Настоящий сыщик или литературный: тест RT о самых известных детективах

Короткая ссылка
200 лет назад, 25 августа 1819 года, родился легендарный американский сыщик Алан Пинкертон. Он был шерифом в пригороде Чикаго, а позже основал собственное детективное агентство и добился с ним больших успехов. Пинкертон — автор нескольких нововведений, без которых сейчас трудно представить расследования. Например, он создал и начал использовать базу данных о преступниках и разделил их на категории. Имя Пинкертона давно стало нарицательным, а его личность послужила прообразом героя серии детективных книг Ната Пинкертона и легла в основу целого литературного направления. Реальных людей и книжных персонажей часто путают. Пройдите тест и проверьте, сможете ли вы отличить настоящих сыщиков от литературных.
Настоящий сыщик или литературный: тест RT о самых известных детективах
  • Gettyimages.ru
  • © Maciej Toporowicz, NYC

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить