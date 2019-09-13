Становление Таргариенов: что известно о втором приквеле «Игры престолов»

НВО готовится подписать соглашение о разработке второго приквела к «Игре престолов», сообщают зарубежные СМИ. По их данным, новый сериал будет снят по книге 2018 года «Пламя и кровь». Действие происходит за 300 лет до событий, показанных в «Игре престолов». На этот раз зрители узнают о катастрофе в Валирии, становлении династии Таргариенов и завоевании Семи королевств. Ранее намёки на адаптацию «Пламени и крови» появились в блоге автора оригинальных романов Джорджа Мартина. HBO эту информацию пока не комментирует.

По информации зарубежных СМИ, в ближайшее время телеканал HBO закажет пилотный эпизод ещё одного приквела к сериалу «Игра престолов». Представители телеканала пока отказываются комментировать эту информацию.

Как сообщает Deadline, действие нового спин-оффа развернётся за 300 лет до Войны пяти королей, отражённой во втором сезоне оригинального сериала. Сюжет приквела концентрируется на становлении династии Таргариенов, предков героини «Игры престолов» Дейнерис.

За основу сценария сериала взят роман Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Автором адаптированного скрипта станет Райан Кондал, который ранее работал над лентой «Рэмпейдж» и сериалом «Колония». Отмечается, что работа над сценарием началась прошлой осенью.

В то же время источники подчёркивают: этот спин-офф будет существенно отличаться от существующего сериала и его уже запущенных в производство ответвлений. Авторы проекта планируют использовать некий новый подход при воссоздании фантастического мира книги.

Записи Мартина в личном блоге по уже сложившейся традиции содержат подсказки и новые загадки для поклонников. Так, в мае, говоря о спин-оффах и приквелах сериала, писатель намекнул:

«О чём они? Не могу рассказать. Но, может, кто-то из вас купит себе экземпляр книги «Пламя и кровь» и придумает свои версии».

Опубликованное в 2018 году произведение дважды входило в топ-10 бестселлеров The New York Times, при этом первый раз оно держалось в списке три месяца подряд. В книге рассказывается, как династия Таргариенов пережила катастрофу под названием Рок Валирии и заняла будущую вестеросскую вотчину — Драконий камень.

Повествование начинается с истории Эйгона Завоевателя, который создал железный трон. Кульминацией сюжета стала упоминавшаяся в сериале гражданская война между представителями династии, известная как Танец драконов.

Вестерос: путешествия во времени

Ещё в 2017 году представители HBO сообщили, что работают над несколькими спин-оффами «Игры престолов».

Действие одного из объявленных приквелов с неофициальным названием «Долгая ночь» разворачивается за тысячи лет до событий, показанных в легендарном сериале. По данным зарубежных СМИ, прямой связи с сюжетом Game of Thrones и приквела не будет.

Название «Долгая ночь», как отмечал сам автор серии книг Джордж Мартин, — рабочее, поскольку третий эпизод восьмого сезона «Игры престолов» носит аналогичный заголовок. Мартину также нравится альтернативный вариант — «Самая длинная ночь».

Кадр из сериала «Игра престолов»

© kinopoisk.ru

Ожидается, что зрителям покажут, каким был Вестерос до объединения людей и распространения драконов. Кроме того, по словам Мартина, приквел приоткроет завесу тайны о происхождении Белых ходоков.

Несмотря на то что действие перенесётся на тысячи лет в прошлое, поклонники саги узнают знакомую по оригинальным сериям семью Старков — потомков первых людей, которые обжились на севере Вестероса.

«Там определённо будут Старки, — говорил Мартин в беседе с Enterntainment Weekly. — Разумеется, там появятся Белые ходоки, или Другие, как они названы в моих книгах. Есть и существа вроде лютоволков и мамонтов».

Что касается Ланнистеров, то к моменту событий «Долгой ночи» их семейство ещё не успело сформироваться. Родовое гнездо Ланнистеров, утёс Кастерли, между тем в географию приквела включён, но его будет населять династия, чьим именем он назван. Считается, что Кастерли были выселены с утёса родоначальником дома Ланнистеров — Ланном Умным, однако неизвестно, коснётся ли этой истории спин-офф, отмечает издание.

Съёмки пилотного эпизода приквела стартовали в Северной Ирландии в июне. Постановкой занимается режиссёр «Винила» и «Декстера» С.Дж. Кларксон.

Известно, что сценарий к сериалу писал сам Мартин в сотрудничестве с Джейн Голдман («Дом странных детей мисс Перегрин»). В проекте задействованы Наоми Уоттс, Джон Симм, Шейла Атим, Джорджи Хенли, Алекс Шарп, Джош Уайтхаус и другие. В конце июля о завершении съёмок пилота рассказал глава HBO Кейси Блойс. Дата премьеры спин-оффа пока не уточняется.