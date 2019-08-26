«Большие ожидания»: названы имена наставников восьмого сезона шоу «Голос»

Наставниками восьмого сезона вокального телепроекта «Голос» станут Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Константин Меладзе. Впервые к жюри присоединится музыкант Валерий Сюткин. Кастинг конкурсантов шоу завершился ещё 5 июля. Среди нескольких тысяч человек, оставивших онлайн-заявки, на закрытые кастинги приёмная комиссия отобрала лишь 700, на сцену выйдут только 120 из них. Съёмки нового сезона шоу начнутся в конце августа, а трансляция первых выпусков запланирована на осень 2019-го.

Первый канал объявил имена наставников предстоящего восьмого сезона шоу «Голос». Ими стали Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, который впервые займёт место среди судей телепроекта.

Вот они – наставники восьмого сезона шоу #Голос 🥳⠀

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Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин! pic.twitter.com/a46UJ0tvqr — #Голос (@voice1tv) 26 августа 2019 г.

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта пояснил, что на «тренерскую работу» по традиции приглашают исполнителей, которые представляют различные течения в музыке и достигли больших высот в своей сфере.

«Константин Шотаевич филигранно создаёт отечественную поп-музыку, Сергей Шнуров — это все краски рок-н-ролла, Полина Гагарина — безусловно, наша поп-дива, а Валерий Сюткин уникально обращается как с рок-н-роллом, так и с джазом», — отметил продюсер.

«Это абсолютно новая краска в «Голосе», у него свой взгляд на музыку, и он многому может научить. Связываю с ним большие ожидания», — добавил Аксюта.

К слову, в качестве своих «идеальных наставников», помимо членов жюри предыдущих сезонов, участники кастингов называли звёзд эстрады разных направлений — от Ивана Дорна до Филиппа Киркорова и Аллы Пугачёвой. Главными качествами тренера, по мнению одной из исполнительниц, должны быть «любовь к своему артисту, большое сердце и большие уши».

Первый и второй этапы кастинга завершились ещё 5 июля. Сначала из нескольких тысяч заявок со всей России комиссия выбрала 700 для закрытого конкурсного отбора, после чего среди них были определены 120 исполнителей, которые выйдут на сцену во время слепых прослушиваний. В Москву для участия в шоу приедут как жители мегаполисов, так и небольших посёлков из самых отдалённых уголков России. Также в новом сезоне примут участие иностранные исполнители: представители Армении, Белоруссии, Нидерландов, Болгарии, Ирана, Украины и Эстонии, отмечается в пресс-релизе Первого канала.

Съёмки восьмого сезона «Голоса» начнутся 27 августа, а на экраны новые выпуски выйдут осенью 2019 года. Бессменным ведущим проекта остаётся Дмитрий Нагиев.

«Лучшее музыкальное телевизионное шоу»

Кресла наставников с прошлого сезона проекта сохранили Константин Меладзе и Сергей Шнуров. Вместе с ними участников седьмого сезона тренировали певица Ани Лорак и рэпер Баста. Тогда победителем телешоу стал Пётр Захаров из команды Меладзе. В своём заключительном номере он исполнил песню «Останься» — русскую адаптацию хита Je suis malade Сержа Лама, широко известного в исполнении прославленной представительницы французского шансона Далиды и Лары Фабиан. Между тем лучшим наставником седьмого сезона по результатам зрительского голосования стал Сергей Шнуров.

Вокальный телепроект «Голос» — адаптация голландского шоу The Voice, впервые вышедшего в эфир в 2010 году. Первый сезон российского телевизионного шоу транслировался в 2012 году. Кресла жюри занимали музыканты Александр Градский, Леонид Агутин, Пелагея и Дима Билан. Победительницей проекта стала подопечная Градского — исполнительница из Республики Татарстан Дина Гарипова. Годом позже, в 2013-м, она представляла Россию на международном конкурсе «Евровидение», где заняла пятое место.

Дмитрий Нагиев

© Голос/Facebook

Состав жюри проекта первые три сезона не менялся. Начиная с четвёртого сезона шоу среди наставников произошла рокировка: в проекте вместо Пелагеи, Агутина и Билана были задействованы Полина Гагарина и Григорий Лепс, а также рэпер Баста. В пятом сезоне в шоу вернулся Билан, а в шестом в кресле жюри вновь оказался первоначальный состав наставников.

Участники, финалисты и победители конкурса определяются в несколько этапов: слепые прослушивания, поединки, нокауты, четверть- и полуфинал — и наконец финал. Телепроект открыл для российского зрителя таких артистов, как Наргиз Закирова, Эльмира Калимуллина, Маргарита Позоян, Мариам Мерабова, Гела Гуралиа и Александр Бон. «Голос» — лауреат Российской национальной музыкальной премии в номинации «Лучшее музыкальное телевизионное шоу».

В 2014 году на Первом канале стартовал аналогичный вокальный проект для детей в возрасте от семи до 14 лет — «Голос. Дети». Осенью прошлого года на канале был запущен проект «Голос. 60+» для более возрастных конкурсантов. Детский и возрастной форматы проекта отличаются сокращённым временем соревнования.