Изнанка системы образования: чего ждать от сериала «Учителя»

22 августа ТНТ-PREMIER начнёт показ сериала «Учителя». В драме из двенадцати эпизодов рассказывается о жизни замминистра образования России, двух его дочерей и их окружения. Над проектом работал известный по «Полицейскому с Рублёвки» сценарист и режиссёр Илья Куликов. Главная мужская роль досталась Владимиру Вдовиченкову («Бригада», «Бумер»), а женские — Ирине Старшенбаум («Притяжение») и Анне Котовой-Дерябиной («Долгая счастливая жизнь»). Культурный обозреватель RT ознакомилась с первой серией «Учителей» и поделилась своими впечатлениями.

В четверг, 22 августа сервис ТНТ-PREMIER начнёт показ «Учителей» — многосерийной драмы о проблемах системы российского образования и трудностях отдельно взятой семьи. Сценарием и постановкой проекта занимался режиссёр Илья Куликов («Полицейский с Рублёвки»), продюсировали его Валерий Федорович и Евгений Никишов («Измены», «Чернобыль: Зона отчуждения»). Сериал состоит из 12 -ти эпизодов и будет выходить онлайн по четвергам.

В центре сюжета «Учителей» — истории двух девушек, дочерей высокопоставленного чиновника и без пяти минут министра образования Сергея (Владимир Вдовиченков).

Младшая дочь — Мария (Ирина Старшенбаум) — пытается доказать всему миру, что она способна пробиться в жизни самостоятельно, без денег и связей отца. Героиня работает в обычной школе учителем русского языка и литературы, подрабатывает в аэропорту на стойке в VIP зале (с зарплатой учителя далеко не уедешь) и живёт в гордом одиночестве. Вернее, с котом.

Старшая дочь, Татьяна, в исполнении Анны Котовой-Дерябиной, предпочла другую жизнь. Татьяна — карьеристка, кандидат наук и заведующая юридической кафедрой в высшем учебном заведении. Она без особого стеснения пользуется положением отца. Девушка довольно прохладно относится к мужу и сыну, злоупотребляет алкоголем и испытывает проблемы с принятием себя. Впрочем, всё это не мешает ей искреннее любить сестру и отца.

Завязкой сериала служит конфликт Татьяны с матерью находящегося на грани отчисления студента. Заведующая кафедрой отказывается потворствовать нерадивому ученику. Между женщинами возникает ссора, в ходе которой мать студента толкает Татьяну с лестницы, и та получает несколько серьёзных травм. Разбираться в произошедшем приезжает высокопоставленный папа — и в ходе конфликта характер и возможности героя Вдовиченкова раскрываются в полной мере.

© Сергей Карпенко

Чиновник, не стесняясь, прямо в отделении полиции при следователе запугивает агрессоршу. Теперь её сыну грозит армия где-то «подальше от Москвы». Это, к слову, не единственный эпизод в первой серии, когда замминистра превышает свои полномочия. Сергею, по сути, вообще неважно, что хотят окружающие: «Не хочешь — заставим, не можешь — научим».

Создатели сериала позиционируют его, как драму, «подробно охватывающую актуальные проблемы средней школы и вузов». В первой серии они действительно поднимают вопрос о взятках в вузах, демонстрируют пример протекционизма и банального превышения должностных полномочий. Ситуация с небольшими зарплатами учителей выглядит ещё острее после признания героя, что он на бюджетные деньги содержит любовницу.

К слову, образ чиновника у Вдовиченкова получился столь же спорным, как и образ всей системы образования в его лице (сомнительный как с моральной, так и с правовой точек зрения).

Замминистра постоянно смотрит исподлобья и бросает по сторонам фразы в стиле героев «Бригады»: «Я не решу — никто не решит». При этом неясно — то ли чиновника утомила его должность, то ли Вдовиченков устал сурово сдвигать брови, то ли режиссёр не определился, что именно хочет от актёра.

Татьяна, старшая дочь, ещё не полностью перешла на «тёмную сторону» системы, но изо всех сил старается заглушить совесть походами по ночным клубам, сексом на одну ночь и алкоголем. Всё вышеперечисленное Анна Котова-Дерябина делает неправдоподобно (пьяную, к примеру, играет, будто училась изображать алкогольное опьянение на пародиях).

© Сергей Карпенко

Светлая сторона истории, безусловно положительный герой — Мария — тоже вряд ли заслужит доверие зрителя. Уж подозрительно слабая у её поступков мотивация.

Героиня пытается объяснить коллеге в Шереметьеве, что для неё значит преподавание, и делает это неуклюже: «Учитель — самое важное, что может быть в жизни». Подобный пафос был бы уместен, если бы Мария училась на первом курсе университета или страдала от нехватки ума. Но сценаристы задумали Марию умной, решительной, готовой бороться с несправедливостью, способной дать отпор не только надменному школьному завучу, но и своему отцу. Тем нелепее выглядят её идеализм и попытки навязать свою независимость системе, изнанку которой она слишком хорошо знает.

Действия Марии идут вразрез как с философией внутри семьи, так и со здравым смыслом. В перспективе располагая возможностью изменить систему образования изнутри, она предпочитает роль простой учительницы в среднестатистической школе. Впрочем, героине нравится преподавать — а это, видимо, главное.

Удивляет и практически полное отсутствие в сериале юмора на социальную тематику. В какой-то момент складывается впечатление, что персонажей слишком старательно укладывали в образ и за этим забыли: мир не делится на чёрное и белое.

Впрочем, не исключено, что со второй серии взор сценаристов обращается на фактуру и второстепенных персонажей. Ведь тема, действительно, затронута очень интересная и близкая зрителю: если он не учится в школе или вузе, там, скорее всего, учатся его дети или внуки.