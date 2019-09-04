Закат цивилизации: тест RT о падении Римской империи

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4 сентября 476 года под давлением вождя варваров Одоакра отрёкся от престола последний император Западной Римской империи, пятнадцатилетний Ромул Август. Этот момент считается концом некогда могущественной империи и началом новой исторической эпохи — Тёмных веков. Пройдите тест и проверьте, что вы знаете о событиях, которые к этому привели.
Закат цивилизации: тест RT о падении Римской империи
  • © Кадр из фильма «Падение Римской империи» (1964)

Тест подготовлен RT совместно с сайтом «Дилетант»

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