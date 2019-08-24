Последний день Помпеи: тест RT о вулканах

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1940 лет назад, 24 августа 79 года, произошла одна из самых известных и трагических природных катастроф — извержение вулкана Везувий. В результате города, которые находились у его подножия, — Помпеи, Геркуланум и Стабии — оказались погребены под многометровой толщей пепла. Это привело к гибели около 16 тыс. человек. Везувий активен до сих пор и считается одним из опаснейших вулканов в Европе. Ответьте на вопросы теста RT и проверьте, много ли вы знаете о вулканах и их наиболее известных извержениях.
Последний день Помпеи: тест RT о вулканах
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