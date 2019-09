Творческие поиски солиста «Самоцветов» и номер 91-летней конкурсантки: с чего начался второй сезон шоу «Голос. 60+»

На Первом канале стартовал второй сезон вокального шоу «Голос. 60+» для исполнителей, родившихся не позднее 1958 года. В первом выпуске команды наставников — Пелагеи, Валерии, Льва Лещенко и Михаила Боярского — пополнились восемью участниками. В числе конкурсантов, преодолевших этап слепых прослушиваний, оказались солист ансамбля «Самоцветы» Олег Слепцов и самая возрастная участница проекта — 91-летняя Людмила Пахомова. Конкурсанты исполняли песни различных жанров: от оперных арий и романсов до современных хитов.

Новый сезон по традиции начался с выступления квартета наставников шоу. На сей раз — Льва Лещенко, Пелагеи, Валерии и Михаила Боярского. Они спели шлягер Александра Кутикова и Андрея Макаревича «Новый поворот».

Слепые прослушивания открылись выступлением Андрея Лысикова, профессионального музыканта из группы «Алис Бэнд». Исполненное им попурри Just a Gigolo / I Ain't Got Nobody оценили все члены жюри. Наставником Лысиков выбрал Льва Лещенко, который нажал красную кнопку первым.

Второй конкурсант, 80-летний Михаил Рыжов, про свой возраст шутит: «На самом деле 35». Он для выступления выбрал лирическую песню «Что так сердце растревожено». В свою команду Рыжова пригласила Пелагея.

«Абсолютно точное попадание в мою душу», — пояснила певица.

Познакомившись с наставниками, Михаил Михайлович также исполнил песню «Усталая подлодка».

Другая конкурсантка, Елена Гурилёва, рассказала, что родственники отговаривали её от участия в шоу. И зря: исполненный под фортепиано романс «Белой акации гроздья душистые» принёс Гурилёвой место в команде Михаила Боярского.

Владимир Гирцык из Североуральска дополнил выступление партией для саксофона. С джазовой композицией Blue Skies он стал первым участником команды Валерии, а успех отметил задорным хитом The Beatles — Can't Buy Me Love. Наставники особенно хвалили «молодой» голос музыканта.

Сюрпризом для членов жюри стало появление в программе участника ансамбля «Самоцветы» Олега Слепцова, который уже выступает на сцене 40 лет. Исполнение Слепцовым шлягера Тома Джонса Kiss покорило всех четырёх наставников. Михаил Боярский даже изъявил желание поучиться у конкурсанта. Певец, в свою очередь, подчеркнул важность шоу «Голос» для российского телевидения.

«Благодаря этой передаче была возможность большой массе людей узнать таких прекрасных артистов», — заявил Слепцов. По признанию исполнителя, на шоу он пришёл, чтобы попробовать новое направление в творчестве. Певец выбрал в наставники Валерию.

В премьерном выпуске сезона показали выступление самой возрастной участницы проекта: Людмиле Пахомовой, которая выбрала для дебюта на шоу песню «Немножко о себе», весной исполнился 91 год.

Зал встретил Пахомову очень тепло, а наставники общались с артисткой стоя. Выбирая между Михаилом Боярским и Валерией, Людмила Пахомова отдала предпочтение последней.

Актёр и кинорежиссёр Владимир Лаптев спел ариетту «Маленький креольчик» (её ранее исполнял русский и советский артист Александр Вертинский) и был принят в команду Михаила Боярского.

«Я — драматический артист. Но, как мне кажется, любую песню надо не только петь, но и проживать», — раскрыл свой секрет Лаптев.

Заслуженный артист России Юрий Шиврин посвятил музыке всю жизнь. Теперь же он с песней My Way стал участником команды Льва Лещенко.

«Я знал, что Лев Валерьянович будет наставником, и я мечтал об этом» — заявил певец.

Владмира Сапунцова с песней «На далёкой Амазонке» наставники не пригласили в следующий тур, но Валерия, которая пела эту композицию в школьном ансамбле, вышла на сцену, чтобы исполнить припев дуэтом.

Участие в проекте Ирины Ханукаевой-Риксгенс, представившей цыганский романс «Гитара», также прервалось. Однако Пелагея вспомнила занимательную историю: оказывается, они с конкурсанткой уже встречались ранее в Дюссельдорфе. Тогда Риксгенс, парикмахер-стилист по профессии, делала певице причёску.

Одним из самых запоминающихся номеров стало яркое попурри Инны Бедных, объединившее классическую арию на итальянском языке и хит Queen — I Want to Break Free. Наставники не повернулись к исполнительнице, но зрителей её выступление впечатлило.

По итогам первого выпуска Валерия почти сформировала команду: у неё в активе три участника. Лев Лещенко и Михаил Боярский заполнили по половине вакантных мест, а Пелагея обзавелась только одним членом команды.

The Voice Senior по-русски

Музыкальный телепроект «Голос. 60+» — российская адаптация шоу The Voice Senior, формат которого был разработан в Нидерландах и спродюсирован телеканалом Talpa Productions. «Голос. 60+» предполагает участие конкурсантов в возрасте от 60 лет.

У возрастного формата проекта, как и у «Голоса. Дети», сокращено время соревнования. Участники проходят этап слепых прослушиваний, «нокаутов» (после результатов сольного исполнения композиции наставник определяет, кто из подопечных продолжит участие в шоу), а затем выходят в финал.

В России первый сезон «Голоса. 60+» стартовал в сентябре 2018 года. Тогда судейские кресла заняли музыканты Леонид Агутин, Пелагея, Лев Лещенко и Валерий Меладзе.

Победительницей проекта стала конкурсантка из команды Пелагеи Лидия Музалёва. Она обошла серебряного призёра Евгения Стругальского на 3% — за исполнительницу проголосовали 51,7% зрителей.

По результатам зрительского голосования в финале премьерного сезона лучшим наставником шоу стала Пелагея. Она и Лев Лещенко сохранили позиции жюри конкурса во втором сезоне. Вместо Леонида Агутина и Валерия Меладзе в качестве наставников в проекте дебютировали артисты Михаил Боярский и Валерия. Последняя с теплотой отзывается об участниках шоу.

«Это люди с хорошим музыкальным вкусом, они воспитаны на прекрасных песнях, с потрясающими мелодиями, с настоящей поэзией. Поэтому вот нам здесь, в креслах наставников, сидеть просто одно удовольствие. Они выходят на сцену просто поделиться своей любовью. И это так ценно, это так чувствуется в каждом движении, в каждом дыхании», — цитирует Валерию пресс-служба Первого канала.

В этом году руководство канала разработало обновление системы голосования в проекте. Ожидается, что новый механизм представят перед финальным этапом «Голоса. 60+». Победителя проекта выберут в начале октября.