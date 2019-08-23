Отечественный стимпанк, некарнавальная Бразилия и фильм о домогательствах Вайнштейна: главные премьеры недели

Август завершается релизами нескольких фестивальных драм. 22 августа на экраны вышла лента Бориса Акопова «Бык», получившая Гран-при «Кинотавра», а также картина Габриэля Маскаро «Божественная любовь» об антиутопической Бразилии будущего и второй полнометражный фильм Кейси Аффлека «Свет моей жизни», которые участвовали в Берлинале. Кроме того, зрители смогут посмотреть приключенческое фэнтези в стиле стимпанк «Эбигейл» и комедию «Трудности выживания» — обе российского производства. Постановщик хоррора «Зеркала» француз Александр Ажа представил триллер «Капкан», а его соотечественник Бертран Бонелло — драму «Малышка зомби». В числе других релизов — американский боевик «Падение ангела» с Джерардом Батлером и документальный фильм о Харви Вайнштейне.

«Бык»

Минувшим летом впервые за десять лет Гран-при «Кинотавра» достался дебютанту: главный приз получил выпускник ВГИКа Борис Акопов за драму о 1990-х «Бык».

Антон Быков по прозвищу Бык живёт в небольшом подмосковном городе и возглавляет одну из промышляющих там молодёжных преступных группировок. После потасовки на одной из «стрелок» Быков попадает в милицию. Кажется, теперь ему одна дорога — в тюрьму. Однако благодаря заступничеству знакомого криминального авторитета юноше удаётся выйти из участка. Теперь Бык должен «заплатить должок» и помочь старшему товарищу в одном непростом и опасном деле.

Работа над картиной велась два года. В одном из интервью Акопов вспоминал, что написал сценарий «Быка» за четыре месяца — пока думал, что делать после того, как окончил вуз.

«Эбигейл»

Действие фильма разворачивается в городе, границы которого уже много лет закрыты из-за разразившейся в нём таинственной эпидемии. В действительности поветрием считаются способности к магии, которыми обладают некоторые горожане. «Заразившихся» отправляют в изолятор служители Особого департамента города. Это происходит и с отцом маленькой Эбигейл. Через много лет девушка сама откроет в себе необычный талант и отправится на поиски родителя.

Компания KD Studios (ранее известная как Kinodanz) продолжает осваивать ниву подростковых картин о волшебниках. На сей раз она выпускает фильм в жанре антиутопии с элементами стимпанка. Постановкой ленты занимался Александр Богуславский, в прошлом выпустивший картину «За гранью реальности» с Антонио Бандерасом.

Роль Эбигейл Фостер досталась грузинской актрисе Тинатин Далакишвили («Про любовь. Только для взрослых»), а её отца — британцу Эдди Марсану («Иллюзионист», «Грязь»). Также в фильме сыграли Риналь Мухаметов, Равшана Куркова и Артём Ткаченко.

«Падение ангела» (Angel Has Fallen)

«Падение ангела» — третий фильм, в котором Джерард Батлер исполнил роль агента Секретной службы США Майка Бэннинга (первые две картины — «Падение Олимпа» и «Падение Лондона»). К амплуа Аллана Трамбулла вернулся и Морган Фримен. Срежиссировал картину автор «Стукача» с Дуэйном Джонсоном Рик Роман Во.

Майк Бэннинг теперь в немилости: недавнее покушение на президента из-за ряда улик выглядит как заговор, за которым стоит именно Бэннинг. Невиновность телохранителя может доказать только глава государства, но он пребывает в состоянии комы. Бэннинг решает не ждать, пока за ним придут агенты ФБР, и самостоятельно расследует это дело.

«Трудности выживания»

Журналистка Нина по редакционному заданию отправляется из Москвы на остров где-то на юге России, чтобы отыскать там исповедующего аскетизм молодого миллионера. Однако отшельник на острове — всего лишь газетная утка, которую выдумал местный журналист. Нина понимает это, только когда сама застревает с коллегой на необитаемом острове.

