Рэмбо, Франко, Джеки Чан: что смотреть в кино в выходные

На этой неделе в российский прокат вышло семейное фэнтези российско-китайского производства «Тайна печати дракона» с Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном. Отдельного внимания заслуживает «Сестрёнка» — фильм о дружбе детей, росших в условиях Великой Отечественной войны. Также среди премьер российского производства — криминальный артхаус «Воскресенье» и добрый фильм про злого человека «Элефант». Зрители смогут увидеть несколько зарубежных релизов: финал франшизы Сильвестра Сталлоне «Рэмбо: Последняя кровь» и мистический триллер «Комната желаний» с Ольгой Куриленко в главной роли. Кроме того, в прокат выйдут две ленты о пути к славе: «Зеровилль» с Джеймсом Франко и «Между нами музыка» Терренса Малика.

«Тайна печати дракона»

Спустя пять лет после релиза ленты «Вий 3D» в прокат выходит продолжение истории о приключениях картографа Джонатана Грина — результат совместного кинопроизводства России и Китая.

Ещё не успевший отойти после путешествия по Малороссии Грин по поручению Петра I (вернее, переодетого в него самозванца) отправляется на Восток. Там картографу предстоит раскрыть колдовской заговор, спасти Поднебесную от захватчиков, способствовать освобождению легендарного дракона и воссоединиться с возлюбленной. В этом ему помогут переодевшаяся мальчиком китайская принцесса и Пётр I (уже настоящий).

Зрители смогут отследить, как повлияли на сценарий сказания разных стран (к примеру, европейский мотив с железной маской) и найти немало цитат из китайской мифологии. Каст в полной мере отвечает масштабам сюжета: к образам англичан вернулись Джейсон Флеминг, Анна Чурина и Чарльз Дэнс, также в кадре появятся Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан и Рутгер Хауэр (роль в картине стала для него одной из последних) и другие. В 2020 году ожидается выход третьей части франшизы — «Путешествие в Индию».

«Сестрёнка»

Шестилетний Ямиль живёт с мамой в живописном башкирском селе. Он серьёзен не по годам: отец совершает подвиги на Великой Отечественной, приходится быть в доме за главного. «Мама, ты думаешь, я заплачу? Вот ещё, — говорит мальчик, когда его мать неизвестно зачем уезжает в далёкий город. — И за домом пригляжу, и за бабушкой». Ямиль с удивительной для его возраста деловитостью выполняет поручения взрослых и ждёт редкой весточки с фронта. Однажды вместо заветного письма он получает сестрёнку — в дом приводят маленькую Оксану, которую его отец спас на войне. Оксана не говорит по-башкирски и всего боится, но Ямиль уже любит её всем сердцем. Для полного счастья нужно лишь, чтобы отец написал ему пару строк.

Удивительная, чистая и добрая «Сестрёнка» Александра Галибина основана на повести Мустая Карима «Радость нашего дома». Роль Ямиля исполнил Арслан Крымчурин, Оксаны — Марта Тимофеева.

«Зеровилль» (Zeroville)

За фильмом Тарантино следует ещё одно путешествие в голливудское прошлое. Джеймс Франко (как режиссёр) отправил Джеймса Франко (как исполнителя главной роли) на «фабрику грёз» образца 1969 года, чтобы взбудоражить богемное общество. На первый взгляд ленты очень похожи, однако Франко куда осторожнее эксплуатирует исторические реалии и образы известных личностей.

Второстепенные герои — в основном безымянные спонсоры, актёры и хиппи. Но в кадре появятся по крайней мере четыре знакомых лица: Фрэнсис Форд Коппола (Оратио Санс), Патти Смит (Нина Лджети), Деннис Хоппер (Стюарт Штраусс) и Монтгомери Клифт (на эту роль Джеймс взял младшего брата, Дэйва Франко).

В обстановке конца 1960-х Франко поднимает актуальные проблемы. Так, главный герой, Айк Джером, страдает аутизмом. Он архитектор, однако приехал покорять Голливуд, наслаждаться высшим обществом и, конечно, создавать фильмы. Поначалу герою везёт: он получает работу монтажёра, однако вскоре оказывается, что у него и у режиссёра картины разные взгляды на роль Айка в творческом процессе.

«Между нами музыка» (Song to Song)

Ещё один фильм о пути к славе и поиске себя. Фэй (Руни Мара) хочет стать известным музыкантом. Для этого она заводит роман с продюсером Куком (Майкл Фассбендер), образ которого собран из стереотипов о пренеприятных богачах. Но внезапно Фэй встречает БиВи (Райан Гослинг), такого же начинающего музыканта, как и она. Между ними вспыхивают яркие чувства. Тем временем Кук находит Ронду (Натали Портман), разделяющую его вкусы в интимной сфере.

