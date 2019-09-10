«Cчитаю себя везунчиком во всех смыслах»: Марио Касас о соцсетях, психоанализе и сериале «Влечение»

Испанский актёр Марио Касас посетил Москву, чтобы представить новый сериал «Влечение» — русскоязычная аудитория скоро сможет посмотреть его на сервисе more.tv. Российским зрителям Касас запомнился благодаря образу бунтаря Аче из фильма «Три метра над уровнем неба». С тех пор артист сыграл не одну главную роль. Он любит менять образы и не ограничивает себя амплуа героя-любовника. Мир кино для Марио открыл Антонио Бандерас, пригласивший 19-летнего актёра в свою ленту «Летний дождь». В эксклюзивном интервью RT Касас поделился впечатлениями от общения с поклонниками из Москвы, рассказал, кто и как помогает ему вживаться в разные роли, а также поделился творческими планами.

— Мы очень рады встрече с вами и тому, что вы приехали в Россию. Вам тут нравится?

— Большое спасибо вам за такой тёплый приём. Как я уже говорил перед началом интервью, в России, в Москве есть что-то особенное. Я уже давно чувствую поддержку российских зрителей, они следят за мной в соцсетях, присылают мне сообщения, я вижу отклик на свои фильмы и сериалы. Поэтому, чтобы выразить им свою признательность, я постарался приехать хотя бы на два-три дня, чтобы успеть со всеми сфотографироваться и сказать спасибо.

— Чем отличаются российские зрители? Некоторые говорят, что они более мрачные и закрытые, чем испанцы или латиноамериканцы...

— Да, такое впечатление часто складывается у нас, иностранцев, — возможно, из-за российского климата. Но, как я уже сказал, на протяжении многих лет меня очень тепло принимали, с большой любовью. Российские зрители всегда были со мной и поддерживали меня так же, как в Испании или в Латинской Америке. Я не вижу большой разницы.

— Вам удалось насладиться Москвой во время вашей прошлой поездки?

— В прошлый раз у меня было больше времени. Я был здесь, кажется, в 2013-м. Мы с Алексом де ла Иглесиа тогда привезли фильм «Ведьмы из Сугаррамурди» и смогли провести в городе целый день.

А сейчас я ничего не успеваю. Как раз говорил сестре, что неплохо было бы сбежать на пару часов и сделать несколько фотографий, выложить их в соцсетях, чтобы все увидели, что мы здесь были и что Москва — прекрасный город.

— Что вам понравилось из того, что вы успели увидеть?

— Всё, что я успел увидеть — это вид на Москву с высоты птичьего полёта, открывающийся с террасы отеля. Но, как я уже сказал, это прекрасный город, в нём есть что-то волшебное, я бы хотел пару часов погулять.

— Вы активно пользуетесь соцсетями. Ещё недавно это не было так распространено. Но сегодня, где бы вы ни были, вы можете выложить фото оттуда, и люди будут чувствовать, что они с вами рядом, что вы знакомы. Вы используете соцсети именно для этого?

— Да, но я не из поколения миллениалов. У меня есть брат, которому 20 лет, и вот он вырос на соцсетях. А я — нет, у меня было по-другому в плане получения информации.

Действительно, соцсети стали доступными очень многим людям, сейчас ими пользуются практически все, на тебя подписывается молодёжь. Я использую свои страницы, особенно Instagram, чтобы продвигать свои проекты, рассказывать зрителям, в каком фильме или сериале буду сниматься. Иногда выкладываю что-то из личной жизни — мне кажется, людям это нравится. Но всё же я стараюсь ориентировать свой аккаунт в Instagram на работу.

— К слову о работе. Премьера вашего нового сериала «Влечение» с успехом прошла в Испании. Расскажите о нём...

— Премьера состоялась уже и в Испании, и в Латинской Америке. «Влечение» — это сериал, который вызывает эмоции, он никого не оставит равнодушным. Мой персонаж — Марко Мур — известный в Испании бизнесмен, которого преследуют призраки прошлого. У него множество психологических травм и «сломанное» детство — отец ушёл из семьи, его воспитывала мать.

© Кадр из фильма «Влечение» (2019)

Его способы убежать от реальности — спорт, дорогая машина и клуб, где он вступает в интимные отношения с разными женщинами и всегда скрывает своё лицо. Этот сериал часто сравнивают с фильмом «50 оттенков серого». Но посмотрев его, люди понимают, что это совершенно другое, это способ уйти от реальности. Зрителям открываются все страхи и душевные раны моего героя. Это серьёзный, сильный сериал...

— Не менее важно и то, что в нём снимался ваш младший брат Оскар...

— Да, и у него просто невероятная роль — парня, больного аутизмом. Думаю, для испанской и латиноамериканской публики мой брат стал настоящим открытием. Ведь воплотить на экране такого персонажа, сохраняя уважение и восхищение этими людьми — потрясающая работа.

