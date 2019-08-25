Настоящий сыщик или литературный: тест RT о самых известных детективах

200 лет назад, 25 августа 1819 года, родился легендарный американский сыщик Алан Пинкертон. Он был шерифом в пригороде Чикаго, а позже основал собственное детективное агентство и добился с ним больших успехов. Пинкертон — автор нескольких нововведений, без которых сейчас трудно представить расследования. Например, он создал и начал использовать базу данных о преступниках и разделил их на категории. Имя Пинкертона давно стало нарицательным, а его личность послужила прообразом героя серии детективных книг Ната Пинкертона и легла в основу целого литературного направления. Реальных людей и книжных персонажей часто путают. Пройдите тест и проверьте, сможете ли вы отличить настоящих сыщиков от литературных.

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© Maciej Toporowicz, NYC