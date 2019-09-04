Советское ретро, сиквел «Оно» и фильм о Герхарде Рихтере: что смотреть в кино в первую неделю осени

В сентябре в российский кинопрокат выходят вторая глава киноадаптации романа Стивена Кинга «Оно 2», фильм-ностальгия Валерия Тодоровского о жизни в Одессе эпохи 1970-х, а также драма «Опасные секреты» с Кирой Найтли и Рэйфом Файнсом о британской переводчице, раскрывшей государственную тайну. Автор «Жизни других» представит историю немецкого художника Герхарда Рихтера в ленте «Работа без авторства», а Ричард Линклейтер покажет Кейт Бланшетт в амплуа домохозяйки. Также среди новинок — продюсерский проект певца Эмина Агаларова «Жара», фильм об азиатском финансовом коллапсе с Венсаном Касселем и картина «Акулы».

«Одесса»

«Одесса» — картина о том, каким режиссёр Валерий Тодоровский запомнил своё детство и «весь исчезнувший материк под названием Советский Союз». Тодоровский так серьёзно подошёл к вопросу передачи атмосферы того времени, что даже снял свою ретро-ленту на плёнку — «для зерна».

Август, 1970-й. Над Одессой поднят жёлтый флаг карантина из-за вспыхнувшей эпидемии холеры. Аккурат в этот день в аэропорту города приземлился самолёт Бориса (Евгений Цыганов) и его сына Валерия. Они приехали из Москвы погостить у родственников — тестя (Леонид Ярмольник) и тёщи Бориса (Ирина Розанова). Выезд из города закрыт, и москвичи вынуждены задержаться.

В одном из интервью Тодоровский отмечал, что его фильм — «про отношения, ломающиеся связи и, главное, о том, что в какой-то момент под воздействием внешних или других обстоятельств люди перестают бояться и начинают позволять себе чувствовать, дышать, быть собой».



«Оно 2» (It: Chapter Two)

Энди Мускетти завершил экранизацию романа Стивена Кинга «Оно». Первый фильм, вышедший в 2017 году, собрал внушительную кассу. Второй, таким образом, стал одним из самых ожидаемых кинособытий года.

Повзрослевшие члены «Клуба неудачников» (теперь это Уильям Хейдер — младший, Джеймс Макэвой и Джессика Честейн) давно покинули родной город Дерри и живут своей жизнью. В Дерри остался только герой Айзаи Мустафы — Майк. Он-то и вызывает друзей, узнав, что Пеннивайз (Билл Скарсгард) вновь пробудился.

«Оно 2» — точка в истории об инфернальном клоуне, история которого расписана на страницах романа Кинга. Но это совсем не означает, что мы видим Пеннивайза на экране в последний раз: существует возможность создания приквела. К слову, Мускетти уже спрашивали о приквеле, однако он на этот вопрос ответил уклончиво.

«Опасные секреты» (Official Secrets)

Название Official Secrets было бы правильнее перевести как «Государственная тайна» — это, помимо прочего, рассказало бы потенциальным зрителям о тематике картины.

Сценарий фильма с Кирой Найтли, Мэттью Гудом и Рэйфом Файнсом основан на реальной истории. В 2003 году британка Кэтрин Ган, работавшая переводчицей в Центре правительственной связи (спецслужбе, которая отвечает за информационную разведку и охрану гостайны), обнаружила в своём электронном почтовом ящике письмо от одного из руководителей Агентства национальной безопасности США Фрэнка Козы.

Речь шла о прослушке телефонных разговоров нескольких ооновских делегатов — из Камеруна, Чили, Пакистана, Анголы, Гвинеи и Болгарии. Предполагалось, что переписка дипломатов поможет Штатам определить, как те будут голосовать в вопросе военной операции в Ираке. Ган в итоге передала письмо британскому The Observer, и журналисты опубликовали его на первых страницах издания. Вскоре переводчицу обвинили в раскрытии государственной тайны.

Любопытно, что первоначальный каст картины включал Харрисона Форда, Энтони Хопкинса, Пола Беттани и Мартина Фримана, а снимать картину должен был постановщик «Ещё одной из рода Болейн» Джастин Чедвик. В итоге заниматься лентой поручили оскароносному режиссёру Гэвину Худу.