Мне кажется, в сериале он играет лучше всех. И самым прекрасным для меня, помимо сотрудничества с продюсерами Bambu и Movistar, было то, что я могу поработать с братом.

Но мой герой — очень мрачный, замкнутый человек, который не умеет сопереживать другим, и я не мог вести себя с братом так же, как в реальной жизни. Мне надо было делать вид, что он мне чужой, ведь мой персонаж не знает, как с ним общаться.

А я хотел быть к нему ближе, обнимать его и по-другому вести себя с ним на съёмочной площадке. Надеюсь, в другом проекте нам это удастся.

— Это ваша первая совместная работа или вы уже снимались вместе?

— Мы и раньше снимались вместе в сериалах, правда только в паре сцен. Однако впервые наши персонажи взаимодействуют на протяжении всей истории, всех эпизодов сериала.

— Как вы готовитесь к роли? Проводите психологический анализ вашего персонажа, чтобы лучше вжиться в роль?

— Да, именно так. Актёрское мастерство основывается на перевоплощении в определённого героя, человека, непохожего на тебя.

На протяжении многих лет я работаю со специалистами, которые помогают мне сделать психологический анализ моего персонажа, а также меня самого, чтобы не дать мне сойти с ума. Есть отличный коуч, вместе с которым мы разбираем характеры моих героев.

Например, человек, которого я играю, получил в детстве душевную травму. И мы с моим психологом пытаемся разобраться, что именно произошло, чем может быть вызвана такая травма и как меняется поведение героя на протяжении жизни. В начале истории этот персонаж предстаёт перед нами грубым, мрачным, но затем постепенно начинает раскрываться. Поэтому, как актёр, ты должен уметь полностью погрузиться в роль.

— Вы очень молоды, однако уже успели сняться во многих фильмах, побывали в разных странах. Как вы можете оценить свою жизнь — по сравнению с той, что была у вас 15 лет назад? Какие чувства испытываете? Может быть, гордость?

— Прежде всего, я благодарен зрителям, потому что именно благодаря им сегодня я нахожусь здесь и продолжаю заниматься любимым делом.

Думаю, что я вижу себя иначе, чем меня воспринимают другие.

Я до сих пор тот же Марио, что и в 14-18 лет: с прежним характером, страхами, комплексами, жаждой жизни и тягой к приключениям. Я остался таким же, несмотря ни на что. Надо признать, что жизнь меняется, но ты учишься справляться с этим и продолжаешь идти вперёд. И, как я уже сказал, мне повезло: я могу заниматься любимым делом — сниматься в кино. Поэтому единственное, что я испытываю, — это благодарность.

— Иногда, чтобы понять и вспомнить, кто мы, нам необходимо вернуться к своим корням. Обычно для этого нужны семья и друзья. А кто помогает вам вернуться к истокам?

— Главным образом, люди, которые всегда были рядом со мной — родные и друзья. У нас очень дружная, сплочённая семья. Я доверяю своим братьям и сестре, но прежде всего — своим родителям.

Моя мама — глава семьи. Она отличный психолог и хорошо разбирается в чувствах людей, поэтому в любой трудной ситуации я обращаюсь к ней за советом. Я ещё молод, но прошёл через множество сложных моментов в жизни. Думаю, очень важно иметь рядом того, кто спустит тебя с небес на землю и поможет оставаться тем человеком, которым ты был прежде, чем стал знаменитым.

— Каким было ваше детство? Почему вы решили стать актёром?

— Моя мама всегда говорила, что в ней умерла актриса. Вероятно, из-за воспитания, отсутствия ресурсов или по какой-то другой причине, она так и не стала заниматься этим делом, посвятила свою жизнь другому занятию. Но ещё в детстве она пробудила во мне желание стать актёром.

Марио Касас

© RTД

Благодаря ей я, будучи совсем ребёнком, начал сниматься в рекламе. Мне очень понравилось.

Некоторые дети занимаются теннисом или футболом. А я любил ходить на кастинги, сниматься в рекламных роликах, выступать перед родителями.

Мне очень нравилось играть в школьном театре. Возможно, у меня это было в крови, или именно мама помогла мне сделать первый шаг на этом пути. Когда мне было 18, я жил в Барселоне, и мне предстояло сделать выбор: поступить в университет или в школу актёрского мастерства. Родители посоветовали последнее. Мама предложила попробовать поучиться на артиста, а если не будет получаться, перевестись в университет. На самом деле, мне очень повезло. Слава богу, всё сложилось очень хорошо!

— Первые роли вы получили благодаря Антонио Бандерасу, который разглядел в вас талант. Как это было?

