Литературная и кинематографическая преемственность: чего ждать от фильма «Доктор Сон» по роману Стивена Кинга

В сети появился финальный трейлер картины «Доктор Сон». Фильм основан на сиквеле романа писателя Стивена Кинга «Сияние» и является прямым продолжением одноимённой картины Стэнли Кубрика. Сюжет ленты выстроен вокруг повзрослевшего Дэнни Торренса, который теперь с помощью своего дара будет бороться против секты «Истинный узел», ведущей охоту на людей со сверхъестественными способностями. Главную роль в «Докторе Сне» сыграл шотландский актёр Юэн Макгрегор. Постановкой фильма занимался автор «Игры Джеральда» Майк Флэнаган. По словам режиссёра, его картина — попытка объединить роман Кинга и кинематографическую вселенную Стэнли Кубрика. В российский прокат картина выйдет 7 ноября.

Компания Warner Bros. представила финальный трейлер фильма «Доктор Сон» — сиквела ленты «Сияние» режиссёра Стэнли Кубрика. Картина основана на романе Стивена Кинга «Доктор Сон», который продолжает историю Дэнни Торренса.

События фильма разворачиваются спустя много лет после тех, что произошли в уединённом отеле «Оверлук». Дэнни Торренс повзрослел, однако так и не сумел оправиться от психологической травмы.

Он ведёт жизнь маргинала-алкоголика, работает в хосписе и благодаря своему так называемому сиянию облегчает уход больных людей на тот свет (за что его и называют Доктор Сон). Однажды телепатический контакт с Торренсом устанавливает девочка с аналогичным даром по имени Абра, за которой охотятся члены секты «Истинный узел». Торренсу и Абре предстоит встретиться с врагами на территории, куда Торренс больше всего не хотел бы возвращаться.

Постановкой картины занимался Майк Флэнаган, срежиссировавший другую адаптацию Кинга для Netflix — фильм «Игра Джеральда». Флэнаган также выступил в качестве сценариста ленты. Роль повзрослевшего Дэнни Торренса досталась шотландцу Юэну Макгрегору. В актёрском ансамбле также Ребекка Фергюсон, Джейкоб Трэмблей и Брюс Гринвуд.

Флэнаган отмечал, что во время работы над лентой перед ним и съёмочной командой стояла непростая и ответственная задача — объединить три разных источника в одной истории. По мнению постановщика, необходимо было создать не только достойную экранизацию романа Кинга, но и отдать дань классике кинематографа — «Сиянию» Стэнли Кубрика.

«Это адаптация романа Стивена Кинга «Доктор Сон», продолжающего историю его книги «Сияние». Но при этом фильм существует в той же киновселенной, которую создал Кубрик в своей экранизации», — говорил режиссёр в беседе с изданием Bloody Disgusting.

Кинг неоднократно указывал, что остался недоволен экранизацией Кубрика. Писатель уверен, что режиссёр не имел представления о жанре ужасов, когда ставил картину, и что так и не уловил суть романа, сделав главного героя воплощением зла.

В процессе работы над фильмом Флэнаган несколько раз встречался с Кингом, чтобы среди прочего решить вопрос относительно судьбы некоторых персонажей, которые умерли в фильме Кубрика, но остались живы в романе Кинга.

«Наши переговоры со Стивеном прошли на удивление хорошо. В результате мы получили не только его благословение сделать то, что мы задумали, но и его поддержку», — сообщал режиссёр.

Съёмочная группа также поддерживала контакт с наследниками Кубрика. Кинематографисты обратились к представителям постановщика с просьбой получить доступ к оригинальным чертежам декораций.

В трейлере видно, что «Доктор Сон», стремясь сохранить преемственность, «позаимствовал» некоторые сцены из ленты Кубрика: есть и девочки-близнецы, и Дэнни в коридоре, и даже фрагмент с вырывающейся из лифтов кровью. Впрочем, у Флэнагана не было стремления просто скопировать картину Кубрика: режиссёр стремился создать фильм, в котором «даже самый неистовый синефил не отличит наши кадры от его (Кубрика. — RT)».

Картину уже лично похвалил Стивен Кинг. На своей странице Twitter он написал: «Этот фильм сорвёт вам крышу. Разумеется, если у вас она останется после «Оно 2».

This movie is going to blow your mind. If you have any left after IT CHAPTER 2, that is. https://t.co/cUPCfwZS08 — Stephen King (@StephenKing) 13 июня 2019 г.

Возвращение «Сияния»: книжная версия

Роман Стивена Кинга «Доктор Сон», опубликованный в 2013 году, посвящён другу писателя, рок-музыканту Уоррену Зивону, с которым Кинг одно время играл в музыкальной группе. Рокер умер за десять лет до выхода книги, в 2003-м.

Некоторые критики заявляли, что сиквел получился намного слабее оригинального романа, и всё же издание вошло в топ-20 бестселлеров 2013 года по версии журнала Publishers Weekly. Роман стал победителем конкурса Goodreads Choice Awards 2013 в номинации «Ужасы», получил главную награду имени Брэма Стокера, а также премию «Это — хоррор».

© Кадр из фильма «Доктор Сон» (2019)

В 2009 году Стивен Кинг предложил поклонникам выбрать, какую книгу ему следует написать в ближайшее время, с помощью голосования на официальном сайте. «Доктор Сон» обошёл роман из серии «Тёмная башня» всего на 49 голосов.

Кинг признавался в интервью, что ему самому было интересно следить за дальнейшим развитием Дэнни Торренса. Источником вдохновения для написания новой книги стала история кота Оскара, который жил в хосписе и по запаху определял, кто из пациентов вскоре должен умереть. Объединив эту идею и повзрослевшего героя «Сияния», Стивен Кинг решил создать по-настоящему страшный роман после менее напряжённых «11/22/63» и «Под куполом».