Первым делом самолёты: тест RT об истории российской авиации

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Ежегодно в третье воскресенье августа российские лётчики, бортпроводники, инженеры и все, чья работа так или иначе связана с авиацией, празднуют День Воздушного флота РФ. Одни из нас мечтали стать пилотами в детстве, другие увлекаются самолётами и в зрелом возрасте, а третьи даже не представляют, как они поднимаются в воздух. Пройдите наш тест, чтобы проверить свои знания по истории российской авиации.
Первым делом самолёты: тест RT об истории российской авиации
  • РИА Новости

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