Масонская ложа, «Золотая заря» или «Череп и кости»: тест RT о том, в каком тайном обществе вы могли бы состоять

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13 августа 1822 года (1 августа по старому стилю) Александр I издал указ «Об уничтожении масонских лож и всяких тайных обществ». В деятельности этих организаций император усмотрел опасность для государства и самодержавия, посчитав, что именно на их собраниях зреют заговоры и революционные идеи. Загадки, мифы и конспирологические теории о таких обществах живы и поныне. Пройдите тест и узнайте, в какую тайную организацию вас бы приняли!
Масонская ложа, «Золотая заря» или «Череп и кости»: тест RT о том, в каком тайном обществе вы могли бы состоять
  • Gettyimages.ru
  • © Man_Half-tube

Тест подготовлен RT совместно с сайтом «Дилетант»

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