«Жара»

Каждое лето в солнечном Баку проводится международный музыкальный фестиваль «Жара». Здесь можно послушать хиты Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Валерии, Ани Лорак, Егора Крида, Сергея Лазарева, Николая Баскова и многих других артистов в живом исполнении, а то и встретить звёзд прямо на улице. Героине ленты «Жара» Даше повезло больше всех: она вообще летит в одном самолёте со всей командой артистов.

Возможность оказаться в числе хедлайнеров фестиваля выпала ей после победы в вокальном конкурсе «Голос». Впрочем, сама Даша не спешит радоваться: сцена требовательна и то и дело мешает творчеству. Выступлению на закрытии фестиваля Даша предпочитает прогулку по Баку.

«Жара» — продюсерский проект азербайджанского музыканта Эмина Агаларова (известного как Emin).

«Куда ты пропала, Бернадетт?» (Where'd You Go, Bernadette)

Бернадетт Фокс — социофоб: она общается с людьми только при крайней необходимости. Родные не понимают Бернадетт, да и жизнь в дождливом Сиэтле не добавляет ей оптимизма. За огромными чёрными очками героиня прячет надвигающуюся депрессию. Дело в том, что 20 лет назад Бернадетт была влиятельным лицом в мировой архитектуре, но из-за неприятной истории ей пришлось бросить любимое дело и даже сменить место жительства. Поэтому она замыслила побег, чтобы вырваться из рутины и вновь начать творить.

Если героиня убегает от семьи на работу, то у исполнительницы главной роли Кейт Бланшетт сейчас другие приоритеты. Не исключено, что роль Бернадетт в фильме Ричарда Линклейтера — последняя в её кинокарьере. Во время мировой премьеры фильма актриса заявила, что настало время остановиться. Бланшетт высказывалась на эту тему ещё в 2013 году, вспоминала о планах в февральском разговоре с Джулией Робертс, а теперь извинилась за свою работу в предстоящем фильме.

Тем не менее зрители увидят актрису в мини-сериале «Мисс Америка», запланированном на 2020 год, а также, возможно, в триллере-долгострое Дэвида Мэмета «Чёрный дрозд», премьера которого должна была состояться ещё в 2015 году.

«Дефолт» (Gukgabudoeui nal)

Мировой финансовый кризис 2008 года, он же Великая рецессия, на слуху у каждого. Интерпретацией финансового коллапса занимались Оливер Стоун («Уолл Стрит: Деньги не спят»), Адам Маккей («Игра на понижение»), Джей Си Чендор («Предел риска») и другие.

Азиатский финансовый кризис 1997 года кинематограф упоминал редко. В драме «Дефолт» рассказывается о том, как правительство Южной Кореи признало себя банкротом, а затем обратилось за помощью к Международному валютному фонду (в лице Венсана Касселя).

«Работа без авторства» (Werk ohne Autor)

Курт Бартнерт (его прообраз — ныне живущий художник Герхард Рихтер) эмигрирует из ГДР в Западную Германию в поисках творческой свободы и в надежде отвязаться от требований демонстрировать в работах соцреализм. Успех ему принесут картины, созданные в технике сфумато, на которых будет отражено травматическое прошлое художника.

Для англоязычной аудитории название фильма Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка («Жизнь других») звучит как «Никогда не отводи взгляд». «Работой без авторства», или Werk ohne Autor, лента была озаглавлена в честь гиперреалистичных полотен Рихтера, которые критики окрестили подобным образом из-за отсутствия в них субъективного компонента.

Жизненный путь художника был непрост — вполне вероятно, что и фильм о нём ждёт интересная судьба. Мировая премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале, где он не получил «Золотого льва», но взял премию Young Cinema Award.

У самого Рихтера лента оставила крайне неприятное впечатление; он отказался давать подробные комментарии в СМИ, отметив лишь, что испытывает отвращение и к фильму, и к режиссёру.

«Акулы» (Los tiburones)

В небольшом приморском городке подняли панику: в местные воды приплыли акулы, о чём свидетельствует растерзанное тело морского льва. Однако главную героиню ленты Розину это мало волнует — она сосредоточена на чувствах к молодому человеку. Тот, впрочем, не спешит уделить ей внимание, но Розина не собирается легко сдаваться.

«Акулы» — довольно успешный дебют уругвайского режиссёра Люсии Гарибальди (она же — автор сценария). Лента взяла приз на кинофестивале «Сандэнс» за лучшую режиссуру.