— Это одно из моих лучших воспоминаний. Тогда я был ещё очень молод, мне было лет 19. В таком возрасте ты многих вещей не понимаешь. Например — в чём заключается твоя работа, нравится ли она тебе. Ты только познаёшь профессию.

Антонио (Бандерас. — RT) стал для меня талисманом. Он дал мне возможность сняться в его фильме, с которого началась моя карьера. Благодаря ему я оказался в нужном месте.

Ещё у меня с ним была такая история: как-то мы сидели у него дома, и он решил показать нам свой режиссёрский дебют — картину «Женщина без правил». Сказал всем нам, актёрам, что сейчас будем смотреть фильм. А было уже поздно, около полуночи. И через полчаса я уже...

— Уснули?

— Да. И пока я сидел похрапывал, Антонио внезапно замолчал, а потом сказал: «Здесь я не промахнулся!». Имея в виду, что выбрал правильного актёра на роль в фильме. Так что да, он великолепен. Я его очень ценю и уважаю. Он настоящий мастер.

— Что вы переняли из его опыта как режиссёра? Актёра Антонио Бандераса мы все знаем...

— На самом деле, не очень много. Я посмотрел этот фильм годы спустя и думаю, что он не был до конца понят именно из-за особого подхода к режиссуре и поэтической составляющей. Тогда многие его не приняли, но сейчас любой скажет, что это — прекрасное произведение.

Опять же, тогда я был молод, многих вещей не понимал... Но Антонио — это мужчина и артист с большой буквы. Он сделал испанский бренд известным во всём мире. Это человек с очень глубокой философией, которого обожают и почитают на родине и за её пределами. Нам всем есть чему у него поучиться: скромности, уму, чувственности. Я не могу не восхищаться его актёрскими и человеческими качествами.

— С какими актёрами и режиссёрами вам хотелось бы поработать?

— С Хавьером Бардемом, конечно же. И с Пенелопой Крус, и с Педро Альмодоваром, с Алехандро Аменабаром, если говорить о режиссёрах. Но для меня лучший актёр в истории испанского кинематографа — это Бардем. Он один из лучших и в мире. Мне бы очень хотелось поработать с ним.

Кстати, недавно я снялся в фильме «Прощай», и там мне довелось работать с братом Хавьера — Карлосом. Он тоже первоклассный актёр и отличный человек. Как раз недавно я сказал сестре: «Слушай, может, и Хавьер придёт посмотреть фильм с его братом? Надеюсь, моя игра ему понравится», — всё в таком духе. Так что да, работать с ним — моя мечта.

— Вы осознаёте свою привлекательность? Наверное, бывало, что вас утверждали на роль именно из-за внешности. А может, когда-то вам наоборот отказывали, говорили: «Для этого актёра у нас другие роли»?

— Да нет же, совсем нет. Я вижу себя по-другому, когда смотрю в зеркало. Недавно точно такой же вопрос задавали в интервью, если не ошибаюсь, Брэду Питту. На что он сказал, что воспринимает себя по-другому, что у него было много самых разных проблем: алкоголь и ещё кое-что… Он ходил к психологу, потому что у него были страхи, чувство неуверенности в себе.

Марио Касас на премьере фильма «Фотограф из Маутхаузена» в Мадриде

© Oscar Gonzalez/ZUMAPRESS.com

И я тоже воспринимаю себя иначе. Просыпаясь утром, я вижу в зеркале не просто какое-то лицо, а самого себя — таким, каким я себя ощущаю внутри. Так что я отношусь к себе иначе, чем другие люди. Но да, действительно, у меня есть такие фильмы, как «Три метра над уровнем неба», «Пальмы в снегу», где я играл героя-любовника. Но я только рад этому.

Я рад, что меня приглашают на роли персонажей, которые кажутся людям привлекательными. В конце концов, в этом и состоит задача актёра: привлекать людей, зрителей.

Если мне предложат сняться в фильмах, для которых нужно будет менять имидж (вот как сейчас — мне пришлось отпустить бороду), что-то сделать с внешностью, например, набрать вес или похудеть — я только «за». Ещё меня часто спрашивают, согласился бы я на роли, на которые меня зовут только из-за внешности? Разумеется, да. Ведь фильмы нужны для того, чтобы люди их смотрели. В этом состоит магия кино, в том числе таких легендарных картин как, например, «Легенды осени» и «Преданный садовник».

Всегда будут фильмы, которые идут следом за тобой. В моём случае это «Три метра над уровнем неба», «Пальмы в снегу», «Ковчег», где я играл героя-любовника. Это роли, по которым меня помнят, и я бесконечно за это благодарен.

— Сегодня фильм или сериал можно приобрести в интернете и потом посмотреть дома в любое удобное время. Уже необязательно идти в кино. Что вы об этом думаете? Для актёров это тоже позитивные изменения?

