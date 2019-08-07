«Собственная версия»: Моника Левински спродюсирует экранизацию истории о секс-скандале вокруг Билла Клинтона

Моника Левински станет продюсером нового сезона «Американской истории преступлений», который расскажет о скандале вокруг президента США Билла Клинтона. По мнению Левински, теперь она сможет поделиться «собственной версией» событий 1996—1998 годов, когда её роман с 42-м президентом США едва не стоил тому должности. Роль Левински в сериале исполнит Бини Фелдштейн («Леди Бёрд»).

Моника Левински займётся продюсированием третьего сезона телесериала «Американская история преступлений», темой которого станет скандал 1998 года вокруг президента США Билла Клинтона. Об этом пишет Vanity Fair.

Новый сезон получил приставку «Импичмент» и будет основан на книге американского юриста и писателя Джеффри Тубина «Масштабный заговор: Настоящий секс-скандал, чуть было не погубивший президента», вышедшей в 2000 году. Роль Левински в сериале исполнит Бини Фелдштейн («Леди Бёрд»), а Линды Трипп — Сара Полсон («Стекло», «Секретное досье»).

В качестве основы для сценария нового сезона режиссёр и продюсер сериала Райан Мёрфи (он же создатель «Американской истории ужасов») рассматривал книгу Тубина ещё в 2017 году, однако приостановил реализацию идеи, посчитав, что без участия самой Левински история может получиться несколько «вульгарной». Тогда было решено написать сценарий, в основу которого легло расследование последствий самого разрушительного урагана в истории США «Катрина».

Каждый сезон «Американской истории преступлений» рассказывает о процессах, оказавших колоссальное влияние на общество США. Первый сезон, вышедший в 2016 году, был посвящён «делу Симпсона»: известный футболист О. Джей Симпсон обвиняется в убийстве бывшей жены Николь Браун-Симпсон и её друга Рональда Голдмана. Отсылка к этому делу есть в сериале «Американская история ужасов».

Сериал получил положительные оценки критиков и зрителей: рейтинг «свежести» первого сезона по версии Rotten Tomatoes достиг 97%, второй собрал 89% восторженных откликов.

Левински — продюсер

Производство третьего сезона «Американской истории преступлений» шло полным ходом, когда Мёрфи напрямую обратился к Левински с просьбой спродюсировать проект.

В своём письме Vanity Fair Левински рассказала, что решение принять участие в создании третьего сезона далось ей нелегко, однако ей придал решимости профессионализм Мёрфи. Кроме того, она обрадовалась возможности рассказать «собственную версию» скандальной истории 1998 года.

«Эта история десятилетиями рассказывалась от моего лица другими. И лишь несколько лет назад, по прошествии почти 20 лет, я в полной мере обрела возможность рассказать собственную её версию», — написала она.

По мнению Левински, со случаем «использования влиятельными мужчинами в своих интересах тех, кто им подчиняется» столкнулась не она одна, что делает «дело Клинтона» проблемой, актуальной во все времена.

Левински не часто участвовала в проектах, посвящённых скандалу вокруг её связи с Биллом Клинтоном. Однако в 2018 году она согласилась дать эксклюзивное интервью, ставшее частью документального проекта «Дело Клинтона» (The Clinton Affair).

«Почему я решила присоединиться к этому документальному проекту? Прежде всего потому, что могла. Женщин испокон веков оговаривают и заставляют помалкивать. Теперь же пришло время нам рассказать собственные истории своими словами, — отметила она в своём письме от 2018 года. — И всё же надеюсь, что своим участием и правдивым изложением событий того периода моей жизни — и нашей истории — я помогу добиться того, чтобы никому из нашей молодёжи не пришлось пережить то, что случилось со мной».

«Неподобающие отношения»

В 1995 году 21-лентяя Моника Левински попала на практику в Белый дом — сперва в команду начальника аппарата Леона Панетты, затем в юридический отдел. Вскоре она познакомилась с 42-м президентом США Биллом Клинтоном, и у них начался роман. В 1996 году Левински перевели в Пентагон, где она подружилась Линдой Трипп. Левински рассказала новой подруге о своей связи с главой государства — в частности, что они несколько раз занимались сексом в президентском Овальном кабинете. Вскоре Трипп начала тайно записывать свои разговоры с Левински.

Билла Клинтона обвиняли в неподобающем поведении и раньше, когда он занимал пост губернатора штата Арканзас.

Адвокат одной из женщин, дело которой дошло до суда, в 1998 году вызвал Левински в качестве свидетеля. Моника Левински направила в суд письменное заявление, в котором отрицала интимную связь с Биллом Клинтоном. Вскоре Линда Трипп связалась с офисом спецпрокурора Кеннета Старра и рассказала об аудиозаписях, на которых Левински подробно описывала встречи с президентом.

Левински была взята под стражу агентами ФБР, а Старр предложил ей полный иммунитет в обмен на свидетельские показания против Клинтона. Через несколько дней скандал стал достоянием общественности, а Билл Клинтон в телевизионном обращении заявил, что «не вступал в сексуальную связь с этой женщиной». Заявление Клинтона побудило спецпрокурора обвинить президента в даче ложных показаний и препятствовании правосудию.

17 августа 1998 года Билл Клинтон предстал перед Большим жюри (коллегией присяжных) для дачи показаний по лжесвидетельству. После президент в ходе прямого телевизионного эфира признал, что вступил в «неподобающие отношения» с Левински. Он добавил, что сожалеет, что вводил в заблуждение свою супругу и американский народ.

После доклада Старра американскому конгрессу республиканцы начали процедуру импичмента Клинтона по обвинению в препятствовании правосудию. В декабре 1998-го конгресс проголосовал за начало процедуры импичмента, а спустя пять недель разбирательств сенат оправдал Билла Клинтона.