«Вот она, слава»: студия «Квартал 95» впервые спародировала Владимира Зеленского и Андрея Богдана

Студия «Квартал 95» впервые показала пародию на президента Украины Владимира Зеленского. Юмористические скетчи, продемонстрированные в Одессе на концерте «Вечернего квартала» 13 августа, посвящены дружбе Зеленского и руководителя офиса главы государства Андрея Богдана. Образ Богдана на сцене воплотил актёр и сценарист «Квартала 95» Александр Пикалов, на роль Зеленского студия пригласила участника дуэта «Братья Шумахеры» Юрия Великого.

Вечером 13 августа в юмористическом шоу «Вечерний квартал» впервые появились номера-пародии на президента Украины Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Богдана. Роль главы государства исполнил актёр Юрий Великий.Сообщается, что он продолжит сотрудничество со студией «Квартал 95».

В одном из интервью артист упоминал, что Владимир Зеленский был интересен ему как объект пародии задолго до избрания президентом: уже в 2009 году Великий начал работать над образом, собирать материал и подмечать особенности будущего политика. Однако в том, что ему удастся пройти кастинг на роль в «Вечернем квартале», Великий не был уверен: многие претенденты обладали более подходящей внешностью (к примеру, им не приходилось надевать парик).

Великий рассказывал, что Владимир Зеленский оказал влияние на его творческий путь, поэтому актёр подвергает шутки самоцензуре.

Одним из наиболее запоминающихся номеров прошедшего выступления стала пародия на песню Анжелики Варум и Леонида Агутина «Я буду всегда с тобой» в исполнении актёра и сценариста студии «Квартал 95» Александра Пикалова. Композиция прозвучала на фоне слайдшоу из фото, на которых Андрей Богдан сопровождает президента Украины на официальных и неофициальных мероприятиях. К слову, глава офиса президента сделал репост записи шоу на странице в Facebook с подписью «Вот она, слава».

Взаимоотношения Зеленского и Богдана стали поводом для шуток и в другом номере: «Он единственный человек в окружении, кто может себе позволить смотреть президенту прямо в ухо» — так охарактеризовали главу офиса юмористы. Не обошлось и без напоминания об актёрском прошлом президента Украины, а также о его обещаниях бороться с коррупцией.

По данным СМИ, на украинском телевидении полная версия концерта выйдет 24 сентября.

С экрана на трибуну

Прежде, чем уйти в политику, Зеленский прославился как комедийный актёр и шоумен. Карьеру действующий президент Украины начинал с КВН: возглавлял команду «95-й квартал» и выступал в Высшей лиге. Вскоре он перенёс стендапы на экран — так появилось шоу «Вечерний квартал».

Будучи участником известной своей политической сатирой студии «Квартал 95», Зеленский пародировал политических деятелей разных стран, а также бизнесменов и глав государств (нередко действующий президент создавал шаржи на Петра Порошенко и Михаила Саакашвили).

Кадр из фильма «Любовь в большом городе», 2009

© kinopoisk.ru

В 2007 году студия решила заняться кинопроизводством. В числе проектов «Квартала» — известный комедийный сериал «Сваты», который продлился шесть сезонов и выходил, в частности, на телеканале «Россия-1». Летом 2017 года на Украине проект был запрещён к показу, однако в июле 2019 года «Сватов» вернули на телеэкран.

«Кварталу 95» зрители обязаны появлением таких полнометражных фильмов, как «Любовь в большом городе», «8 первых свиданий» и «Служебный роман. Наше время», которые, как и «Сваты», широко транслировались на российском телевидении.

Незадолго до победы в президентской гонке Зеленский объявил об уходе из шоу-бизнеса и, в частности, о том, что покидает «Квартал 95». Два месяца спустя студия анонсировала кастинг на шоу «Вечерний квартал», в рамках которого разыскивала потенциального пародиста Владимира Зеленского. Строгих критериев по подбору кандидата руководство студии не обозначило, отметив лишь, что участником кастинга может стать любой желающий с характерным «голосом с хрипотцой».

Пародист нашёлся спустя почти два месяца: 8 августа в СМИ появилась информация, что теперь шаржи на президента Украины будет делать участник дуэта «Братья Шумахеры» Юрий Великий. 13 августа на концерте «Вечернего квартала» эта информация получила подтверждение.