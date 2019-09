Арт-триллер «Щегол», реванш стриптизёрш и мультфильм о сюрреалисте Бунюэле: главные кинопремьеры недели

Вторая кинонеделя сентября открывается премьерой фильма «Щегол» — экранизации одноимённого романа лауреата Пулицеровской премии Донны Тартт о жизни мальчика, в чьих руках оказалось одно из самых известных полотен XVII века. Дженнифер Лопес, Карди Би и Лили Рейнхарт предстанут в образах танцовщиц в криминальной комедии «Стриптизёрши», а любители анимации увидят, как сюрреалист Луис Бунюэль снимал кино об испанской глубинке. Также в прокате — российская комедия «Дорогой папа» с Владимиром Вдовиченковым в роли незадачливого отца и новый выпуск альманаха «Русское краткое» с лауреатами конкурса короткого метра «Кинотавра».

«Щегол» (The Goldfinch)



Одним из самых запоминающихся литературных событий 2014 года стал роман «Щегол» американской писательницы Донны Тартт. За книгу, вобравшую в себя элементы арт-триллера и множество довольно прозрачных культурных отсылок, Тартт была удостоена Пулицеровской премии.

Роман назван в честь полотна, принадлежащего кисти голландского живописца Карела Фабрициуса (одного из самых одарённых учеников Рембрандта). Именно эту картину 13-летний мальчик Теодор Деккер, выбравшись из-под обломков разрушенного после теракта Метрополитен-музея, выносит из здания и прячет. Сделать это его убеждает умирающий в музее старик, который среди прочего передаёт Деккеру кольцо и сообщение для своего партнёра по бизнесу.

Чтобы исполнить последнюю волю старика, Деккер отправляется к его компаньону — реставратору антикварных изделий по имени Хоби — и отдаёт тому кольцо. Спустя несколько лет герой вернётся в антикварную лавку Хоби, чтобы защитить владельца от банкротства.

Непростая задача экранизировать многоуровневый роман Тартт легла на плечи ирландского режиссёра Джона Краули («Бруклин»). Главного героя сыграл Энсел Элгорт («Малыш на драйве»). Компанию ему составили Николь Кидман, Джеффри Райт, Люк Уилсон, Сара Полсон и Финн Вулфард.

«Дорогой папа»



Автор «Временных трудностей» Михаил Расходников вновь взялся за тему отцов и детей, но на сей раз раскрыл её в комедийном жанре.

Владимир Вдовиченков играет предприимчивого бизнесмена Вадима Дюмина, владеющего сетью супермаркетов по всей стране. Дюмин не хочет останавливаться на достигнутом и решает заполучить в партнёры крупную китайскую компанию. Но сделка висит на волоске — и всему виной чрезмерная самоуверенность предпринимателя.

Лишь спустя полгода после смерти матери, на которую был оформлен бизнес, Дюмин узнаёт: согласно схеме наследования, компания уже некоторое время принадлежит его дочери Алине, с которой он не виделся много лет.

Сценарий к ленте писал один из авторов комедии «Про любовь. Только для взрослых» Павел Руминов (известный также как создатель музыкальных клипов для Земфиры, групп «Ундервуд» и «Муммий Тролль»).

«Стриптизёрши» (Hustlers)



Зарубежные издания описывают «Стриптизёрш» Лорин Скафарии как нечто среднее между «Одиннадцатью друзьями Оушена» и «Волком с Уолл-стрит».

Фильм с участием Дженнифер Лопес, Карди Би, Лили Рейнхарт, Констанс Ву и певицы Лиззо основан на реальной истории, которую журналистка Джессика Пресслер описала в статье для журнала New York Magazine под названием «Реванш стриптизёрш» (The Hustlers At Scores). В сущности, в ленте Скафарии показывается, как готовился этот материал (роль Пресслер исполнила Джулия Стайлз).

По сценарию героиня Ву, танцовщица Дестини, переезжает на Манхэттен, чтобы работать в элитном стрип-клубе, где ежедневно оставляют деньги брокеры с Уолл-стрит. Звезда заведения, латиноамериканка Рамона (Лопес), берёт новоприбывшую стриптизёршу под своё крыло.

По благополучию танцовщиц сильно бьёт финансовый кризис 2008 года, на котором удалось разбогатеть брокерам. Тогда девушки придумывают способ перехитрить влиятельных клиентов и вернуть потерянные деньги.

В синопсисе к своей статье Пресслер с иронией называет рассказ о стриптизёршах с Манхэттена современной историей о Робин Гуде — только в ней деньги так и не попали в руки бедняков.

«Русское краткое: Победители «Кинотавра-2019»

В альманах «Русское краткое: Победители «Кинотавра-2019» вошли лауреаты конкурса короткометражек проходившего в июне «Кинотавра».

Программа сборника включает ленту с названием «@Жених» режиссёра Елизаветы Стишовой об офлайн-встрече двух влюблённых (очевидно, познакомившихся по переписке), а также фильм «Интервью» с Алексеем Серебряковым в роли детского писателя, некогда бросившего собственного ребёнка.

Также в альманах попали кладбищенская сатира Паулины Андреевой «Плачу с вами» о профессиональном плакальщике на чужих похоронах, лента «Одна историческая ошибка» Михаила Местецкого о взаимосвязи событий, произошедших в разные эпохи, и взявший главный приз на конкурсе короткого метра «Кинотавра» фильм «Топливо» (там герой Никиты Кукушкина ищет, а потом варит топливо для трактора).

«Бунюэль в лабиринте черепах» (Buñuel en el laberinto de las tortugas)



С «Бунюэлем» связана запутанная, но очень интересная история. Премьера сюрреалистического фильма «Золотой век», снятого испанским режиссёром Луисом Бунюэлем («Андалузский пёс») по созданному совместно с Сальвадором Дали сценарию, в начале 1930-х вызвала широкий общественный резонанс. Резко негативная реакция публики на некоторое время оставила постановщика без работы.

Тогда интересовавшийся изучением испанской области Лас-Урдес антрополог Морис Лежандр предложил Бунюэлю переключиться на документальный жанр и снять об этом регионе фильм. Проспонсировать новый проект вызвался друг режиссёра, скульптор Рамон Асин, купивший по такому случаю лотерейный билет и... выигравший крупную сумму. В результате Бунюэль выпустил ленту «Лас-Урдес. Земля без хлеба».

В 2008 году испанский мультипликатор и автор комиксов Фермин Солис (он как раз родом из провинции Эстремадура, куда входит Лас-Урдес) посвятил эпизоду о съёмках фильма графический роман «Бунюэль в лабиринте черепах», а в 2018-м постановщик Сальвадор Симо его экранизировал.

Картина вошла в шорт-лист фильмов, которые должны были представлять Испанию в наградном сезоне в Голливуде, однако уступила ленте «Боль и слава» Педро Альмодовара.