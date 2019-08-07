«Превратить в настоящего титана»: в США выпустят мультсериал о Гарфилде

Телеканал Nickelodeon выпустит анимационный сериал о приключениях кота Гарфилда. По данным СМИ, работа над проектом начнётся после завершения сделки по приобретению конгломератом Viacom компании Paws, Inc, которая владеет авторскими правами на бренд. История успеха ленивого рыжего кота началась в конце 1970-х с графических романов, выходивших в газетах агентства Universal Press. Со временем «Гарфилд» превратился в прибыльную медиафраншизу, а по комиксам сняли несколько мультипликационных фильмов и сериалов.

Телеканал Nickelodeon выпустит новый мультипликационный сериал о коте Гарфилде и его друзьях. По данным Variety, разработка анимационных серий стала возможной после приобретения медиаконгломератом Viacom компании Paws, Inc., которая владеет правами на «Гарфилда».

Viacom также располагает правами на мультипликационные франшизы «Губка Боб Квадратные Штаны», «Даша-путешественница», а с 2009 года — на «Черепашек-ниндзя». Сумма сделки с Paws, Inc. не раскрывается, однако издание считает, что она была крупной, так как Гарфилд приносит миллионы долларов ежегодно только с продажи товаров с его символикой.

«Рад, что Гарфилд попадёт в умелые руки ребят из Nickelodeon, — цитирует Variety создателя персонажа Джима Дэвиса. — Они умеют увлечь зрителя и смогут отлично распорядиться брендом. Ещё я рад и дальше заниматься тем, ради чего просыпаюсь по утрам, — рисовать комиксы».

В эпоху, когда дети привыкли взахлёб смотреть один мультсериал и сразу переходить к другому, детским каналам необходимо повышать разнообразие продукции, говорил в одном из интервью глава канала Nickelodeon Брайан Роббинс. По этой причине Nickelodeon приобрёл права на разработку сериала с участием медведя Паддингтона, а также с персонажами из фильмов «Лего». Кроме того, канал скоро выпустит анимационный проект по мотивам «Звёздного пути».

«Я считаю, что сегодня нам нужна подборка качественных франшиз. Нужно, чтобы у нас всегда было на подходе определённое количество новых сериалов, и не обязательно запускать один на 80 серий», — приводит Variety слова Роббинса.

Как заявляют представители Nickelodeon, «Гарфилд» — нестареющий бренд, известный во всём мире, который естественным образом вписывается в портфолио знаковых запатентованных проектов канала.

«У Гарфилда есть поклонники по всему миру — как дети, так и взрослые. Мы же хотим вдохнуть в него новую силу и превратить его в настоящего титана, который будет радовать многие поколения потребителей», — отмечают в Nickelodeon.

Сорокалетний кот

История о Гарфилде началась в конце 1970-х со стрипов — комиксов в одну-две линии рисунков, которые художник Джим Дэвис придумывал для газет агентства Universal Press. На создание анекдотов о рыжем ленивом коте Дэвиса вдохновили популярные графические романы о Снупи и Мармадюке: художник решил, что если владельцы собак с удовольствием наблюдают за приключениями собак, то и хозяев кошек может заинтересовать кошка.

И он оказался прав. Через несколько месяцев после запуска рубрики редакция газеты решила её закрыть, однако недовольные читатели потребовали продолжения — тем самым подтвердив рентабельность проекта. Кота пришлось вернуть.

Кадр из фильма «Гарфилд»

© kinopoisk.ru

Популярность Гарфилда набирала обороты. Первый же сборник комиксов два года удерживал позицию бестселлера №1 по версии The New York Times. На сегодняшний день о приключениях ленивого кота снято два мультсериала, два фильма и три полнометражные анимационные ленты. Кроме того, был создан ряд развивающих компьютерных игр для детей по мотивам «Гарфилда».

Мультфильмы и комиксы о Гарфилде неоднократно отмечали наградами и званиями. В 1982 году вымышленный кот появился на обложке журнала People. В 2002 году комиксы о Гарфилде вошли в книгу рекордов Гиннесса как самые растиражированные стрипы в мире — их публиковало более 2500 изданий.

Фильмам повезло меньше — первый же получил антинаграду The Stinkers Bad Movie Awards за худшую песню, а второй и вовсе был номинирован на «Золотую малину». Проблемы с первой лентой начались ещё на этапе производства: премьера была запланирована к юбилею комикса, но позже сдвинулась на полгода, чтобы команда успела закончить работу над компьютерной графикой. В оригинальной озвучке голос Гарфилду подарил Билл Мюррей, а в русской версии кот говорил голосом Олега Табакова.

Интересный факт: Джим Дэвис дал персонажу имя своего деда, Джеймса Гарфилда Дэвиса, который, в свою очередь, был назван в честь двадцатого президента США Джеймса Гарфилда. Родственник художника, как и кот, обладал непростым характером и обожал лазанью.