Упыри, стригои, вурдалаки: тест RT о вампирах

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RT
22 августа 1456 года господарем Валахии во второй раз стал Влад III Цепеш, также известный как Дракула. Ещё при жизни о нём ходили зловещие слухи как о кровожадном изверге, который не щадит ни врагов, ни собственный народ. Правдивы они были или нет — историки спорят до сих пор. В литературу и популярную культуру Дракула вошёл как самый знаменитый вампир. Легенды об этих существах можно найти в фольклоре многих народов, любима эта тема и писателями. Пройдите тест и проверьте, много ли вы знаете о вампирах.
Упыри, стригои, вурдалаки: тест RT о вампирах
  • Gettyimages.ru
  • © albertogagna

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