— Пока ещё не совсем ясно. Мы точно не знаем (и не думаю, что вообще кто-то знает), куда мы движемся. Но факт в том, что мир меняется, и мы должны делать это вместе с ним.

Например, в самолёте по пути сюда я смотрел сериалы, которые у меня были закачаны через Netflix и Movistar. И пока я смотрел, меня осенило. Я обернулся к сестре и сказал: «Слушай, что бы я делал, не будь у меня сейчас Netflix». И ведь это истинная правда.

Но есть и другая очень позитивная сторона, если говорить, например, об Испании, где было много безработных в сфере культуры, в первую очередь в кино и на телевидении. Они смогли найти себя благодаря новым технологиям. Теперь они востребованы, чему я очень рад. Я считаю, что для человека очень важно работать и заниматься любимым делом. Всё в мире меняется, и мы тоже должны.

— Есть роль, о которой вы мечтаете?

— Мы уже говорили о моём брате Оскаре. В сериале «Влечение» его герой чем-то напоминает «Человека дождя» Дастина Хоффмана, а чем-то Гилберта Грейпа в исполнении Ди Каприо.

Многие роли, которые я ещё не сыграл, мне интересны именно потому, что они позволяют перевоплотиться в человека, чей характер и образ жизни в корне отличается от моего собственного.

На мой взгляд, это рискованно, но мне хотелось бы сыграть подобного персонажа.

— Вы говорили, что начинаете работу над новым фильмом. О чём он будет?

— Мне нельзя говорить на эту тему, потому что работа ещё не закончена. Но я думаю, что уже можно сказать, что это психологический триллер с элементами нуара. Ещё на подходе есть один сериал, который ожидается к Рождеству, но пока мы должны сохранять все детали в тайне. Хотя когда-то актёрам можно было говорить на любую тему.

© Кадр из фильма «Пальмы в снегу» (2015)

Правила меняются, и с такими вещами шутить нельзя. Но, как я уже говорил, 8 ноября выходит фильм «Прощай» режиссёра Пако Кабесаса с моим участием. Я снимался у него в «Неоновой плоти». Кроме того, на Netflix будет ещё один фильм — «Домашний очаг».

— Художественный?

— Да. И ещё фильм «Ты не убьёшь» — он выйдет в следующем году. Так что ожидается много всего интересного: новые картины и другие проекты на медиаплатформах.

— Вы хотели бы играть в театре?

— Да, мне бы этого очень хотелось, но, честно говоря, я боюсь. Мне даже предложили роль в театре, но я сомневаюсь. Нужно очень много репетировать. Я не хочу выходить на сцену после всего двух-трех недель подготовки.

Работа над ролью требует много времени, а его у меня нет. У меня запланировано много поездок, которые я не могу отменить. Я человек обязательный и не могу всё бросить. Поэтому пока нет. Но думаю, когда-нибудь я выйду на театральную сцену.

— Сколько длились съёмки сериала «Влечение»?

— Месяца три-четыре. Во «Влечении» восемь серий. Это один сезон, и мы не знаем, будет ли второй.

Во время съёмок мне было важно понять, каким должен быть мой герой. Когда я принимал участие в этом проекте, речь шла только об одном сезоне, но всё может быть. Я считаю, во время съёмок сериала хорошо, что ты знаешь, где начало и где конец. У тебя есть шесть часов, то есть, восемь серий по 45 минут, на создание образа героя. И для актёра это интересно. Съёмки «Влечения» проходили летом. Было очень жарко, а я в костюме. В августе в Мадриде стоит ужасная жара.

Помимо моего брата Оскара, в этом проекте участвовали Лола Дуэньяс, Ингрид Гарсия Йонсон, Сильвия Алонсо и другие великолепные актёры. Прекрасный состав. Зрителям должен понравиться сериал. Надо сказать, что он провокационный и, думаю, никого не оставит равнодушным. Надеюсь, он многим придётся по душе.

— Вы считаете, секс — это искусство («Секс — это искусство» — слоган сериала)?

— Да. У меня есть (такая. — RT) тату.

— Правда? Там так и написано?

— Да. «Секс — это искусство». Я делаю татуировки после каждого проекта с моим участием — на память о роли. После съёмок сериала «Влечение» я не знал, что набить...

— И выбрали эту фразу...

— Возможно, это сумасшествие. Иногда я принимаю необдуманные решения, но после каждой роли на моём теле остаётся татуировка. А секс — это действительно искусство, помимо всего прочего. И любовь, конечно.

— В вашей жизни есть любовь?

— Я очень счастлив и доволен. Я считаю себя везунчиком во всех смыслах. У моих близких тоже всё хорошо, они, что самое важное, здоровы и счастливы. И я — очень.

Полную версию интервью с Марио Касасом смотрите на RTД.