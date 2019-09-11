Зомби из гаджета: каким будет screenlife-хоррор Бекмамбетова

Продюсер Тимур Бекмамбетов и режиссёр трилогии «Гоголь» Егор Баранов выпустят фильм ужасов под названием «Воскресшие», снятый в формате screenlife. Действие ленты будет разворачиваться на экране компьютера или другого устройства одного из героев. Временем действия кинематографисты выбрали недалёкое будущее. По сюжету Ватикан найдёт способ воскрешать людей, а священник онлайн-церкви раскроет стоящий за этим глобальный заговор. Баранов рассказал RT о задумке проекта и поделился своим видением формата screenlife.

На кинофестивале TIFF в Торонто начались продажи предстоящего фильма ужасов Resurrected (русское название — «Воскресшие») от продюсера Тимура Бекмамбетова и режиссёра Егора Баранова. Дистрибьютором ленты станет компания Pulsar Content.

Действие фильма происходит в недалёком будущем, после того, как в Ватикане научились воскрешать умерших. Главный герой — священник виртуальной церкви по имени Стэнли. Его сын погиб в автокатастрофе, и именно на погибшем решают протестировать технологию. Но когда выясняется, что возвращённых к жизни мертвецов невозможно контролировать, Стэнли начинает искать правду и раскрывает заговор чудовищного масштаба.

Новая картина продолжит разработанное Бекмамбетовым направление screenlife (сюжет картины разворачивается на экране компьютера или других гаджетов). Проект готовится для международного проката.

Новый киноязык

Тимур Бекмамбетов выпускает ленты screenlife с 2015 года, и за это время формат — на примере хоррора «Убрать из друзей» (Unfriended), его сиквела «Убрать из друзей: Даркнет» (Unfriended: Dark Web) и триллера «Поиск» (Searching) — успел доказать свою коммерческую состоятельность. Затраты на каждую из трёх картин ограничились в $1 млн. и многократно окупились — первый же фильм собрал более $64 млн.

Все эти ленты создавались на английском языке и впоследствии адаптировались под иноязычную аудиторию. И в случае международного распространения на первый взгляд «упрощённый» screenlife усложняет процесс кинопроизводства: из-за специфики формата для показа на разных языках приходится заново снимать сцены, где зрители читают какие-либо надписи (сообщения, интерфейс приложений и многое другое — то есть почти всё).

Именно из-за перевода возникли сложности с прокатом ещё одной картины Бекмамбетова и Bazelevs — «Профайл» (Profile). В этой ленте рассказывается о журналистке, решившей на собственном опыте опробовать выработанную террористами схему по вербовке молодых женщин.

Режиссёр Егор Баранов выпустил полтора десятка полнометражных и многосерийных картин. В их числе — сериалы «Фарца», «Саранча» и «Sпарта», права на которые приобрёл стриминговый сервис Netflix. В «Sпарте», как и в новом проекте, нашла отображение тема виртуальной реальности и жизни в режиме онлайн. Но более всего режиссёр запомнился зрителям по трилогии «Гоголь», жанр которой он сам определяет как «ироничный триллер».

По мнению Баранова, при создании фильма ужасов нужен конкретный подход.

«Важно найти то, что может человека пугать, держать его в напряжении, связанное с его собственной жизнью. То есть, какие-то детали, моменты или вопросы, когда зритель может легко поместить себя на место героя, потому что ему это знакомо» — рассказал режиссёр в беседе с RT.

Ранее Баранов отмечал, что первоначальный сюжет «Воскресших» разрабатывался для сериала, но Бекмамбетов предложил сделать полнометражную ленту в излюбленном формате.

Режиссёр также подчеркивает, что, хотя главным компонентом любого проекта является история, ему интересно работать с формой. Новый киноязык, по его мнению, даёт кинематографистам возможность экспериментировать, а также отвечает нынешним тенденциям, когда зритель уходит из кинотеатра и предпочитает знакомиться с новинками проката дома.

«Формат screenlife может быть ещё более актуален для просмотра как раз-таки на гаджетах, когда у тебя ощущение, что, в общем-то, ты и являешься главным героем истории, которая происходит на твоём компьютере» — полагает Баранов.