Снова в игре: сиквел «Tomb Raider: Лара Крофт» выйдет в 2021 году

Премьера нового фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» состоится весной 2021 года. По информации зарубежных СМИ, режиссёрское кресло сиквела о приключениях девушки-археолога займёт британский постановщик Бен Уитли. Ожидается, что к роли Лары Крофт вернётся шведская актриса Алисия Викандер. Первый фильм франшизы с её участием вышел в мировой прокат в 2018 году. В предыдущих экранизациях образ расхитительницы гробниц воплотила американская актриса Анджелина Джоли.

Сиквел «Tomb Raider: Лара Крофт» выйдет в прокат 19 марта 2021 года. Об этом сообщает издание Deadline.

Постановкой картины займётся британец Бен Уитли — автор картин «Перестрелка» и «Высотка». Сценарий фильма напишет Эми Джамп, уже сотрудничавшая с Уитли при работе над рядом других фильмов. К роли расхитительницы гробниц вернётся Алисия Викандер. Сюжет сиквела пока не разглашается.

Первый фильм с участием Викандер в качестве искательницы приключений снимал норвежец Роар Ухтауг. Вышедшая на экраны в 2018 году картина основана на одноимённой компьютерной игре, перезапущенной в 2013 году, и рассказывает о юности Лары Крофт.

По сюжету ленты Лара — дочь бесследно пропавшего исследователя и археолога Ричарда Крофта. Героиня отказывается верить в смерть отца и решает во всём разобраться самостоятельно. Крофт обнаруживает среди записей Ричарда Крофта информацию о том, чем он занимался незадолго до исчезновения и решает продолжить его исследование, отправившись на затерянный остров. Там Крофт сталкивается с организацией «Тринити», стремящейся устроить глобальный геноцид.

Ребут Ухтауга провалился в американском прокате — при бюджете в $94 млн удалось собрать всего $58 млн. При этом «Лара Крофт» сумела привлечь международного зрителя, и в результате мировые сборы составили $274 млн.

Самый узнаваемый персонаж компьютерных игр

Игра Tomb Raider, взятая в качестве основы для сценария к игровым фильмам, вышла в 1996 году и фактически сразу стала хитом.

Премьера первой экранизации компьютерной игры состоялась в 2001 году. Роль расхитительницы гробниц исполнила оскароносная актриса Анджелина Джоли. При этом выбор в пользу Джоли создатели фильма сделали не сразу: на роль Лары Крофт пробовались такие актрисы, как Дженнифер Лав Хьюитт, Фамке Янссен, Деми Мур, Дениз Ричардс, Кэтрин Зета-Джонс и даже Дженнифер Лопес.

Несмотря на то, что «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» получила преимущественно негативные отзывы критиков, фильму удалось собрать хорошую кассу — $47 млн в первый уик-энд. В общей сложности лента собрала больше $270 млн. Картина стала одной из самых прибыльных киноадаптаций компьютерных игр того времени. Именно в роли Крофт Анджелина Джоли стала по-настоящему знаменитой, а работу актрисы высоко оценили критики.

© Кадр из фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001)

Два года спустя — в 2003-м — на экраны вышел сиквел «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни», ставший менее успешным с коммерческой точки зрения. Сборы в США не смогли покрыть производственный бюджет в $95 млн. Кассу в $156 млн удалось собрать благодаря международному зрителю.

В 2006 году студия Crystal Dynamics, занимавшаяся разработкой Tomb Raider, решила перезапустить игру и выпустила сюжетно и хронологически не связанную с предыдущими сериями десятилетия Tomb Raider: Legend. Семью годами позже игра претерпела второй перезапуск.

В новой версии Ларе Крофт 21 год, и она решается на первое в своей жизни большое приключение. Сценарий перезапуска писала дочь английского писателя Терри Пратчетта Рианна.

Джоли или Викандер



В 2011 году компания GK Films приобрела права на киноверсию видеоигры 2013 года, однако долгое время проект оставался на начальной стадии, поскольку идею необходимо было реализовывать в копродукции с более крупными киностудиями. Вскоре к проекту подключились Metro-Goldwyn-Mayer и Warner Bros. Исполнить роль юной Лары Крофт пригласили Алисию Викандер.

Многие фанаты отреагировали на выбор создателей картины в пользу шведской актрисы неоднозначно. Большинство закономерно сравнивали Викандер с Анджелиной Джоли, причём предпочтение часто отдавалось последней.

Сама Викандер к сравнениям с предшественницей отнеслась философски. В одном из интервью она отмечала, что, поскольку экранизация с её участием основана на перезапущенной игре, то и сравнения с Джоли несколько нерелевантны. Викандер подчеркивала, что понятия сексуальности и привлекательности за последние два десятилетия сильно изменились. Она также отмечала, что ей нравится воплощать на экране образ двадцатилетней Лары Крофт, подрабатывающей в качестве курьера.