Комедия о подводниках и фильм про сапёра: названы победители седьмого фестиваля короткометражного кино «Короче»

18 августа в Калининграде завершился седьмой кинофестиваль короткометражного кино «Короче». Лучшим фильмом стала картина «Подводник» режиссёра Александра Назарова, а приз за лучшую режиссуру присудили Никите Власову — постановщику ленты «Болванка» о соперничестве между женщиной-сапёром и севшей на мину невестой её сына. Награду за сценарий получили авторы ленты «Ограбление по тарифу» Андрей Булатов и Екатерина Михайлова. Об итогах кинофестиваля — в материале RT.

В воскресенье, 18 августа, в Калининграде завершился кинофестиваль короткометражного кино «Короче». В этом году смотр стартовал 16 августа.

Лучшим фильмом фестиваля стала лента «Подводник» режиссёра Александра Назарова. Лучшим режиссёром жюри признало автора короткометражной картины «Болванка» Никиту Власова. К слову, лента Власова в этом году участвовала в «Кинотавре» в конкурсе «Кинотавр. Короткий метр».

12-минутный фильм посвящён теме отношений между невестой молодого человека и его матерью. Главную роль в ленте исполняет Светлана Камынина («Интерны»). Её героиня — профессиональный сапёр — приезжает в дом сына (Иван Мулин) по делу: невеста молодого человека (Евгения Вайс) села на мину с часовым механизмом.

Награду за лучший сценарий получил дуэт Андрея Булатова и Екатерины Михайловой — они написали скрипт к ленте «Ограбление по тарифу». По сюжету ограбившие банк герои короткометражки пытаются скрыться от полицейских на такси.

Спецприз фестиваля «За честность и талант» достался фильму «Белым по чёрному» Антона Мамыкина. Дипломы жюри также получили картины Ирины Ходюш «Дичь» и Аксиньи Гог «Обмен». Лучшую операторскую работу, по мнению жюри, продемонстрировали создатели ленты «Инкогнито» (оператор — Марк Келим).

В этом году на главный приз кинофестиваля претендовали 37 короткометражных картин. По традиции жюри марафона возглавил глава студии «Профит» — продюсер Игорь Толстунов. В комиссию также вошли писатель и сценарист Александр Цыпкин и актёры Павел Деревянко и Виктория Исакова.

Звёздные короткометражки

Более ста фильмов было представлено во внеконкурсной программе фестиваля. Среди них — работы как дебютантов, так и опытных кинематографистов. Свои режиссёрские работы показали актрисы Паулина Андреева и Мария Фомина, а также сценарист сериала «Измены» Дарья Грацевич.

На прошедшем в июне «Кинотавре» Андреева уже получила диплом жюри «За точную цветопередачу чёрного в комедии» за картину в коротком метре «Плачу с вами». Главный герой ленты, Митя, зарабатывает весьма интересным способом: профессионально плачет на похоронах. Несмотря на непонимание со стороны близких, Митя верит, что его работа — благо и в некотором роде гуманистическая миссия. Взгляды героя меняются, когда умирает его близкий человек.

«Прощание» — вторая короткометражная работа актрисы и режиссёра Марии Фоминой («Содержанки»). Фильм с Анной Чиповской и Егором Корешковым в главных ролях затрагивает проблему непонимания между людьми.

Кадр из фильма «Старый вояка»

© kinopoisk.ru

Дебютировал в амплуа режиссёра на фестивале и актёр Сергей Батаев («Легенды о Круге»). В Калининграде он представил ленту «Старый вояка». Фильм повествует о жизни ветерана Первой мировой войны Егора Кузьмича, его дочери и его внука. Со сражений Великой Отечественной не вернулись сыновья Кузьмича, но старый вояка не теряет боевого духа. В картине свою последнюю роль (Егор Кузьмич) исполнил Владимир Этуш.

Путёвка в большое кино

Российский фестиваль короткометражного кино «Короче» проводится с 2013 года. Условия отбора фильмов строгие: только от трёх до 15 минут, в приоритете — премьеры. Ленты обязательно должны быть сняты российским режиссёрами или компаниями, от иностранных участников принимаются работы исключительно на русском языке.

Ранее жюри оценивало картины в трёх номинациях — лучший фильм, лучший сценарий и лучшая режиссура, однако в 2019 году также появилась премия лучшему оператору.

Для молодых деятелей отечественного кино фестиваль в Калининграде стал шансом показать свои работы именитым актёрам и режиссёрам, а для жюри и представителей индустрии — разглядеть новые таланты. Членами попечительского совета фестиваля являются режиссёры Валерий Тодоровский, Сергей Сельянов и Фёдор Бондарчук. В разные годы в состав жюри входили актриса и режиссёр Рената Литвинова, актёр Владимир Вдовиченков, писатель и сценарист Евгений Гришковец, а также генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов.

Некоторые участники и лауреаты фестиваля действительно начали путь в большое кино именно здесь. Так, в 2015 году Алексей Нужный получил приз фестиваля «Короче» за лучший сценарий, а сегодня в его фильмографии — «Ёлки новые», «Я худею» и российский ремейк итальянской комедии «Идеальные незнакомцы» — «Громкая связь» с участниками «Квартета И» в главных ролях. Также Нужный снял первые сезоны сериалов «Ольга» и «Толя-робот» на телеканале ТНТ. Режиссёр Маша Васюкова, чья лента открывала первый фестиваль в 2013 году, работала с обладательницей «Оскара» Натали Портман.