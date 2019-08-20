Статистический просчёт: в МАГАТЭ заявили об искажении фактов в сериале HBO «Чернобыль»

Информация о числе погибших при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в сериале «Чернобыль» от HBO сильно искажена. Об этом заявил замглавы МАГАТЭ Михаил Чудаков. По его словам, в результате техногенной катастрофы погибли несколько десятков человек, а не тысячи, как утверждают создатели «Чернобыля». Проект HBO не в первый раз критикуют из-за несоответствия действительности. Ранее вопросы у экспертов вызвали образы шахтёров и «пьянство» среди ликвидаторов аварии.

Число погибших в результате катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции не соответствует цифре, упомянутой в сериале телеканала HBO «Чернобыль». Об этом заявил замглавы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков.

«В Чернобыле погибли 28 человек — оперативный состав и пожарные, ещё несколько десятков — спорно. А не те тысячи, которые нам показывают в голливудском фильме про Чернобыль», — цитирует Чудакова РИА Новости.

При этом, по версии создателей сериала, точного числа жертв техногенной катастрофы привести невозможно: разброс составляет от четырёх до 93 тыс. человек.

Проект HBO неоднократно критиковали за искажение фактов, в том числе и ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС. Так, очевидцы указывали, что в сериале недостоверно отображены события первых суток после аварии, когда власти оцепили Припять и не проводили эвакуацию горожан.

«Люди из Припяти пешком уходили. Их никто не задерживал», — отмечал ликвидатор Евгений Шевченко в беседе с телеканалом «360».

Выдумкой называли пьянство среди ликвидаторов, диалоги между шахтёрами и эпизод с визитом министра угольной промышленности на шахту в Тульской области в сопровождении автоматчиков. Председатель городского союза «Чернобыль» Владимир Наумов, работавший на Никулинской шахте в Тульской области, отмечал, что в сериале «всей правды нет».

«Послушайте, ну какие автоматчики? Смешно. Разговоры эти: «Заткни хлебало» — ковбойские какие-то, так шахтёры не говорят. Вообще слишком много там про власть, КГБ. Мне это не понравилось», — добавил он.

© Кадр из сериала «Чернобыль» (2019)

Несмотря на перечисленные неточности, некоторые участники ликвидации аварии отметили, что «Чернобыль» заслуживает зрительского внимания. Так, по мнению председателя союза «Чернобыль» в ЮФО Александра Филипенко, в сериале достоверно отражены «житейские моменты».

«В фильме рассказывают про героев. Говорят, что мы спасли не только Советский Союз, но и весь мир. Такой фильм должен быть показан всему миру», — приводит его слова РИА Новости.

Продюсер «Чернобыля» Крэйг Мэйзин утверждает, что и не претендовал на абсолютную точность: чтобы вместить события длиной в два года в пятичасовой сериал, потребовалось отойти от реальной хронологии. Мэйзин объяснил, что о нагих шахтёрах узнал из книги Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва». Вместе с тем продюсер считает, что несколько преувеличил масштабы второго взрыва, который мог произойти в случае, если бы топливо реактора попало в резервуар с водой.

Соотечественники и очевидцы

В скором времени на российском телевидении появятся два проекта, посвящённые чернобыльской катастрофе.

Так, в 2018 году канал НТВ объявил о начале съёмок сериала под аналогичным названием — «Чернобыль». Его режиссёром стал Алексей Мурадов, ранее руководивший проектами «Власик. Тень Сталина» и «Тульский Токарев».

В главных ролях — Игорь Петренко и Надежда Михалкова. Съёмки проходили в Белоруссии.

По сюжету КГБ узнаёт, что ЦРУ проявляет интерес к Чернобыльской АЭС. В Припять прибывает агент Альберт Ленц. На его поиски на станцию отправляется советский контрразведчик Андрей Николаев.

Идея снять сериал о Чернобыле, по словам Мурадова, появилась ещё в 2013 году. Релиз запланирован на текущий год, однако точная дата премьеры пока неизвестна. В конце июля в сети появился трейлер ленты, однако Мурадов заявил, что его не предупреждали о публикации, и ни сериал, ни трейлер ещё не готовы.

Британский актёр Джаред Харрис (исполнитель роли Валерия Легасова в ленте HBO) в интервью RT так комментировал планы создать в России сериал про аварию на ЧАЭС.

«Ситуация немного странная. Я никак не пойму, почему в России обиделись на сериал, ведь это всё равно как если бы действующее правительство ЮАР оскорбилось из-за высказываний, относящихся к руководству страны времён апартеида. В современной России власть демократическая, то есть с Советским Союзом её ничего не связывает», — сказал Харрис в беседе с RT.

Однако президент союза «Чернобыль» ликвидатор Вячеслав Гришин отмечал, что ознакомился с материалами российского сериала и считает проект более правдоподобным, чем сериал-предшественник, поскольку создатели ленты отечественного производства пользовались достоверными источниками.

На прошлой неделе завершились съёмки другого проекта о событиях 1986 года — «Когда падали аисты». Фильм курирует продюсер Александр Роднянский. В режиссёрском кресле и в главной роли — Данила Козловский.

Также в картине снялись Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, Филипп Авдеев и другие.

Съёмки, стартовавшие 18 мая, продлились немногим меньше трёх месяцев. Они проходили на Курской АЭС в городе Курчатове, а также в Москве и Будапеште. В центре сюжета — предотвращение второй катастрофы, которая могла произойти через две недели после аварии. Премьера запланирована на 8 октября 2020 года.