«Трудности выживания» — новый проект продюсеров комедии — лауреата «Кинотавра» «Хороший мальчик» Василия Соловьёва и Юрия Храпова. Главные роли в фильме исполнили Елизавета Кононова («Обычная женщина»), Василий Бриченко («Измены») и Ян Цапник («Призрак»).



«Капкан» (Crawl)



На Флориду надвигается мощнейший ураган. Власти эвакуируют население, но Хейли игнорирует требования покинуть штат и пытается разыскать отца, который почему-то не выходит на связь. Вернувшись домой, она обнаруживает его раненым в затопленном подвале здания. Вокруг героев плавают аллигаторы, и их дом всё больше погружается под воду...

Бесстрашную Хейли играет звезда «Молокососов» и последних «Пиратов Карибского моря» Кая Скоделарио. Постановкой картины занимался автор хоррор-хитов «Зеркала» и «У холмов есть глаза» Александр Ажа. Также «Капкан» — продюсерский проект режиссёра трилогии о зловещих мертвецах Сэма Рэйми.

«Божественная любовь» (Divino Amor)

С 22 августа в кинотеатрах — фестивальная драма бразильского режиссёра Габриэля Маскаро «Божественная любовь». Премьера фильма состоялась на смотре независимого кино «Сандэнс» в январе 2019 года. Картину также показали на Берлинале. Критики отмечают, что Маскаро в ленте недвусмысленно рефлексирует над политическими событиями в Бразилии.

2027 год, Бразилия. Главное событие года теперь не ежегодный карнавал, а многолюдный христианский рейв — так называемый праздник высшей любви, на котором люди в танцевальной форме выражают любовь к Богу, а исповедоваться заходят в специальные кабинки.

Набожная чиновница Жоана (Дира Паис) занимается регистрацией новорождённых, браков и разводов. Вот только религиозный канон не приветствует разводы, и Жоана всячески пытается их предотвратить. Иногда она приводит клиентов в секту «Божественная любовь».

«Малышка зомби» (Zombi Child)

«Малышку зомби» снял автор байопика о модельере Иве Сен-Лоране Бертран Бонелло. Музыку и сценарий к ленте также написал Бонелло.

Пансионат для девочек, о котором рассказывает режиссёр, когда-то основал Наполеон, все учащиеся в нём — выходцы из семей кавалеров Ордена Почётного легиона. Однажды в школу поступает новенькая — темнокожая девочка Мелисса. Она — внучка Клервиуса Нарцисса, превращённого в зомби при помощи магии вуду. Семья Мелиссы ещё практикует вуду, и это заинтересовало девочку Фанни. При помощи колдовства Фанни решает залечить душевные раны.

«Свет моей жизни» (Light of My Life)

Действие постапокалиптической драмы Кейси Аффлека «Свет моей жизни» разворачивается в мире, где несколько лет назад страшная эпидемия унесла жизни большинства женщин. Герой Аффлека и его дочь Рэг, выжившая благодаря иммунитету, перемещаются в поисках пристанища по опустошённой земле. Отец вынужден скрывать от всех пол ребёнка.

«Свет моей жизни» — вторая полнометражная картина Аффлека-младшего. Мировая премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале в феврале.



«Быть Харви Вайнштейном» (Untouchable)

В 2017 году ряд голливудских актрис, среди которых Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и Эшли Джадд, обвинили американского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Последующие события запустили волну движения #MeToo. Вскоре Вайнштейна уволили из основанной им компании, а также исключили из Британской и Американской киноакадемий и лишили ордена Почётного легиона.

Документальный фильм «Быть Харви Вайнштейном» с оригинальным названием «Неприкасаемый» (Untouchable) включает интервью с несколькими актрисами — Розанной Аркетт, Кэйтлин Дюлэйни, Эрикой Розенбаум и другими. Премьера фильма состоялась на фестивале «Сандэнс» в 2019 году.