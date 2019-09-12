Трудности адаптации: зрители сравнили роман «Щегол» и его экранизацию

В прокат вышла картина Джона Краули «Щегол» — экранизация одноимённого романа американской писательницы Донны Тартт. В ленте, как и в книге, рассказывается о мальчике, ставшем хранителем полотна художника Карела Фабрициуса. Премьера состоялась на международном кинофестивале в Торонто. Часть прочитавших роман Тартт зрителей полагают, что картина вышла не в меру затянутой и с неверно расставленными акцентами. Другие считают экранизацию успешной, чему, на их взгляд, способствовал безупречный актёрский состав, подобранный точно в соответствии с текстом. Критики подчёркивают: создатели фильма с уважением отнеслись к первоисточнику, но этого недостаточно.

12 сентября в российский прокат вышел фильм «Щегол», основанный на одноимённом бестселлере Донны Тартт. За эту книгу американская писательница получила множество наград, а в 2014 году была удостоена Пулицеровской премии.

Роман повествует о мальчике по имени Теодор Деккер, чья мать погибла во время террористической атаки в музее Метрополитен в Нью-Йорке. Чудом выживший герой покидает разрушенное здание, забрав предмет бесценного наследия живописи XVII века — полотно «Щегол» голландца Карела Фабрициуса. Никто не знает, что холст находится в руках мальчика. И во многом именно «Щегол» определит дальнейшую судьбу героя.

Постановкой картины занимался режиссёр «Бруклина» Джон Краули. Роль Теодора Деккера исполнил Энсел Элгорт («Малыш на драйве»). Вместе с ним в фильме сыграли Николь Кидман, Финн Вулфард, Сара Полсон, Люк Уилсон и Джеффри Райт.

От читателя — к зрителю

Сравнение первоисточника с экранизацией нередко заканчивается почти что общепризнанной истиной: «Книга лучше». Читатели сравнивают всё: от композиционной структуры литературного произведения и его экранизации до актёрского состава.

Читательская аудитория «Щегла», как и поклонники «Властелина Колец», «Гарри Поттера», романов Джейн Остин, Харпер Ли и прочих, с нетерпением ждала премьеры фильма. И, как следовало ожидать, успевшие посмотреть картину Краули разделились во мнениях.

Некоторые зрители убеждены, что экранизация не получилась, поскольку в ней неверно интерпретированы акценты книжного «Щегла».

«Стандартная рецензия на «Щегла»: роман — это прекрасно написанная история о скорби, воспоминаниях и травме, но фильм уделяет слишком много внимания травме, скорби и воспоминаниям, так что он мне не нравится, одна звезда из пяти», — иронизирует одна из пользовательниц Twitter.

Другие полагают, что кинематографисты не смогли справиться со сложностями, возникшими в процессе адаптации книги в сценарий. Некоторые зрители сошлись во мнении, что экранное действие, в пику продуманной сюжетной структуре романа, вышло излишне затянутым.

«Щегол» — слабая экранизация любимого многими романа. Фильм терпит крах по всем фронтам. События развиваются невыносимо медленно, а сюжет временами чрезмерно запутан. Не спасают даже Энсел Элгорт и Николь Кидман — единственное хорошее, что есть в картине», — отмечает другой пользователь.

Впрочем, некоторые зрители напоминают: фильмы по книгам редко получаются стоящими.

«Ни капли не удивлён, что экранизация «Щегла» не удалась… назовите хоть одну хорошую адаптацию такого же длинного произведения?», — интересуются в Twitter.

© Кадр из фильма «Щегол» (2019)

Однако кому-то из числа поклонников Тартт экранизация пришлась по вкусу. Эти зрители полагают, что фильм можно критиковать только вследствие незнания текста книги.

«Плохие отзывы о «Щегле» пишут люди, не читавшие книгу… Моменты, на которые они жалуются, почти дословно взяты из романа…», — пишет одна из зрительниц.