Зарубежные издания уже окрестили ленту Терренса Малика «Анти-«Ла-Ла Лендом». Некоторые критики считают картину лучшей работой режиссёра со времён «Древа жизни», выпущенного в 2011 году. Для Малика было важно, чтобы актёры демонстрировали в кадре самые искренние эмоции — поэтому фильм снимался без сценария.

«Воскресенье»

Чиновник Терехов (Алексей Вертков) из провинциального российского городка получает «чёрную метку»: записку с текстом «Скоро умрёшь». Поначалу он не воспринимает её серьёзно — есть более насущные проблемы. Вот, например, местные митингуют против вырубки деревьев в парке (Терехов планирует переоборудовать его на московский лад), смертельно больная мать героя (Вера Алентова) уговаривает оставить её в хосписе, а любовница (Александра Ребенок) поражает излишне эксцентричными жестами. Но утром воскресенья жизнь героя начинает настойчиво катиться под откос...

В ходе работы над фильмом режиссёр Светлана Проскурина обращалась и к Толстому, и к религиозным мотивам. По её словам, стук в начале фильма символизирует «начало Голгофы, забивание креста».

Каждый кадр фильма тщательно обдумывался, репетиции заняли семь месяцев. Известно, что Проскурина также не пускала на площадку посторонних, чтобы не разрушать творческое единство съёмочной группы.

«Элефант»

Писатель Валентин Шубин (Алексей Гуськов) когда-то придумывал добрые истории о слоне, на которых выросло не одно поколение. Теперь же образ автора сильно расходится с тональностью его произведений: это крайне циничный человек, который использует талант владения словом только чтобы обижать окружающих.

От этого удовольствия герой не отказывается, даже когда тяжело заболевает. В это самое время появляется меценат из Франции (Фредерик Бегбедер), который очень любит книги Шубина и ждёт продолжения. Взамен он обещает решить все проблемы со здоровьем писателя. Благотворитель сразу приставляет к Шубину сиделку Тосю (Полина Агуреева), чьё отношение к жизни не имеет ничего общего с агрессивным настроем героя.

Алексей Гуськов ранее работал с Фредериком Бегбедером во время съёмок фильма «Идеаль» (где последний выступил как сценарист и режиссёр). Российский актёр вспоминает, что собирался отказаться от второстепенной роли, однако попал «под обаяние личности». На съёмках «Элефанта» сотрудничество продолжилось. В своём Instagram Гуськов назвал ленту «кино хорошего настроения».

«Рэмбо: последняя кровь» (Rambo: Last Blood)

История про ветерана войны, которому не даёт покоя безопасность близких, друзей и всей страны, наконец обретёт финал. За четыре части запущенная в 1982 году франшиза видела разное: и смерть исполнителя роли полковника Траутмана, Ричарда Кренны, и сотрудничество с Джеймсом Кэмероном (режиссёр «Титаника» и «Аватара» приложил руку к сценарию второй части). На съёмках четвёртого фильма в 2007 году режиссёрское кресло занял Сильвестр Сталлоне. Теперь он передал пост Адриану Грюнбергу («Весёлые» каникулы»), а сам занялся сценарием и, конечно, исполнил главную роль.

Последнюю кровь Рэмбо прольёт, чтобы спасти племянницу близкой подруги: последние годы он провёл на ранчо в Аризоне, где общался с женщиной по имени Мария и вместе с ней заботился о маленькой Габриэлле. Девушка попала в беду, отправившись в Мексику на поиски отца. Рэмбо придётся вступить в схватку с преступниками, которые торгуют людьми и держат секс-рабынь.

Интересно, что писатель Дэвид Моррелл, по роману которого сняли фильм, при выборе фамилии главного героя вдохновлялся названием сорта яблок и фамилией французского поэта Артюра Рембо. Имя же — Джон — досталось персонажу от героев патриотических песен времён гражданской войны в США (причём появилось оно только в фильме).

«Комната желаний» (The Room)

Игру звезды «бондианы» и «Хитмэна», дежурной исполнительницы ролей русскоязычных женщин в Голливуде Ольги Куриленко на сей раз мы можем наблюдать в остросюжетном мистическом детективе. По сюжету Кейт (Куриленко) и Мэтт (Кевин Янссенс) переезжают в старинный дом. В ходе ремонта пара находит в нём комнату, способную исполнить любое желание.

Насыщение от обилия материальных благ наступает быстро. Тогда бездетная Кейт просит у комнаты ребёнка. А спустя некоторое время родители узнают: ничто, полученное в комнате, не может покидать дом.

Сюжет мистический истории в современной обстановке перекликается с библейскими мотивами. Пара героев попадает в рай на земле. Им нечего желать, но, поддавшись искушению, они собственными руками разрушают идиллию.