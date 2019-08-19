Тест RT ко Всемирному дню фотографии: что вы знаете о легендарных снимках?

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19 августа отмечается Всемирный день фотографии. В этот день в 1839 году французский художник Луи Жак Манде Дагер представил руководство по изготовлению отпечатка фото — дагеротипа. С этого момента метод стал доступен широкой аудитории, что положило начало эпохе фотографии. Попробуйте ответить на несколько вопросов и проверьте, что вы знаете о легендарных фотоснимках, ставших частью истории.
Тест RT ко Всемирному дню фотографии: что вы знаете о легендарных снимках?
  • © Wikimedia commons

Тест подготовлен RT совместно с сайтом «Дилетант»

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