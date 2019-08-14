Гражданская война, Эмма Уотсон и феминистический посыл: какой будет новая экранизация романа «Маленькие женщины»

В сети опубликовали первый трейлер фильма «Маленькие женщины» режиссёра Греты Гервиг. Роли в ленте исполнили Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Мерил Стрип, Тимоти Шаламе и Лора Дерн. Картина основана на одноимённом романе американской писательницы Луизы Мэй Олкотт о четырёх сёстрах, живущих в период Гражданской войны в США. «Маленькие женщины» считаются примером классического романа воспитания. Книга насчитывает несколько экранизаций, самой популярной из которых является фильм 1994 года с Вайноной Райдер в главной роли.

Киностудия Sony Pictures показала первый трейлер киноадаптации романа «Маленькие женщины» американской писательницы Луизы Мэй Олкотт. Видео появилось на официальном YouTube-канале компании.

Главные роли в новой экранизации исполнят Сирша Ронан («Леди Бёрд», «Искупление»), Эмма Уотсон (серия фильмов про Гарри Поттера), Флоренс Пью («Солнцестояние»), Элайза Сканлен (мини-сериал «Острые предметы») и Лора Дерн (сериал «Большая маленькая ложь»). В картине также появятся Мерил Стрип («Железная леди», «Крамер против Крамера»), которая играет тётушку Марч, и Тимоти Шаламе («Назови меня своим именем»).

Сюжет развивается на фоне войны между Севером и Югом. Отец героинь, сестёр Марч — Мег (Уотсон), Джо (Ронан), Бет (Сканлен) и Эми (Пью), — пропадает на фронте, семейство изо всех сил борется с нищетой. В этот же период девочки растут духовно, и каждой на пути самоопределения предстоит пройти серьёзное испытание.

Режиссёром картины стала двукратная номинантка на «Оскар» Грета Гервиг, которой изначально предлагали пост сценариста. Однако после успеха её полновесного режиссёрского дебюта «Леди Бёрд» компания пригласила Гервиг заняться в том числе и постановкой фильма.

Грета Гервиг известна как актриса благодаря фильмам в стиле мамблкор — разновидности независимого кино, которая отличается низким бюджетом и концентрацией на диалогах (с английского mumble — «бормотать»).

Ленты с её участием зарубежные СМИ окрестили символами поколения миллениалов: Гервиг играла роли, которые были близки ей самой и отражали дух времени. В частности, актриса была задействована в фильмах Джо Сванберга «ЛОЛ» и «Ханна берёт высоту». В 2008 году она продолжила сотрудничество со Сванбергом: оба занимались режиссурой и работали над сценарием картины «Ночи и выходные», а также исполнили в ней главные роли.

Наконец, в 2017-м Гервиг сняла свой первый полнометражный фильм «Леди Бёрд». Лента была отмечена двумя «Золотыми глобусами (лучшая комедия или мюзикл и лучшая женская роль), а также получила пять номинаций на «Оскар». Кроме того, картина установила новый рекорд «свежести» на Rotten Tomatoes, получив более 164 положительных отзывов и ни одного отрицательного (на данный момент его «свежесть» составляет 99%).

Роман воспитания

Писательница Луиза Мэй Олкотт прославилась в конце 1860-х, когда на прилавках книжных магазинов появился первый тираж её романа «Маленькие женщины». Коммерческий успех первой книги вдохновил Олкотт на продолжение — так появилась целая серия книг о семействе Марч.

В ленте Гервиг речь идёт о самом первом романе цикла, отчасти отражающем события детства писательницы, которая также росла с тремя сёстрами. Книга, прослеживающая этапы взросления персонажей, в частности, протагонистки Джо Марч, представляет собой классический роман воспитания американской литературной традиции.

Создавая «Маленьких женщин», Олкотт опиралась на опыт английской литературы реализма (творчество Диккенса и Бронте) и стремилась сохранить признаки романа назидания: в истории о четырёх сёстрах есть явное противопоставление добродетели и порока, а также демонстрация прохождения героинями нравственных испытаний.

Кадр из сериала 1994 года «Маленькие женщины»

© kinopoisk.ru

Решение западных продюсеров взяться за экранизацию романа Мэй Олкотт вряд ли случайно: его автор боролась за права женщин, в книге то и дело проскальзывают феминистские нотки. Таким образом, «Маленькие женщины» (особенно с Эммой Уотсон в одной из центральных ролей) целиком и полностью отвечают «феминистической» повестке Голливуда.

Так, главная героиня, Джо (Джозефина) Марч — девушка с бунтарским нравом, прототипом которой выступила сама Олкотт. Джо Марч мечтает стать писательницей и с юных лет сочиняет пьесы. Она не хочет идти на компромиссы с редактором, требующим «пикантной истории», в конце которой главный женский персонаж окажется замужем.

«Кроме сердца у женщин есть ещё разум и душа, — возмущается Джо в исполнении Сирши Ронан в трейлере. — У них есть не только красота, но и устремления, и талант. Мне тошно слушать, что любовь — это единственное, на что годится женщина».

Роль Джозефины Марч в экранизации романа 1933 года исполняла Кэтрин Хепбёрн, а в адаптации 1994 года — Вайнона Райдер. «Маленьких женщин» переносили на экран ещё несколько раз: предпоследней многосерийной адаптацией занимался BBC.

Мировая премьера картины Гервиг запланирована на 25 декабря 2019 года, что также неслучайно. Католическое Рождество символично для романа: именно в этот праздник начинается повествование, а годом позже — также в Рождество — заканчивается.