форт Боярд» в следующем году исполнится 30 лет. На российском телевидении передача появилась в 1998 году: сначала по телеканалу НТВ транслировали переведённое оригинальное шоу, но вскоре сняли собственную версию. Тогда замок называли в соответствии с французским вариантом произношения — Бойяр. Первый сезон, в котором тайны замка разгадывали ведущие НТВ, продлился всего три выпуска.

Продолжением шоу занялся канал «Россия» в 2002 году. Сначала ведущими были Сергей Брилёв («Вести») и гимнастка Яна Батыршина, но через год их заменили на Оксану Фёдорову и Леонида Ярмольника. Последний основательно готовился к съёмкам.

«Я, естественно, постараюсь быть человеком изнутри — хранителем печатей, ключей. Я уже знаю всё про этот форт: вычитал, изучил. Сейчас я выезжаю туда на несколько дней раньше остальных, для того чтобы окончательно усвоить уже на месте изученный материал» — рассказывал Ярмольник незадолго до начала участия в шоу.

Передача выдержала три сезона, чуть позже досняли ещё один, который отличался двухкомандным форматом. Здесь соведущими Ярмольника стали Елена Корикова и Екатерина Коновалова.

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Шестой сезон транслировали уже по Первому каналу в 2013 году. В этой версии шоу возглавили двукратный чемпион мира по боксу Николай Валуев и актриса Анна Ардова. Ещё больше команд соревновались друг с другом на протяжении всего сезона: известных деятелей культуры разделили по роду деятельности на «Телеведущих», «Юмористов», «Актёров», «Спортсменов» и «Разнорабочих» — в последнюю команду, победителя сезона, входили, к примеру, режиссёр Юрий Грымов и стилист Влад Лисовец.

Постоянными «обитателями» замка на протяжении многих сезонов остаются карлики-проводники Паспарту (Андре Буше) и Пасмюрай (Антони Лябор). В каждой серии сокровищницу запускает укротительница тигров Моника (или Фелиндра) — её роль исполняли три французские актрисы. На протяжении почти 20 лет в шоу участвовал также мсье Ля Буль (Ив Маршессо), однако в 2014 году он скончался от рака пищевода. Интересно, что одни и те же актёры принимали участие в съёмках как французской, так и русской версии телешоу. Старец, Фура напротив, приезжал из той же страны, что и участники (чтобы не возникло сложностей в общении).