Для многих важным критерием при сопоставлении романа и экранизации стал кастинг. У читателей были свои ожидания относительно подбора актёров, которые во многом оправдались. Несмотря на то, что «некоторые аспекты романа были странным образом проигнорированы», актёрский состав подобран практически безупречно, считают читатели.

«Ярые поклонники романа, вроде меня, просто влюбятся в «Щегла». Он потрясающий. У Энсела Элгорта есть несколько отличных моментов, Анайрин Барнард сверхъестественно хорош в роли Бориса, но, несомненно, абсолютно всех затмевают Оакс Фигли и Финн Вулфард (актёры, сыгравшие Теодора и Бориса в детстве. — RT). Это словно два разных фильма», — делятся впечатлениями от просмотра в социальных сетях.

С уважением к первоисточнику, но без деталей

Среди профессиональных рецензентов действительно есть те, кто не ознакомился с текстом романа и кого за это (и критику фильма в том числе) ругают ознакомившиеся. Однако далеко не все профессиональные синефилы критикуют картину.

Так, по мнению автора Deadline Пита Хэммонда (сразу покаявшегося в том, что он не читал роман), «Щегол» Краули — достойное кино, производство которого подразумевало кропотливую работу над адаптацией многоуровневого романа. С этим Краули, пусть и «несколько неуклюже», справился, считает Хэммонд.

«Им (режиссёру и сценаристу ленты. — RT) удалось снять красивый захватывающий фильм, от которого так же невозможно оторваться, как, по всей видимости, и от самого романа», — считает критик.

Однозначно положительную характеристику фильму, впрочем, другие критики давать не спешат. Многие придерживаются мнения зрителей и указывают на чрезмерную затянутость фильма, что, в общем, ожидаемо — история «Щегла» разместилась на без малого 800 страницах.

По этой причине Тодд Маккарти из издания The Hollywood Reporter считает, что роман заслуживает более масштабного воплощения — например, мини-сериала, в который можно было бы включить все важные моменты. Аналогичную точку зрения выразила и исполнительница роли Ксандры в ленте — актриса Сара Полсон. В беседе с Deadline она отметила, что книге больше бы подошёл формат проекта из нескольких серий.

© Кадр из фильма «Щегол» (2019)

Фильм не смог передать всю полноту повествования романа, не показал развитие персонажей и второстепенных сюжетных линий, хоть Краули и приложил максимум усилий в попытке объединить в единое целое кусочки истории, пишет обозреватель Entertainment Weekly Леа Гринблатт.

«Второстепенные сюжетные линии неизбежно ужимаются, втискиваются в любое освобождающееся в основной канве пространство или и вовсе оказываются отброшены за ненадобностью. Персонажи, которым в книге уделяются сотни страниц, порой вынуждены довольствоваться лишь несколькими сценами, чтобы раскрыться и оправдать своё существование».

А вот журналист The Guardian Бенджамин Ли более сдержан суждениях: он не считает фильм ни успешным, ни провальным, а предлагает расценивать ленту как достойную попытку экранизации, подчёркивая, что картина не лишена снобизма и доли гротеска.

Критик Дэвид Эрлих из IndieWire убеждён, что создатели «Щегла» с большим уважением отнеслись к первоисточнику.

«Даже ужав 784-страничную книгу до 144-минутного фильма, создатели «Щегла» продолжают относиться к первоисточнику с таким же трепетным благоговением, как некоторые — к Священному Писанию», — пишет рецензент.

Однако, отмечает Эрлих, этого недостаточно для успешной экранизации романа — кинематографисты всё же упустили главное.

«Увы, лишённая многих деталей, темпа и размаха история, которую рассказывает «Щегол», кажется совершенно нелепой. Строхан (сценарист фильма. — RT) вырывает у романа Тартт хребет и переставляет позвонки до тех пор, пока история не оказывается абсолютно беспомощной», — заключил он.