«Я комик и люблю выходить за рамки»: сотрудник Saturday Night Live лишился работы из-за расистских высказываний

Продюсеры американской вечерней музыкально-юмористической программы Saturday Night Live на канале NBC отказались работать с комиком Шейном Гиллисом из-за его резких высказываний в отношении людей другой расы и членов ЛГБТ-сообщества. Это произошло после того, как пользователи интернета обнаружили снятое в 2018 году видео с некорректными комментариями комика. NBC прощается с сотрудниками из-за их неосторожных фраз не впервые: осенью 2018 года руководство канала уволило телеведущую Мегин Келли после слов о блэкфейсе — разновидности грима.

Руководство американской музыкально-юмористической программы Saturday Night Live на телеканале NBC уволило нового стендап-комика шоу Шейна Гиллиса. Причиной увольнения стал скандал, разразившийся из-за гомофобных и расистских высказываний Гиллиса, сделанных в одном из подкастов на YouTube. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

«Мы стремимся, чтобы в SNL находили отражение самые разные мнения и точки зрения. Шейна взяли в команду на основании его комического таланта и впечатляющих результатов прослушивания, — отметили представители канала. — Мы ничего не знали о его высказываниях, о которых стало известно за последние несколько дней, и считаем их оскорбительными, обидными и неприемлемыми».

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В свою очередь, недавно присоединившийся к команде комиков SNL Гиллис написал в Twitter, что уважает решение продюсеров шоу и благодарен руководству за предоставленную возможность участвовать в программе.

«Нелепо, когда комик делает серьёзные публичные заявления, но вот он я. Я оказался достаточно смешным, чтобы попасть в SNL. Этого у меня уже не отнять. Конечно, я мечтал проявить себя в программе, но понимаю, что произошедшее будет слишком большой помехой. Всё равно я всегда был поклонником Mad TV», — написал Гиллис в Twitter.

Резонанс в сети вызвало видео с участием Гиллиса, опубликованное на YouTube-канале Matt and Shane’s Secret Podcast в 2018 году. Во время подкаста комик сделал несколько недружелюбных высказываний о представителях другой расы (к примеру, передразнивал китайцев) и сексуальных меньшинств. В настоящее время видео недоступно.

Фрагмент ролика разместил на своей странице в Twitter журналист Сет Саймонс сразу после того, как руководство SNL объявило о присоединении Гиллиса к коллективу. Саймонс также вспомнил дискриминационные шутки Гиллиса в адрес кандидата в президенты США от демократической партии Эндрю Яна.

today SNL announced the hiring of its first cast member of East Asian descent, and also this guy pic.twitter.com/0FAGJZJUkK — Seth Simons (@sasimons) 12 сентября 2019 г.

После этого Гиллис опубликовал в Twitter заявление, в котором признался, что нередко шутит неудачно, и попросил прощения у тех, кого задевает его юмор.

«Я комик и люблю выходить за рамки. Иногда я сажусь в лужу. За десять лет моей комедийной деятельности — по большей части плохой — такое случалось не раз. Я готов извиниться перед любым человеком, которого действительно оскорбили какие-то мои высказывания. Я никого не хочу обижать, но я пытаюсь расти как комик, и иногда это требует риска», — отметил он.

Политкорректность и толерантность: кроме шуток

Всё чаще и чаще любое неосторожное высказывание может быть расценено как неполиткорректное и стоить людям карьеры. Западные журналисты и пользователи сети отслеживают проявления расизма, ксенофобии, неуместного юмора, табуированных тем и привлекают к ним внимание общественности, а работодателей призывают к радикальным мерам. Причём, как показывает практика, неважно, как давно был опубликован неудачный твит или выложен компрометирующий файл.

Так, в 2019 году актёр Кевин Харт отказался от предложения вести церемонию вручения премии «Оскар» после того, как журналисты уличили его в гомофобных высказываниях, которые он размещал в Twitter до 2011 года. Артист извинился перед общественностью, однако принял решение не становиться ведущим: по словам Харта, организаторы зачем-то требовали, чтобы он покаялся в своём недостойном поведении ещё раз.

Участником другого крупного скандала, возникшего на почве неосторожных высказываний, стал режиссёр «Стражей Галактики» Джеймс Ганн, в Голливуде известный как провокатор и любитель эпатажа. Режиссёра подвели старые твиты: он позволял себе шутки на тему педофилии, насилия, СПИДа, теракта 11 сентября и холокоста. Ещё раньше представителей секс-меньшинств оскорбили материалы на его официальном сайте.

По этой причине компания Disney разорвала отношения с Ганном, а сам постановщик заявил, что понимает и принимает решение студии, и извинился за своё поведение. За Ганна вступились актёры Крис Пратт, Дэйв Батиста, Зои Салдана и его брат Шон Ганн. Вскоре компания восстановила режиссёра на посту постановщика третьей части франшизы о стражах Галактики.

Джеймс Ганн (слева) и Кевин Харт

AFP

Но если одни журналисты выступают как обвинители, поведение других становится причиной всеобщего негодования. Так, американский телеканал NBC отстранил от работы ведущую Мегин Келли, которая решила порассуждать в эфире о тенденциях в обществе на примере театрального грима. По её наблюдениям, теперь на Хэллоуин людям европейской внешности неуместно делать блэкфейс (грим под темнокожего человека) и наоборот, но она не видела в этом ничего оскорбительного.

Пользователи соцсетей сочли комментарий расистским и сразу же призвали телекомпанию к ответу. Тогда канал закрыл передачу, которую вела Келли. По данным СМИ, журналистка собиралась продолжить работу в NBC как корреспондент, однако через три месяца прекратила сотрудничество с компанией.