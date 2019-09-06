«Решила посвятить себя семье»: рэп-исполнительница Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры

Американская певица Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры. По словам рэп-исполнительницы, она намерена посвятить себя семейной жизни. Минаж прославилась после выхода дебютного альбома Pink Friday, который в 2010 году стал платиновым. За время творческой деятельности она выпустила четыре студийные и три совместные с другими музыкантами пластинки. В 2017 году Минаж побила рекорд соул-певицы Ареты Франклин по числу попаданий в рейтинг Billboard Hot 100 и с тех пор удерживает его.

36-летняя американская певица и рэп-исполнительница Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры. Об этом она сообщила поклонникам в своём Twitter. По словам Минаж, она приняла решение сосредоточиться на создании семьи.

«Я решила уйти со сцены и посвятить себя семье. Знаю, ребята, теперь вы довольны (вероятно, обращение к недоброжелателям. — RT). Мои фанаты, поддерживайте меня вплоть до моей смерти... Буду любить вас всю жизнь», — написала певица в социальной сети.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄 — Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) 5 сентября 2019 г.

В июне Минаж сообщала, что собирается сыграть свадьбу со своим возлюбленным Кеннетом Петти, а в 2018 году в беседе с Wonderland говорила о намерении в скором времени сконцентрироваться на подготовке к материнству.

Тем не менее поклонники исполнительницы оказались не готовы к этой новости: Минаж активно давала концерты, в начале лета выпустила сингл Megatron, а в июле и вовсе намекнула на то, что работает над пятой студийной пластинкой. Под публикацией певицы в Twitter часть фанатов выражают благодарность за годы её активного творчества. Другие же не хотят верить словам Минаж и провожать певицу в бессрочный отпуск.

Рэп-феномен

Уроженка Тринидада и Тобаго по праву считается одной из главных представительниц такого культурного феномена, как женщины-рэперы. Признание к ней пришло в конце 2000-х — после выхода микстейпов Playtime Is Over и Beam Me Up Scotty.

Ники Минаж

AFP

© Jean-Baptiste LACROIX

После релиза первых сборников песен Минаж заметил американский рэпер Лил Уэйн и предложил ей подписать контракт со звукозаписывающей компанией Young Money Entertainment. Вскоре исполнительница выпустила дебютный студийный альбом Pink Friday, который позднее оказался в списке самых популярных пластинок США Billboard 200 и получил статус платинового.

Настоящими хитами стали её синглы Super Bass, Anaconda, Starships и Fly. За время карьеры Ники Минаж также записала совместные треки с Джесси Джей, Арианой Гранде, Бейонсе, Канье Уэстом, Рианной, Бритни Спирс и Дэвидом Гетта.

Минаж — первая исполнительница, чьи семь композиций одновременно оказались в рейтинге Billboard Hot 100. Она может похвастаться девятью номинациями на премию «Грэмми», наградами Billboard Music Awards, BET Awards и American Music Awards.

В 2017-м Минаж побила рекорд легендарной Ареты Франклин в рейтинге Billboard Hot 100 за самое большое количество попаданий треков исполнительницы в этот чарт за всё время его существования (76 против 73). Сейчас же Минаж довела этот показатель до 104, уступая Элвису Пресли всего пять позиций.

В копилке у артистки не только музыкальные достижения: Минаж сотрудничает с крупными косметическими компаниями, снимается в кино (ленты «Другая женщина», «Парикмахерская 3») и даже иногда подрабатывает моделью.

Девочка-конфетка



В 2007-м, когда начинающую исполнительницу только заметил Лил Уэйн, у неё ещё не было фирменного стиля. Вскоре Минаж взялась за создание эпатирующего имиджа и стала выбирать объёмные парики, одежду кислотных цветов с элементами сложной геометрии и яркие украшения.

Минаж нередко черпала вдохновение у коллег: к примеру, зеркальное платье из треугольников, в котором рэп-исполнительница появилась на MTV WMA в 2011 году похоже на концертный наряд Lady Gaga из тура 2009 года, а откровенные футуристичные образы ассоциируются с провокационным гардеробом Мадонны образца 1990-х.

Ники Минаж c Донателлой Версаче

AFP

© Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Внешний вид Ники Минаж нередко отражает тематику мероприятий, которые она посещает: так, на благотворительном аукционе экологической направленности Ники появилась в бело-зелёном парике, а для показа коллекции Versace for H&M, вдохновлённой дикой природой джунглей, оформила причёску пальмовыми ветвями.

К слову, если Lady Gaga запомнилась своим «мясным» платьем, то Ники предпочитает конфетные цвета, «съедобные» украшения и причёски в виде сладкой ваты. Кукольный образ дополняет макияж с неизменной ярко-розовой помадой.

Меняющаяся внешность Ники Минаж связана с её многочисленными альтер-эго. Одно из них — Роман Золански, которого певица описывает как агрессивного мужчину с нетрадиционной сексуальной ориентацией (от его лица Ники записала трек Roman’s Revenge вместе с рэпером Eminem, который также был в образе своего альтер-эго Слима Шейди). Также Минаж была известна как мать Романа — Марта Золански.

В клипе Monster к Роману присоединяется ещё одно альтер-эго Минаж — Харадзюку Барби, которая отличается более мягким характером и нежным голосом. Однако в 2014 году Ники объявила Романа Золански мёртвым — тогда же её сценические образы стали более спокойными и элегантными.