Первым делом самолёты: тест RT об истории российской авиации

Ежегодно в третье воскресенье августа российские лётчики, бортпроводники, инженеры и все, чья работа так или иначе связана с авиацией, празднуют День Воздушного флота РФ. Одни из нас мечтали стать пилотами в детстве, другие увлекаются самолётами и в зрелом возрасте, а третьи даже не представляют, как они поднимаются в воздух. Пройдите наш тест, чтобы проверить свои знания по истории российской авиации.

РИА Новости