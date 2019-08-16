Радости и печали богатых, бедных и пернатых: что смотреть в кино в выходные

На этой неделе в прокат вышла лента «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» со звездой «Игры престолов» Китом Харингтоном в главной роли. Из неё зрители узнают о тёмной и печальной стороне славы. Известная как «девушка с татуировкой дракона» Нуми Рапас тем временем демонстрирует худшие проявления материнских инстинктов в драме «Ангел мой». Любители фильмов ужасов смогут посмотреть новую «Синюю бездну», в которой снялась дочь Сильвестра Сталлоне Систин Роуз, а поклонники комедийного жанра — испанскую картину «7 социапатов». Также на экраны выходит анимационная лента по мотивам игры Angry Birds и — в повторный ограниченный прокат — «Игла» с Виктором Цоем в главной роли.

«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» (The Death and Life of John F. Donovan)

Одиннадцатилетний мальчик Руперт перешёл в новую школу и не сумел найти общий язык с одноклассниками. Однако совершенно неожиданно у него появляется друг по переписке — знаменитый актёр Джон Ф. Донован. Слишком хорошо, чтобы быть правдой: окружающие просто не верят Руперту.

Обладатель «Золотой пальмовой ветви» Ксавье Долан собрал в своей новой ленте сразу несколько популярных актёров: в ролях — звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон и обладательницы «Оскара» Натали Портман, Сьюзен Сарандон и Кэти Бейтс. Известно, что при создании ленты режиссёр отчасти вдохновлялся личным опытом: в возрасте девяти лет он написал письмо своему кумиру Леонардо Ди Каприо (однако эта — реальная — история продолжения не получила).

«Игла»

К годовщине смерти Виктора Цоя некоторые кинотеатры покажут фильм, в котором музыкант исполнил главную роль. В саундтрек ленты вошли две легендарные песни «Кино» — «Звезда по имени Солнце» и «Группа крови». Интересные факты: режиссёр Рашид Нугманов специально выбирал для своих лент непрофессиональных актёров. Значительная часть диалогов строилась на импровизации, и даже название фильма нашлось случайно.

«Подумывал назвать «Последний герой», Виктору это название было по душе. Ещё был вариант «Полёт чёрного солдата», Мамонов одобрял. Но «Игла» привлекала простотой. К тому же я много там нацарапал иглой прямо на плёнке, включая название фильма. Подумал: «Ну пусть уж будет «Игла», — рассказывал Рашид Нугманов в интервью

По разным оценкам, «Иглу» посмотрели от 13 до 15 млн зрителей только в СССР.

Персонаж Цоя, Моро, приезжает в Алматы. Здесь он встречает Дину, в прошлом — любимую девушку. Однако за время его отсутствия героиня сильно изменилась. В «Игле» отражены проблемы, актуальные и по сей день. К примеру, разрушительное влияние наркотиков на жизнь человека.

«Синяя бездна 2» (47 Meters Down: Uncaged)

Четыре смелые девушки не любят толпы туристов и банальные развлечения. Вместо того, чтобы наслаждаться видами океана вместе с группой, они отправляются в секретное место и погружаются под воду с аквалангами. Тропическая идиллия обернётся кошмаром, когда на глубине героини встретятся с акулами.

В режиссёрском кресле проекта остался снявший первую часть Йоханнес Робертс, однако теперь он рассказывает зрителям историю других героев: новая «Синяя бездна» — не сиквел и не ремейк. Одну из центральных ролей в ленте исполнила Систин Роуз Сталлоне, средняя дочь Сильвестра Сталлоне. Это её дебют в кино: прежде девушка занималась модельным бизнесом.

«Ангел мой» (Angel of Mine)

Лиззи живёт иллюзиями. Её реальная жизнь не сложилась: из-за развода и сложностей в отношениях с сыном героиня погружается в депрессию, но не хочет признаваться в этом ни себе, ни психиатру. Однако всё меняется, когда в незнакомой девочке Лиззи узнаёт дочь, которую потеряла много лет назад. Зрителям предстоит выяснить, на чьей стороне правда в этой непростой истории.

В главной роли — звезда фильма «Девушка с татуировкой дракона» Нуми Рапас. Её партнёрами по съёмочной площадке стали Люк Эванс (серии фильмов «Хоббит» и «Форсаж»), а также Ивонн Страховски («Рассказ служанки»). Триллер продолжает традицию таких фильмов, как «Подмена» Клинта Иствуда и «В глубине леса» Стефано Лодовики: во всех трёх лентах много внимания уделяется образам матерей и теме безумия.

«7 социопатов» (7 raons per fugir)

Герои этой ленты переживают тот период жизни, когда их одолевает ненависть ко всему живому. «7 социопатов» не пропагандирует человеколюбие, зато заставляет зрителя смеяться. Чёрная комедия характеров и положений с оригинальным названием «Семь причин бежать прочь» объединяет знакомые мотивы из кино и злободневные реалии.

Премьера фильма состоялась на международном кинофестивале SXSW (South By Southwest, «К югу через юго-запад») в США. Примечательно, что Серхи Лопес и Маноло Соло уже встречались на съёмочной площадке «Лабиринта фавна» Гильермо дель Торо.

«Angry Birds 2 в кино» (The Angry Birds Movie 2)

На этой неделе в российском прокате — продолжение фильма по мотивам популярной мобильной игры Angry Birds. Первая часть о противостоянии сердитых птиц и зелёных свиней вышла в 2016 году. В этот раз зрителям покажут, как герои игры объединяются против общего врага ради процветания обоих видов.

Новый фильм собрал куда больше положительных отзывов, чем первая лента: рейтинг его «свежести» по версии Rotten Tomatoes составляет более 70% против 44%, заработанных предшественницей. Премьера «Angry Birds 2 в кино» приурочена к «круглой» дате: оригинальной игре в этом году исполняется 10 лет.