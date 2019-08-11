«Штирлиц, а вас я попрошу остаться»: тест RT на знание цитат из «Семнадцати мгновений весны»

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RT
11 августа 1973 года на советские телеэкраны вышел многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны». Он сразу стал популярным, а со временем — по-настоящему культовым: эпизоды разобрали на цитаты, а персонажи вошли в народный фольклор. Пройдите тест и узнайте, хорошо ли вы помните фразы из легендарного телесериала.
«Штирлиц, а вас я попрошу остаться»: тест RT на знание цитат из «Семнадцати мгновений весны»

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